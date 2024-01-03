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    您需要开始跟踪的 10 个移动应用性能指标经过@embracemobile

    您需要开始跟踪的 10 个移动应用性能指标

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    太長; 讀書

    Embrace 概述了您需要跟踪的最重要的移动性能指标，以及它们如何帮助您更快地找到问题的根本原因。启动时间、ANR、崩溃等。
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