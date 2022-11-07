您需要了解的有关 DCCPA 加密监管的所有信息

加密监管争夺仍在继续。 大家好🙋🏻♂️， 过去一周，加密货币监管一直是该镇的话题。几乎所有其他重大新闻，例如小型黑客攻击、公司裁员和其他有趣的协议更新，都隐藏在一个巨大的担忧之下： 美国会进一步阻碍加密行业吗？ DCCPA 加密监管 如果您需要了解一项加密更新，那就是 DCCPA。 《数字商品消费者保护法》是一项法案，将赋予 CFTC 监管“数字商品”交易的权力。它是近几个月来最重要的加密立法之一，可能会对未来几年加密空间（至少是美国加密空间）的发展方式产生重大影响。 加密货币一直是一种跨学科资产，这解释了为什么各种监管机构一直试图扩大其对新资产类别的影响力。如果通过，DCCPA ——到目前为止，BTC 和 ETH 已被如此命名。 现状： 将赋予 CFTC 监管被视为“商品”的加密资产的权力 两党法案由参议院农业委员会领导人共同发起，由参议员 Debbie Stabenow (D-MI) 和 John Boozman (R-AR) 提出。该措辞澄清了 BTC 和 ETH 将被归类为商品而不是证券，这意味着 CFTC 将对资产拥有专属管辖权，而不是 SEC。该法案还将要求加密交易平台在 CFTC 注册并遵守一系列授权。 — DCCPA 对去中心化金融构成严重威胁。 TL;DR 在 10 月 20 日德尔福实验室总法律顾问和加密律师界知名人士加布里埃尔·夏皮罗 (Gabriel Shapiro) 泄露法案草案后，加密 Twitter 上的辩论开始了。 泄密： https://twitter.com/lex_node/status/1582814734587265024?embedable=true Gabriel 指出，泄露的版本有一个重要的收获： ，即排除仅开发或发布软件的人。对 DeFi 来说是一件好事。 “数字商品交易设施”一词的有限例外 大约在泄密的同一时间，FTX 的 Sam Bankman-Fried 是加密领域最富有和最有影响力的人之一，他表示支持该法案。其实他的交易所FTX也发布了一个 关于加密货币监管。 博客 https://twitter.com/SBF_FTX/status/1582539577385836544?embedable=true 该法案并不完美，也不是支持加密创新的理想之选。加密领域的主要参与者，包括来自 , Richard Chen 来自 基金和 web3 加速器 已表示反对该法案。 批评者纷纷表示： 框架风险投资 1确认 联盟 DAO 该法案不仅没有真正明确新推出的代币是否应归类为商品或证券，而且还包含阻碍去中心化基础设施（如 DEX 和其他 DeFi 平台）的授权。 来自 CFTC 专员 Kristin N. Johnson 的话： 这些授权的问题在于，其中许多都是针对现任 CFTC 专员 Kristin N. Johnson 在一份 作为“中介风险”——金融 可能错误地处理他们所拥有的资产和信息。 — 2021年法律评论文章 中间商 解决中介风险的法规对于旨在实现去中介化的软件没有意义。 币桌 根据 DCCPA，促进加密资产交易的 DeFi 平台将被要求： 以最小化损失风险的方式持有“客户财产” 及时公开交易数据信息 为新的注册要求支付平台费用 拥有紧急权力，提供清算、转移头寸或暂停交易的权力 指定首席合规官 上面的要点表明，监管机构仍然不完全理解去中心化技术的含义。如果实施，上述规则将破坏美国（甚至可能在国外）的 DeFi 创新，因为它会严重阻碍新协议的创新能力，因为它们将受到前期合规性和财务成本的严重阻碍，以驾驭监管框架。 https://twitter.com/alliancedao/status/1582800369846915072?embedable=true — DCCPA 没有明确说明应将代币视为数字商品还是证券；并为 DeFi 平台引入了不适用的指令，这将扼杀创新。 TL;DR FTX 的创始人兼首席执行官 SBF 也在 DC 讨论 DCCPA 中发挥了积极作用。 Crypto Twitter 批评了 SBF 的游说努力。人们假设 FTX 正在推动该法案通过，因为如果 DeFi 平台需要注册，它将受益。与更多监管要求和集中化相关的成本和复杂性使集中式加密货币交易所能够获得 DeFi 前端市场份额。 大辩论： https://twitter.com/lex_node/status/1586170458017124353?embedable=true https://twitter.com/lex_node/status/1586170468717187073?embedable=true https://twitter.com/SBF_FTX/status/1586382510824443907?embedable=true 主要收获： 该法案和 SBF 在监管机构没有任何“交易”的情况下做出了太多的权衡，从而使验证者、建设者和其他基础层基础设施参与者等中立行为者完全不受监管。 现在我们等待。加密社区、立法者和 SBF 与更广泛的行业参与者互动的努力促成了重要的对话。加密货币 Twitter 发出了如此大的噪音，以至于 SBF 与 Erik Voorhees 的辩论显然成为了华盛顿小镇的话题。手指交叉，与立法者接触的努力将提供清晰度并支持美国的加密创新。 接下来会发生什么： https://twitter.com/SBF_FTX/status/1586402357847416834?embedable=true https://twitter.com/ErikVoorhees/status/1586787742406410241?embedable=true https://twitter.com/RonwHammond/status/1587443194945470465?embedable=true 独立企业家 彼得水平，更为人所知的是 ，是一个可怕的乍得。几个月前，我第一次发现了 Pieter ，这使我陷入了独立企业家的困境。这些基本上都是杰出的个人，他们以极其精简的团队（通常少于 5 人）经营在线业务，从而产生 7 位数的 ARR。 Pieter 最近推出了两款 AI 产品 AvatarAI 和 InteriorAI，迅速利用了最近的生成式 AI 热潮。据报道，这两家公司在不到 90 天的时间内就达到了 50 万美元的 ARR。通常，年轻的专业人士以数十亿美元的资金或在知名公司工作来美化独角兽初创公司。实际上，除非你想成为亿万富翁并获得创业大奖，否则你最好过上像彼得一样的生活——修补独特的想法，让你的口袋里有钱，让你在 30 多岁时达到 8 位数。无论如何，大多数加密货币人士只是决定在下一个“蓝筹”DeFi 协议中赌运气，但是，嘿，我猜是他们自己的。 @levelsio 播客 直到下一次， 马可·M。 免责声明、NFA、所有法律内容：本出版物及其附属机构提供的所有信息仅用于教育目的。它不应被解释或视为财务、法律、投资或任何其他形式的建议。 也发表在 上。如果您喜欢这篇文章，请考虑在下方订阅，以便尽早将其放入您的收件箱！ 我的时事通讯 https://pensivepragmatism.substack.com/?embedable=true