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    您需要了解的有关 DCCPA 加密监管的所有信息经过@marcomanoppo
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    您需要了解的有关 DCCPA 加密监管的所有信息

    2022/11/07
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    经过 @marcomanoppo 986 讀數
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    太長; 讀書

    《数字商品消费者保护法》是一项法案，将赋予 CFTC 监管“数字商品”交易的权力。该法案由参议院农业委员会领导人共同发起，由参议员 Debbie Stabenow (D-MI) 提出和 John Boozman (R-AR) 它是近几个月来最重要的加密立法之一，可以对未来几年加密空间（至少是美国加密空间）的发展产生重大影响。

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