太長; 讀書

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伯德博士不耐烦地抬起头，他在标准局的私人实验室的门打开了，但当他看到门框上架着美国特勤局特工卡恩斯的身影时，他的皱眉变成了微笑。 “你好，卡恩斯，”他兴高采烈地喊道。 “坐下，让自己在家呆几分钟。等我减完这个体重，我会和你在一起的。”