你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 1 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 I No. 1 - 恐怖洞穴 恐怖洞穴 由 SP 米克船长 “突然，没有明显原因，一名守卫的人被猛地拉到空中。” 伯德博士不耐烦地抬起头，他在标准局的私人实验室的门打开了，但当他看到门框上架着美国特工卡恩斯特工的身影时，他的皱眉变成了微笑。 “你好，卡恩斯，”他兴高采烈地喊道。 “坐下，让自己在家呆几分钟。等我减完这个体重，我会和你在一起的。” 卡恩斯坐在长凳边上，钦佩地看着这位著名科学家神经质的长手和纤细的手指。伯德博士站得超过六英尺，脱光衣服重达 206 磅：他宽大的肩膀和一头乱蓬蓬的黑发使他看起来像是一名职业拳击手——直到有人看到他的双手。酸渍和伤痕无法掩饰那双手的美丽，艺术家和梦想家的双手。伯德博士是一位艺术家，尽管他的艺术表现在世界上从未见过的纯科学和应用科学领域中最微妙和最复杂的实验中，而不是在普通的艺术形式中。 医生完成了称量瓷坩埚的任务，小心地将其放入干燥器中，然后转向他的朋友。 “你在想什么，卡恩斯？”他问。 “你看起来很担心。市场上还有假货吗？” 操作员摇摇头。 “你有没有读过报纸上关于猛犸洞的那些故事？”他问。 伯德博士厌恶地哼了一声。 “我读了其中的第一个，因为它是美联社的快讯，”他回答说，“但这已经足够了。它的真实性并没有给我留下深刻的印象，而且从文学的角度来看，这件事是不可能的。我没有时间仔细研究一个受启发的新闻代理人的 lubrations。” “所以你认为他们只是新闻代理的工作？” “当然。他们还能是什么？这样的事情不会在旅游旺季即将开始时偶然发生。我想那些纱线会给肯塔基带来一群好奇的人：公众总是对海蛇反应很好纱线。” “猛犸洞在这个季节对游客关闭，”卡恩斯平静地说。 “什么？”医生惊讶地叫道。 “那些野毛线真的有什么东西吗？” “曾经有过，更重要的是，现在还有。至少我今晚要去肯塔基州已经足够了，我来这里的明确目的是问你是否愿意一起来。博尔顿建议我问你：他说整件事对他来说听起来像是魔术，而且你的阵容比我们的更魔术。他提出请求你的服务，我现在把它放在口袋里。你有兴趣吗？” “特勤局是怎么插手的？”医生问。 “在我看来，这是国家事务。猛犸洞不是国家公园。” “显然你没有关注文件。在州长要求联邦军队之前，这是国家事务。每当常客遇到麻烦时，联邦政府很容易出手。” “我不知道那里派了常客。告诉我这个案子。” “你会来吗？” 伯德博士缓缓摇头。 “我真的不知道我怎么能抽出时间，卡恩斯，”他说。 “我正在做一些最重要的工作，还没有到可以交给助手的阶段。” “那我就不打扰你了，”卡恩斯站起身来回答。 “坐下，给你丢脸！”医生喊道。 “你知道最好不要试图把它拉到我身上。告诉我你的情况，然后我会告诉你我是否会去。我不能抽出时间，但是，另一方面，如果它听起来很有趣……” 卡恩斯笑了。 “好吧，医生，”他说，“即使你不能去，我也会花足够的时间告诉你。你知道吗？” “不。我把第一个故事读了一半，然后就停了。从头开始，告诉我整个事情。” “你去过猛犸洞吗？” “不。” “它，或者更确切地说是它们，虽然它被称为猛犸洞穴，但它实际上是一系列洞穴，位于肯塔基州中部的埃德蒙森县，位于路易斯维尔和纳什维尔铁路的格拉斯哥交界处的支线铁路上。它们是天然的石灰岩洞穴与传统的钟乳石和石笋形成，但异常大，非常漂亮。洞穴相当广泛，并且处于不同的层次，因此如果想要进入它们并且完全确定找到出路，则需要导游. 游客被带走常规路线，很少被允许参观这些路线之外的洞穴部分。洞穴的大部分区域从未被彻底探索或绘制过。场景就这么多。 “大约一个月前，一群来自费城的人开车穿过肯塔基州，带着一个固定向导进入了洞穴。这群人包括一个男人和他的妻子以及他们的两个孩子，一个十四岁的男孩和一个十二岁的女孩。他们走得很远。回到山洞有一段距离，然后，因为母亲感到疲倦，她和她的丈夫坐下来，打算等到导游给孩子们展示一些就在前面的景点，然后再回到他们身边。导游和孩子们从来没有回来。” “发生了什么？” “没有人知道。所知道的只是一个赤裸裸的事实，那就是他们从那以后就再也没有见过了。” “绑架案？” “显然不是，鉴于后来发生的事情，虽然起初以为是这样的解释。父母等了一段时间。母亲说，在导游和孩子离开后大约十分钟，她听到远处传来微弱的尖叫声，但他们离得很远，她根本不确定自己是否听到了。无论如何，他们当时并没有给她留下深刻的印象。 “半个小时过去了，他们开始着急了，父亲拿着火炬开始寻找他们。通常的事情发生了，他迷路了。当他没有回来时，母亲现在完全惊慌失措了，她通过某种不可思议的方向感到达入口并发出警报。半小时后，十几个搜索小组正在进入洞穴。父亲很快就找到了，离人迹罕至的小路不远，但尽管有三个几天的不断寻找，孩子们都没有找到。唯一找到的痕迹是母亲认出的一个手镯。它是在离人迹罕至的小路不远的山洞里发现的，被打碎了，好像被暴力打碎了一样。没有其他挣扎的迹象。 “当手镯被发现时，绑架理论开始流行起来，因为失踪的向导约翰·哈雷尔（John Harrel）非常了解洞穴，附近的当地人发现了他可能会迷路的想法。受到父亲提供的巨额奖励的启发，新鲜小队开始探索洞穴的未知部分。然后是第二场悲剧。两个搜索者没有返回。这一次似乎毫无疑问是暴力，因为其他搜索者隐约听到尖叫声和手枪射击，伴随着一种奇怪的“尖叫声”，正如那些听到它的人所描述的那样。立即向捡起手镯的地方进行了搜索，在五十码内发现了一名失踪男子的枪“在发现手镯的地方。左轮手枪的一个气缸已经出院了。” “地板上有什么迹象吗？” “搜查人员说，地板似乎比平时更湿、更粘，但仅此而已。他们还说有一种很微弱的麝香气味，但这一观察结果并没有得到稍后到达的其他人的证实。” “接下来发生了什么？” “总督被上诉，国民警卫队的一个连从路易斯维尔被派往猛犸洞。他们在洞口扎营，阻止所有人进入。手持步枪的士兵进入洞穴，但一无所获。游客被拒之门外，守卫们在山洞里设置了定期巡逻和哨所，结果有一天晚上，到了需要解脱的时候，唯一能找到其中一名守卫的痕迹就是他的步枪。被解雇了。随后部署了双重守卫，几天都没有发生任何事情——然后另一个哨兵消失了。他的同伴尖叫着从山洞里冲出来。等他回过神来，他承认他和失踪的人都睡着了，而且他醒来发现他的同伴不见了。他打电话来，他说他收到的答案是一种奇怪的哨声，把他脖子后面的头发都竖起来了。他用手电筒四处闪烁，但看不到兴。然而，他发誓，他听到一个滑溜溜的声音靠近他，他觉得有人在看着他。他尽可能地坚持下去，然后扔下步枪逃命。” “他喝酒了吗？” “不，也不是精神错乱，一个巡逻队在他扔枪的地方找到了他的枪，但没有其他哨兵的踪迹，这表明第二次经历后，卫兵不太急于进入。山洞里，总督要求常客。命令一连步兵从托马斯堡下来解救卫兵，但他们的处境比他们的前辈更糟。他们在守卫的第一个晚上就失去了两个人。常客没有被抓住正在打盹，因为主要警卫听到五声枪响，他们立即派巡逻队赶到现场，发现两支步枪已经开火，但那些人已经不见了。 “当天的军官彻底搜查了附近，发现距离哨兵站大约两百码的地方，墙上有一条裂缝，一个人的尸体可以被强行穿过。这条身体裂缝有新鲜的两边都是血。他的几个手下自愿进入洞里搜查，但中尉不让，而是拿了几颗手榴弹和一个手电筒武装自己进入了自己。那是最后一次。周二，他还没有回来。” “有没有从裂缝中听到什么骚动？” “一点都没有。一个卫兵用两挺机关枪指着墙缝，还有一个由八个人组成的卫兵和一个中士驻扎在那里。昨晚，大约六点钟，卫兵围坐在他们周围。枪声响起，一股淡淡的麝香气息扑面而来，没有人在意，但突然莫名其妙，一个守卫的人被猛地一抬，双脚腾空而起，惊恐的尖叫起来，一声超凡脱俗的尖叫声应了他，守卫除了一个人外，转身逃跑。一个人卡住枪口，往裂缝里射出一连串子弹。撤退的人能听到枪的嘎嘎声。片刻之后，传来一声窒息的惨叫，紧接着又是一片寂静，当当日的军官带着巡逻队回来时，空气中弥漫着一股浓重的麝香气息，周围溅起大量鲜血。两支枪都在那里，虽然其中一支被扭曲到看起来像是经历了一次经历损失。 “连连长官调查了这个地方，命令所有人撤出山洞，并与陆军部沟通。陆军部长觉得这太难了，他寻求帮助，所以博尔顿派我去那里. 鉴于这种纱线，您认为您的实验可以等待吗？ 卡恩斯讲述他的故事时，伯德博士高高的前额上的皱纹越来越深，但现在它们突然消失了，他带着孩子气的笑容跳了起来。 “我们几点出发？”他问。 “两个小时后，医生。一辆车在楼下等着我们，我已经为我们预订了今晚南方的我们。我知道你会来，事实上，在我之前，你的服务请求已经被批准了。”来这里看你的。” 伯德博士迅速脱下他的实验室工作服，从橱柜里取出外套和帽子。 “我希望你明白，卡恩西，老亲爱的，”他跟着手术员走出大楼时说，“我真的很喜欢你那毫无价值的老尸体。我将不理会两周耐心工作的结果，无人看管是为了不让你惹上麻烦，我知道等我回来就毁了，不知道你值不值得？” “波什！”卡恩斯反驳道。 “我很高兴和你在一起，但你不必装作是对我的爱把你拖入这个烂摊子。像这样的冒险在你面前，脚镣和手铐不管我去不去，都不会让你远离猛犸洞。” 下午晚些时候，伯德博士和卡恩斯从那辆载他们从格拉斯哥枢纽到猛犸洞的专列上下来。他们向指挥警卫营的少校介绍了自己，该营奉命加强首当其冲的单一连队，然后采访了被这个著名洞穴中的看不见的恐怖袭击所击溃的警卫。所获知的一切与卡恩斯与华盛顿医生的故事有很大不同，只是当时调查最后一次袭击事件的官员未能完全证实另一位报告的麝香气味。观察者。 “它可能是麝香，但对我来说它闻起来不一样，”他说。 “你曾经在西部的响尾蛇巢穴附近吗？” 伯德博士点点头。 “那你知道这种地方散发出的奇怪的爬虫类气味。嗯，这种气味有点相似，虽然在任何方面都不相同。它是麝香的，但对我来说，它更像蛇而不是麝香。我有点像麝香，但这种气味让我感到恐惧。” “你听到什么声音了吗？” “完全没有。那些人描述了一些相当奇怪的声音，而杰维斯中士是个老档案，很容易把事情弄清楚，但它们可能是那些陷入困境的人制造的。我看到一个人被一条蟒蛇抓住了曾经有一次南美，他发出的声音很可能用与杰维斯几乎相同的词来描述。” “谢谢，中尉，”博士回答。 “我会记住你告诉我的。现在我想我们可以进入洞穴了。” “我的命令是不允许任何人进入，博士。” “对不起。卡恩斯，战争部长的那封信呢？” 卡恩斯出示了这份文件。中尉检查了它并原谅了自己。片刻之后，他带着指挥官回来了。 “面对那封信，伯德博士，”少校说道，“我没有办法让你进入洞穴，但我会警告你，这将是你自己的危险。我会护送你， 如果你希望。” “如果皮尔斯中尉和我一起做向导，那就是我所需要的。” 中尉脸色微微一白，但还是甩了甩肩膀。 “您想马上开始吗，先生？”他问。 “等一下。我们要去的洞穴的地面是什么样的？” “很湿很粘，先生。” “很滑吗？” “是的先生。” “在那种情况下，在我们进去之前，我们想穿上带有防滑钉的棒球鞋，这样我们就可以在必要时跑步。你能给我们这样的东西吗？” “一会儿，先生。” “好！一旦我们能拿到它们，我们就开始。与此同时，我可以看看找到的那把枪吗？” 勃朗宁机枪摆在医生面前。他用批判的眼光审视了一遍，然后细细地嗅了嗅。他从口袋里掏出一小瓶液体，弄湿了武器水套的一部分，然后用手轻快地揉了揉弄湿的部分。他又闻了闻。他看起来很失望，再次仔细检查了枪。 “卡恩斯，”他终于说道，“你看到这把枪上有什么东西看起来像牙痕了吗？” “没什么，博士。” “我也没有。这里有一些痕迹，很可能是一个四十英尺巨人的指纹，那两条平行的凹槽看起来像是用力挤压的结果，但没有齿痕。奇怪。没有” 伯德博士带路进入洞穴，卡恩斯和中尉拿着电筒紧随其后。伯德博士每只手都拿着一枚磷手榴弹。没有其他武器可见，尽管医生知道卡恩斯的左腋下绑着一把 0.45 口径的自动手枪。当他们进入山洞时，中尉上前带路。 “我先走了，”医生说。 “跟我来，按我的肩膀指示转弯。我们开始后不要说话，准备好立即飞行。走吧。” 他们向前进入了洞穴的内部。棒球鞋的铁钉在地板上响起，噪音在墙壁之间来回回荡，最后变成了令人毛骨悚然的小声低语，让卡恩斯的头发竖了起来。他们不断向前推进，中尉默默地压在医生的肩膀上，引导着医生，卡恩斯紧随其后。他们继续前行了半英里，直到一个可以控制的压力使医生停下来。中尉默默地指着他们面前墙上的一道裂缝。卡恩斯开始上前检查，但医生一个警告的手势阻止了他。 慢慢地，一次一英寸，医生蹑手蹑脚地向前走，准备好手榴弹。不一会儿，他走到了裂缝处，将其中一枚手榴弹塞进了口袋，掏出一个电筒，一束光穿过裂缝射入了黑暗的地球内部。 他就这样站了一会儿，然后突然折断了手电筒，以听话的姿态挺直了身子。卡内斯和皮尔斯中尉绷紧的耳朵能听到一阵微弱的滑行声，不是从裂缝的方向，而是从洞穴内部传来的。与此同时，一股淡淡的、麝香的、爬虫类的气味变得明显。 “跑！”医生喊道。 “快跑！山洞里松了！” 中尉转身，以最快的速度逃向遥远的洞穴入口，卡恩斯紧随其后。伯德博士停顿了一下，竖起耳朵，然后扔了一颗手榴弹。一道耀眼的闪光从导弹击中的地方传来，空中升起一片白云。医生转身跟着他的同伴逃跑了。伯德博士在他的大学时代成为一名著名的运动员并不是没有原因的。尽管他的同伴们尽了最大的努力，他们实际上是在为自己的生命奔跑，但他很快就赶上了他们。就在他这样做的时候，他们身后的黑暗中传来了一声诡异的、令人毛骨悚然的尖叫声。音调越来越高，直到它突然以咕噜咕噜的咕噜声结束，好像发出它的呼吸突然被切断了。滑行、沙沙作响的声音在他们的踪迹上变得越来越响亮。 “快点！”医生喘着粗气，把手放在卡恩斯的肩膀上，将他向前推。 追击的声音在他们身上稍稍增加了一些，甚至可以听到像是剧烈的呼吸声。伯德博士停了下来，转身面对即将到来的恐怖。他的手电筒什么也没显示，但他听了一会儿，然后扔了第二颗手榴弹。他敏锐地注视着它的飞行。它在空中飞行了三十码，然后撞到了一个无形的障碍物，朝着地面飞去。在它撞击之前，向下的运动停止了，它升到了空中。当它升起时，它爆发出尖锐的声音，一阵剧烈的痛苦尖叫充满了震耳欲聋的咆哮。医生跟着他的同伴又逃了。 当他追上他们时，洞穴的入口在他们面前若隐若现。带着如释重负的啜泣声，他们冲到了露天。卫兵举起步枪向前冲去，但伯德博士挥手让他们退后。 “我们之后什么都没有，伙计们，”他喘着气说。 “我们被追了一会儿，但我向追捕者扔了一把磷，从他发出的球拍来看，它一定是有点烧伤了他的手指。无论如何，它阻止了追捕。” 少校连忙上前。 “你看到了吗，博士？”他问。 “不，我没有。从来没有人见过它或类似的东西。我听到了，从它的声音来看，我认为它得了重感冒。至少，它听起来很沙哑，所以我给了它一点白用磷来制作它喉咙的药膏，但我没有看到它。” “看在上帝的份上，博士，这是什么？” “我还不能告诉你，少校。到目前为止，我可以告诉你，它对科学来说是新事物，我不确定它到底是什么样子。但是，我希望能够很快向你展示它。有吗？这里有电报局吗？” “没有，但我们有一个通讯兵分队，他们有一台便携式收音机，可以让我们与军网联系。” “好！你能给我搭个帐篷吗？” “当然可以，博士。” “好吧，我去那里，如果你能把无线电接线员给我，我将不胜感激。我想给标准局发个信息，把我需要的一些仪器转发给我。” “我会处理的，博士。你对守卫有什么特别的建议吗？” “是的。你有，或者你能得到，活的牲畜吗？” “活股票？” “是的。首选牛，虽然猪或羊在紧要关头也可以。羊会做得很好。” “我会看看我能做什么，博士。” “如果可能的话，无论如何都要得到它们。不要担心支付它们的费用：特勤局资金不受军队资金所接受的相同审计。如果你能找到它们，赶几头牛或者六只羊进洞里拴住。如果抓不到，就让哨兵远离洞口，如果夜间发生任何骚乱，让他们破门而逃。我希望它不会出来，但我不能说。” 很快就找到了一群牛，其中两只野兽被赶进了洞穴。两个小时后，山洞内传来一连串可怕的惨叫声和咆哮声。哨兵们听从他们的命令，放弃了自己的阵地，四散而去，但声音并没有靠近嘴巴，几分钟后，又一片寂静。 “我希望这几天就够了，”医生对指挥官说，“但你最好在早上再赶几头牛。我们要让这畜生吃得饱饱的。” . 有坦克驻扎在托马斯堡吗？ “不，没有。” “然后向华盛顿广播，我想要军队立即派来的最快的三人坦克。不要打扰军事频道，直接向副将军广播，引用财政部长作为权威。告诉他这是急事，如果你怕扭尾巴，就在‘鸟’字上签名。” 在医生从华盛顿订购的仪器到货之前，牛又被驱赶到洞穴深处两次，洞穴中的尖叫声和吼叫声又重复了两次。每次搜查队都在早上发现牛不见了。医生到达一周后，一辆专列开来，载着四名标准局的机械师，还有十几个巨大的包装箱。在医生的指导下，箱子被打开，仪器被组装起来。在组装完成之前，要求的坦克从米德营运来，局技师开始在里面安装一些组装好的单元。 安装在水箱中的第一个设备由一个设计独特的发电机组成，该发电机与水箱电机相连接。如此产生的电动势被引导通过具有金属物质点的火花隙。产生的光由一系列抛物面反射器集中，指向一个大的石英棱镜，然后通过一个透镜，该透镜设计用于发射略微发散的光束。 “这个装置，”伯德博士向有兴趣的观察员解释道，“是无线电通信局为大规模生产紫外线而设计的。发电机没有什么特别之处，除了它效率高，并且产生几乎恒定的电动势。由此产生的电流通过这些点，这些点由磁合金组成，这是该局的发展。我们在调查中发现火花发出的光特别丰富在镁点之间通过时会产生紫外线。但是，由于缺乏耐用性和易熔性，这些点不能用于处理稳定电流，因此将石墨、刚玉和金属镁的混合物压在一起使用耐热的粘合剂，从而获得紫外线产生、耐用和高电阻的三重优点。 “反射器系统捕获所有由此产生的光，除了最初朝着正确方向的相对较小的部分，并将其引导到这个石英棱镜上，由于棱镜的折射能力，光被分解成它的红外线和可见光范围内的那部分光谱，即从红色到紫色，被黑体吸收，只有紫外线部分可以自由发射光束这个石英透镜。” “我认为镜头会吸收紫外线，”信号官反对道。 “用玻璃制成的透镜可以，但是这个透镜是由水晶制成的，它很容易透过紫外线。这个装置的最终结果是，当我们在水箱中移动时，我们可以在我们面前引导一束光，仅由光谱的紫外线部分组成。” “也就是说，看不见的光？” “是的。也就是说，肉眼是看不见的。这束紫外线以严重晒伤的形式产生的影响，如果你将皮肤长时间暴露在其中，就会很明显，而且对你的皮肤的影响也会很明显。”持续凝视的视力往往是灾难性的。它会导致严重的眼病和暂时的视力损害，与雪盲症中观察到的症状有些相同。 “原来如此。请问整件事的目的是什么？” “当然。在我们成功地与这个来自另一个世界的奇特访客作战之前，我们有必要对它的大小和外观有所了解。就科学编年史而言，以前从未出现过类似的东西，所以我不得不对动物的性质做出一些相当疯狂的猜测。你可能知道所有波所具有的穿透特性是它们的频率的函数，或者我应该说是它们的频率的函数。波长？” “当然。” “较长的可见光不会像较短的紫外线那样深入到给定的物质中。这个访客显然来自地球深处的一些未开发的，实际上是未知的洞穴，可见光从未穿透。显然，在这个洞穴中，居民的颜色是紫外线，因此我们看不见。” “你超出了我的理解范围，博士。” “对不起。你当然明白，什么颜色是什么颜色？当阳光，它是从红外线到紫外线的所有颜色的混合物，落在一个物体上时，某些光线会被反射，而另一些光线会被吸收。如果红色光线被反射，所有其他光线都被吸收，物体在我们的眼中呈红色。如果所有光线都被反射，则物体呈白色，如果全部被吸收，则呈黑色。” “我明白那个。” “人眼无法检测到紫外线。假设我们有一个物体，无论是有生命的还是无生命的，其表面只反射紫外线，结果会是什么？这个物体将是不可见的。” “如果除了紫外线之外的所有光线都被吸收，我应该认为它会是黑色的。” “会的，但是请注意，我没有说其他人被吸收了。你熟悉荧光素吗？” “不。” “我想你是。它是用于制造可变丝绸的染料。如果我们在玻璃容器中装满荧光素溶液，用反射光观察它会呈现绿色。如果我们用透射光观察它，也就是光穿过溶液，它呈红色。换句话说，这是一种反射绿光的物质，允许自由通过红光，并吸收所有其他光。如果我的理论是正确的，我们所追求的这种生物是由允许所有可见光线自由通过并同时反射紫外线的物质组成。我说清楚了吗？ “完美。” “那么，很好。我的仪器将向前发射一束紫外线，它的浓度比白炽电灯的浓度要高得多。我希望这种光能被生物的身体反射到足以让我为它拍照。” “但是你的镜头不会阻止紫外线到达你的盘子吗？” “用光学玻璃制成的普通镜头可以做到这一点，但我这里有一台配备了水晶镜头的相机，它可以让紫外线几乎不受阻碍地通过它，并且失真非常轻微。当我补充说我让我的相机装上 X 光胶片，这种胶片对较短的波长特别敏感，你会看到我有相当大的成功机会。” “听起来很合乎逻辑。你尝试的时候，可以让我陪你吗？” “如果你能开一辆坦克，我会很高兴有你的。我想带卡恩斯一起去，坦克除了司机只能装两个人。” “我会开拖拉机。” “那样的话，你应该很快掌握坦克驾驶的技巧。熟悉它，我们会任命你为司机。我们今晚准备进去，但我要等一天。我们的朋友昨晚吃饱了，他的可能性较小。” 第二天傍晚时分，洞口传来了嚎叫和尖叫声。随着夜幕的降临，噪音显然越来越近了，哨兵紧张地注视着洞口，准备在第一次警报时按照他们的命令狂奔而散。大约凌晨两点，医生和卡恩斯爬进了莱芬威尔中尉身边的坦克，机器慢慢地进入了洞穴。坦克前面的一盏探照灯为他们照亮了道路，在他们前面有一段距离的框架上，是一只倒霉的羊。 “注意羊肉，卡恩斯，”医生提醒道。 “一旦发生任何事情，就关掉探照灯，让我试着拍张照片。等我曝光后，我会告诉你，你可以重新拍摄。中尉，当画好了，转动你的坦克，向洞穴的入口走去。如果我们幸运的话，我们会出去的。” 坦克向前爬行，羊咩咩叫，试图挣脱束缚它的束缚。在马达的轰鸣声中无法听到太多声音，但伯德医生立即向前倾身，眼睛闪闪发光。 “我闻到了麝香，”他宣布。 “准备行动。” 就在他说话的时候，羊突然被举到空中。它发出最后一声恐怖的咩咩声，然后它的头从身体上被扯了下来。 “快点，卡恩斯！”医生喊道。 探照灯熄灭了，卡恩斯和中尉可以听到伯德博士正在操纵打开的紫外线灯的滑动声。医生用他的仪器工作了两三分钟。 “好的！”他突然哭了起来。 “开灯，离开这里！” 卡恩斯打开探照灯，莱芬威尔中尉调转坦克，朝洞口走去。走了几英尺，他们的前进没有受到阻碍，然后坦克停止了前进，尽管马达仍在咆哮，履带在洞穴地面上滑动。卡恩斯惊恐地看着坦克的一侧慢慢地向他弯下腰来。一声撕裂声响起，厚重的钢布被撕开了一部分。伯德博士弯下腰在水箱地板上的什么东西上。不一会儿，他直起身子，把一个小东西扔进了黑暗中。光芒一闪，一片片燃烧的磷光向四面八方飞舞。固定坦克的锚突然松开，机器全速向前爬行，空气中弥漫着浓烟的空气中夹杂着呼啸而过的咆哮声。 “快点！”医生喊道，同时又扔了一颗手榴弹。 Leffingwell 中尉以最后一点速度从坦克中出来，他们没有进一步骚扰就到达了洞穴口。 “我有一个想法，我们的朋友不会在意通过磷屏，”伯德博士在爬出水箱时笑着说。 “他前几天一定被烧得很重，一次烧伤通常会害羞两次。布朗少校在哪里？” 指挥官上前一步。 “把几头牛赶进洞里，少校，”伯德博士指挥道。 “我想填补那个野蛮人，让他安静一会儿。我要开发我的电影。” 莱芬威尔中尉和卡恩斯从医生的肩膀上窥视着他在冲洗浴中操作他的胶卷。逐渐模糊的线条和斑点出现在其中一部电影上，但形式模糊不清。伯德博士将胶卷放入定影槽中，然后直起身子。 “先生们，我们有一些东西，”他宣布，“但我还不能说它有多清晰。这些胶卷需要十五分钟才能修复，然后我们就会知道。” 一刻钟后，他把第一张胶卷从油箱里拿出来，放在灯光下。影片呈现一片空白。带着失望的惊呼，他从水箱里拿出第二和第三张胶卷，结果同样如此。他举起了第四张胶卷。 “天哪！”卡恩斯喘着粗气。 在盘子里可以清楚地看到羊的后躯被这样一个怪物抓住，甚至连吸食鸦片的吸毒者的大脑都从未想象过。从羊的角度来看，这只怪物大约有二十英尺高，它的身躯上覆盖着一个像长得太大的青蛙的头。为了抓住羊，张开巨大的下颚，但令三位观察者惊讶的是，下颚完全没有牙齿。在应该有牙齿的地方，出现了看起来像裸骨的长长的平行脊，甚至没有基本的牙齿分离。怪物的身体长而蛇形，长而沉重的腿上支撑着，三只长脚趾，长着凶恶的爪子。这种生物最可怕的是它的前腿。有巨大的长度，瘦弱的样子，末端是巨大的畸形手，多节和斑点，就像人的手一样抓住羊。那双眼睛像餐盘一样大，瞪着镜头，一脸凶恶的神情，让卡恩斯不寒而栗。 “那个巨大的东西是怎么穿过我们检查的那个裂缝的？”中尉问道。 伯德博士若有所思地揉了揉头。 “它不是两栖动物，”他喃喃道，“从四肢的形状和没有尾巴的情况可以清楚地看出，它似乎有真正的鱼型鳞片。它对应于没有发现的化石，而且我我倾向于认为它是独一无二的。神经组织一定很低，从没有额头和一般的构造来看。它有巨大的力量，但手臂看起来很虚弱。” “它无法穿过那道裂缝，”中尉坚持说。 “显然没有，”医生回答。 “不过等一下。看看这个！” 他指出前腿的长度和直径之间的巨大不平衡，然后是后腿。 “要么这是严重的扭曲，要么是这种构造有什么奇怪的东西。没有动物可以像那样被构造出来。” 他转动胶卷，让一道斜射在上面。当他这样做时，他发出了一声惊讶的叫声。 “看这里！”他厉声说道。 “它确实穿过那道裂缝！看看那些手臂和手！答案就在于此。这个生物又高又宽，但从前到后只有几英寸。青蛙头也一定如此。这只动物已经被开发成可以在一个低屋顶的洞穴中生活和活动，并且可以通过只有几英寸宽的开口。它的体积是二维的！” “我相信你是对的，”卡恩斯一边研究这部电影一边说。 “毫无疑问，”医生回答。 “你也看看那些爪子，卡恩斯。那东西不是骨头，而是口香糖。这东西还那么年轻，那么无助，还没有拔牙。它一定是个婴儿，这就是它的原因。在其他同类中从未有过的情况下，它进入了洞穴。” “如果这是一个婴儿，成年的有多大？”中尉问道。 “只有上帝知道，”伯德博士回答。 “我希望我永远不必面对一个人并找出答案。好吧，既然我们知道我们在打什么，我们应该能够解决它的问题。” “高爆？”中尉建议道。 “我不这么认为。有这样一个神经质这么低的组织，我们几乎要把它撕成碎片才能杀死它，我急于让它不被肢解以进行科学研究。我有一个想法，但我会还要研究一段时间才能确定细节。把无线电接线员发给我。” 第二天，局技师开始从坦克上拆下设备并组装另一个精心设计的装置。在他们完成工作之前，额外的设备从华盛顿运来，并被纳入新的设置中。最后，伯德博士宣布自己已准备好进行这次尝试。 在他的指挥下，三头牛被赶进洞里，拴在那里。第二天早上他们安然无恙，但第二天晚上，熟悉的咆哮和嚎叫从洞穴深处传来，早上有两只牛不见了。 “那会让他安静一两天，”医生说，“现在开始工作了！” 坦克进入洞穴，拖着两条巨大的电缆，连接到洞穴外的发动机驱动发电机。这些电缆连接到一个大型电动机的端子上，该电动机安装在通常拴牛的地方附近的洞穴中。这台电机是驱动两台发电机的动力，一台大一台小。较小的一个安装在一个带轮子的平台上，该平台还包含火花隙、反射器和其他产生用于拍摄怪物的紫外线光束的设备。 从较大的发电机引出两根铜条。其中一个连接到一块巨大的铜板，该铜板平放在洞穴的地板上。另一个通向一个平台，该平台竖立在离地面约十五英尺的巨大瓷绝缘体上。巨大的聚光镜架在这个平台上，伯德博士宣布自己准备好了。 一只公牛被拖进洞穴，沿着一条临时跑道，通往装有冷凝器的平台，并在那里用较大发电机的铜母线绑在三个柔性铜带上，这些铜带绕着动物的身体。当这一切完成后，除了医生、卡恩斯和莱芬威尔中尉之外的所有人都离开了山洞。这三个人蹲在探照灯后面，探照灯将一束温和的紫外线射到了操舵的平台上。洞外的引擎发动了，三人紧张的等待着。 几个小时没有任何事情发生。公牛不时尝试移动，但发现不可能，为了自由而设置了哀伤的风箱。 “我希望会发生一些事情，”中尉喃喃地说。 “这让我很紧张。 “有什么事要发生了，”伯德博士冷冷地回答。 “听那个掌舵的。” 牛的吼叫声突然变大了，除了不满的声音，还有以前没有的惊吓声。伯德博士弯下腰对着他的紫外线探照灯做了一些调整。他把一个头盔式的装置递给他的每个同伴，然后把一个戴在头上。 “我什么都看不见，博士，”卡恩斯低声说。 “你看到的物体吸收而不是反射紫外线，”医生说。 “这是一种透视的安排，一点也不完美。不过，等怪物来了，我相信你一定能看到，等你的眼睛看得更清楚一些。”习惯了。” “我看得很模糊，”中尉马上宣布。 洞穴的墙壁和他们面前的平台开始隐约成形。三人目不转睛地凝视着那道医生照着通往洞穴深处的通道的紫外线光束。 “天哪！”卡恩斯突然射了出来。 慢慢地，视野中出现了他们在影片中看到的那个狰狞的身影。当它向前移动时，可以听到一种沙沙的、滑行的声音，甚至超过了转向的咆哮和仪器的嗡嗡声。麝香的气味变得很明显。 那东西沿着地板滑向他们。不一会儿，它就用后腿竖起来了，它巨大的身躯变得显而易见。它有点侧身，证明了伯德博士关于其奇特形状的假设的正确性。这个生物的所有主体都是二维的。它向前移动，可怕的人类双手向前伸出，嘴巴裂开，露出一个没有牙齿的大笑。生物靠近了那只注定要失败的公牛，然后伸出的手合上了动物。 一道耀眼的闪光，将那怪物如被雷电击中般向后甩去，空气中弥漫着一股可怕的麝香和烧焦的肉味。 “追过去！快！”医生冲上前喊道。 他还没来得及触碰到那个倒伏着的生物，它就移动了，然后，一开始很慢，但随着速度的加快，它在地板上滑行着撤退了。伯德博士的手划过一道弧线，一声震耳欲聋的撞击声响起，一枚手榴弹在逃跑的怪物背后炸开。 该生物发出一声超凡脱俗的尖叫，它的动作从稳定的向前滑行变为一连串抽搐的抽搐。 Leffingwell 和 Carnes 投掷了手榴弹，但他们的目标远远超出了他们的目标，怪物又开始加快速度。又一个齐射的手榴弹被投掷，一击得分，这使怪物的速度有所减慢，但并没有阻止稳定的前进运动。 “还有炸弹吗？”医生问道。 “该死！”当他得到否定的答案时，他哭了。 “水流不够强。它会跑掉的。” 卡恩斯从腋下抽出他的自动手枪，向逃跑的怪物射出一连串子弹。这个生物的动作越来越慢，它的动作再次变得生涩和抽搐。 “保持在视线范围内！”医生喊道。 “我们可能会得到它！” 三人小心翼翼地跟在后退的恐怖后面，莱芬威尔推着他面前放着紫外线仪器的平台。追逐把他们带到了熟悉的地方。 “有裂缝！”中尉喊道。 “为时已晚！”医生回答。 他冲上前去，一把抓住了怪物的下肢，用尽全力想要阻止它飞走，但他无论如何也能从墙上的裂缝中溜走，消失了。它的腿最后一脚向后踢，把医生踢到了洞穴远处的墙壁上 20 英尺。 “你受伤了吗，博士？”卡恩斯叫道。 “不，我没事。戴上你的面具，开始加油！快！这可能会在它进入之前停止它！” 三个人调整好防毒面具，将轻卡上的两个气瓶的嘴塞进裂缝，打开了阀门。伴随着气体的嘶嘶声，伴随着从大地深处发出的一阵抽搐、扭动的声音，持续了几分钟，但声音消失了，最终消失在一片寂静中。 “就是这样！”半小时后，当他们在洞外摘下防毒面具时，医生哭了起来。 “它离我们而去。卡恩斯，我们多久才能坐火车回华盛顿？” “博士，你要向局里做什么样的报告？”卡恩斯问道，他们坐在一辆开往首都的南方火车的烟囱里。 “我不会提交任何报告，卡恩斯，”医生回答。 “我没有展示这个生物或它的任何部分，也没有人会相信我。我将对整个事情保持谨慎的沉默。” “但是你有你的照片要出示，博士，你有我的证据和莱芬威尔中尉的证据。” “那张照片可能是伪造的，我可能给你们俩都下了药。无论如何，你的话并不比我的好。不，确实，卡恩斯，当我未能使电流强大到足以彻底杀死它时，我做了第一个使我保持沉默的动作，尽管我认为二十万伏就足够了。 “我犯的第二次失败是我的第二颗手榴弹错过了他，尽管我怀疑是否所有六颗手榴弹都能阻止他。我的第三次失败是我们未能迅速将足够浓度的氰化物气体注入那个洞。东西严重残废，它会死，但它可能需要几个小时甚至几天才能做到这一点。它已经进入地球很远，我们无法通过爆破到达它而没有带来危险整个地方都压在我们头上。即使我们能炸到它来的地方，我也不敢开辟一条让上帝知道什么可怕的怪物入侵地球的道路。当士兵们阻止了那” 用十英尺厚的坚固砖石开裂，我想这道屏障可以挡住，甚至可以抵挡那只小动物的爸爸妈妈和它的所有亲戚。然后猛犸洞对游客来说又是安全的了。后一个事实是我要做的唯一报告。” “这是一个花花公子的故事，浪费掉了，”卡恩斯清醒地说。 “那就说吧，如果你愿意的话，会因为你的痛苦而被嘲笑。不，卡恩斯，你必须学会一件事。例如，像博尔顿这样的人，会含蓄地相信，他的手表吊饰上的四叶草会带来祝他好运，带着七叶树可以让他远离风湿病；但是告诉他这样一个清醒的事实，有三位可靠的证人和一张好照片证明，你只会因为你的痛苦而被嘲笑。我'我要闭嘴。” “那就这样吧！”卡恩斯叹了口气回答。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 各种各样的。 2012. 超科学的惊人故事，1930 年 1 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/41481/41481-h/41481-h.htm#The_Cave_of_Horror 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 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