Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    恐怖洞穴经过@astoundingstories
    7,647 讀數

    恐怖洞穴

    2022/08/14
    33m
    经过 @astoundingstories 7,647 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    伯德博士不耐烦地抬起头，他在标准局的私人实验室的门打开了，但当他看到门框上架着美国特勤局特工卡恩斯的身影时，他的皱眉变成了微笑。 “你好，卡恩斯，”他兴高采烈地喊道。 “坐下，让自己在家呆几分钟。等我减完这个体重，我会和你在一起的。”

    People Mentioned

    Mention Thumbnail

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Coins Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - 恐怖洞穴
    #science-fiction#sci-fi#fiction
    Astounding Stories HackerNoon profile picture

    @astoundingstories

    Astounding Stories

    react to story with heart

    Find Top Tech Jobs on HackerNoon

    相關故事

    Article Thumbnail
    简化网络策略管理 - 采访年度初创公司提名者 Otterize
    Published at Aug 24, 2023 by otterize #startups
    Article Thumbnail
    有一个地方可以提供所有答案，那就是 HackerNoon 搜索页面
    Published at Aug 25, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    效率最大化：在流程主导型业务中利用人工智能
    Published at Aug 25, 2023 by bramatwhale #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    如何使用 CAKE.com 工具套件简化您的工作
    Published at Aug 24, 2023 by cakecom #business
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa