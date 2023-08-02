Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    性能测试中的吞吐量：为什么它很重要经过@qalified

    性能测试中的吞吐量：为什么它很重要

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    软件测试人员采用多种技术来检查应用程序的质量。其中之一是性能测试，团队测试软件的速度、响应时间、可扩展性和可靠性。吞吐量是一个关键指标，显示软件应用程序在特定时间（秒、分钟或小时）内可以处理的请求数量。
    featured image - 性能测试中的吞吐量：为什么它很重要
    programming#performance-testing#throughput
    QAlified HackerNoon profile picture

    @qalified

    QAlified

    Credibility

    react to story with heart
    SonarSource-DSAI

    相關故事

    Article Thumbnail
    谷歌、微软和亚马逊的 10 个失败的初创产品示例
    Published at Aug 24, 2023 by pauldhaliwal #failed-product-examples
    Article Thumbnail
    Nocoiners 的加密文化简单指南 Pt。 IV：深入了解 Forks 和 Fugazis
    Published at Aug 25, 2023 by abhijoysarkar #bitcoin
    Article Thumbnail
    Opside Pre-alpha 测试网回顾：88 名矿工、17K 验证者、45 万用户、13.6M TX，我们一起创造了它
    Published at Aug 24, 2023 by opside #cryptocurrency
    Article Thumbnail
    效率最大化：在流程主导型业务中利用人工智能
    Published at Aug 25, 2023 by bramatwhale #artificial-intelligence
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa