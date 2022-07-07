COVID-19 快结束了，一场新的战争已经开始，加密市场已经崩溃。现在投资者正在回归这种“真实”资产。尤其是在变化的时代，新的价值观总是塑造新的需求。与许多投资者相反，我将从我们大脑中发生的事情出发——我们都有的“某种情绪”。通过客观地对待每个人都拥有的思想属性，通过改变人们的态度以适应这个 Web3 时代，我们将获得一个可以与“银勺”竞争的新价值的尺度。





COVID-19 快结束了，一场新的战争已经开始，加密市场已经崩溃。现在投资者正在回归这种“真实”资产。尤其是在变化的时代，新的价值观总是塑造新的需求。





与许多投资者相反，我将从我们大脑中发生的事情出发——我们都有的“某种情绪”。通过客观地对待每个人都拥有的思想属性，通过改变人们的态度以适应这个Web3时代，我们将获得一个可以与“银勺”竞争的新价值的尺度。





即“乡愁”。

https://www.youtube.com/watch?v=UJsUpeXK6Jo

https://www.youtube.com/watch?v=NA2XeIva_fk

https://www.youtube.com/watch?v=SolEjKrcg4E

https://www.youtube.com/watch?v=DkBKxhq4tXQ

你们中的一些人可能有点困惑，但我是认真的。没有人能解释它是从哪里来的，是别人给的还是我们自己创造的；什么是真实的，什么不是？但每个人肯定都有情绪。





我们将从心理学和计算几何两个方面去追求这种个人的“无法解释的怀旧”。在结合最新研究的同时，我们通过一个非常简单的示例来考虑新的坐标轴和位置信息，因为它与这些研究相关，包括 NP 问题。所以，让我们“B：/启动！”

怀旧是自我肯定

南安普顿大学的心理学家 Tim Wildschut 和他的团队发现，怀旧是一种自传式记忆。

根据研究结果，当受试者讲述怀旧记忆时，他们很少听到开始很有希望但以灾难性结尾的故事。很多人在过去的怀旧场景中将自己替换为“超级明星”。通常，故事有一系列专注于救赎或克服的场景。这个过程始于不利的经历，最终导致积极的结果。





在实验过程中，Wildshut 博士有意指导受试者回忆怀旧的情景。然后他们要求受试者回答有关各种情绪的问题。结果表明，最怀旧的人在三个项目上得分更高：幸福感、社会凝聚力和自尊。





这些结果表明，历史上被认为是悲观状态的怀旧现象实际上导致了一种乐观状态。



在这里，我们没有时间探究神经科学的深度；我们询问Web3时代人类主观记忆的沉积可能会给地方的财产价值带来什么样的创新变化。





当一个人询问一个著名的旅游景点的历史时，可能会知道这是一个历史人物被处决的地方。

这无异于对这个地方的历史价值的积极反映。各种人类永恒的记忆和感受继续弥漫在这个地方。然而，这不仅仅是对别人所持有的过去感情的积累的误解，就好像他们是自己的一样。这个疑问给了我们下一个问题。





你能偷走别人的怀旧之情吗？

在我们的世界（web 3.0）中，丢失的钱包总是会归还给它的主人。但是，它不是过去（web 2.0）。





“偷”到底是什么意思？





自己的财物不知不觉地传给了另一个人，不管是隐藏的还是其他的，任何人都无法再追寻下去，这是某种状态。为了理解这个定义，我们需要首先假设该财产可以被识别为属于其他人并且是可移植的。





我们的第一个项目是简单地交付一个钱包，有人在不检查身份的情况下将它丢在所有者的位置，以保护每个丢失和捡起它的人的隐私。

考虑最简单的个性化照片拍摄示例以跟踪他们的位置。当我们通过镜头看照片时，它会渲染出存在于特定场景中的物体。在这里，所有对象都以抽象形式呈现。





摄影师在视觉上为每个对象分配了一个唯一的哈希值。摄影师创建了一个创世纪内容（就像比特币上的创世块一样），可以说，作为初始起点。接下来，当按下相机快门时，会创建一个具有深度序列的块。

该方法是通过关注定期拍摄的快照中的同一对象来突出钱包的路径。



下图是实地追踪此次快照交易所捕获的钱包下落的结果。

现在看起来我们可以找到钱包了。我们只需要持久可识别的信息！





这位摄影师被解职，伴随着精神焦虑。





这次失败的主要原因是什么？首先，所需的数据量不足。相反，问题似乎在于它假设积累了大量数据。然后再简单地问。





我们丢失了钱包的踪迹，为什么？



是的，我们的大脑仍然针对旧的 web2 进行了优化。这个问题可能需要扭转观念。这是因为对世界的错误认识，即错误的划分世界的方式。我们丢了钱包。但这能保证别人偷了它吗？我们能清楚地区分它是被第三方偷走还是干脆丢失了？





由于钱包可以很容易地佩戴或隐藏，因此持有人居住的位置和物品本身是不同的。不仅是物品，所有的事物和事物都过于依赖第一个条件——与现实和隐私的坐标绑定，无法透露他们钱包里的内容。





我们想要的不是中国控制的社会，也不是谷歌对个人信息的取之不尽的积累。无论如何，在 web3 时代，正如我们所说，最好是比 360 度、24 小时面部识别监控摄像头更便宜、更隐私的东西。





制作更民主的地图

我们永远不会出生在一组预定的坐标上。

https://gisgeography.com/us-election-1984-map/

人类历史上大部分时间没有卫星，人类就没有位置信息的概念吗？不，他们是以他们的记忆为起点来决定的。在大多数情况下，他们可以通过太阳的位置来识别它。





对于未来，我们需要一张全新的地图。假定的坐标轴处于依赖于它所基于的个人数据的状态。从这个意义上说，我们的新地图更加民主，是“一组主体性”。该地图的前提与谷歌地图的商业模式不同。它更加民主、去中心化并且完全基于位置。长话短说，“我们就是地图”。

尚未获得一票的绿党领袖

制作、包装并运送。

我们再次重复关于“怀旧”的讨论。





怀旧是过去场景中自己的“主角”，以救赎或克服为主题。最初，它以不受欢迎的体验开始，最终以积极的结果告终。



快乐、与社会的团结和自尊是制造怀旧的三个基本要素。





此外，他们通过对个人记忆的反复遗忘和恢复来放大它。至少，它不应该是对未来可能发生的事情的情绪。现在，我们归纳地创建我们自己的命题。





假设：人们在同一个地方相遇；认识对方，然后分道扬镳。我们假设创建了一个发生这些行为的地方。





过程：一个完全陌生的人在一个实际的地方遇到这种关系并认出它。需要一种机制来识别里面的人，同时保持匿名，这需要第三方的观点。 （在这里，区块链扮演了这个完全陌生的角色，但从某种意义上说，如果有某种机制可以让一个活着的人扮演这个角色，那就更好了。）





结果：随着时间的推移，这个地方被认为是怀旧的地方。间隔与其说是目的，不如说是消极情绪转化为积极情绪的时刻。





与之前的寻找钱包的项目相比，这个项目的对象是房地产，不能随身携带。因此，房地产的怀旧情结会在其所在的地方积累，同时保持与相关人员的关系。

我们建立一个情感盒子

我们为嵌入假设提供了一个测试平台。想象一个名为“盒子”的房子，有四个私人房间，如下所示。

1号房间：有一个进入大楼的门，右边是2号房间的门。通过一次打开一扇门自动收集候选人。在选择一对之前，房间右侧的门不会打开。这对是由其中一个人自行决定的。此外，一个条件是决定方是否可以去第三个房间。





房间 #2 ：这是一个简单的房间，只有一扇通往房间 3 的门。这是创建块的地方。在此之前，有几位参与者秘密批准了这对矿工。一旦完成一定数量的验证，第三个房间的门就会打开。





3号房间：这个房间有唯一可以从外面看到的窗户，仍然有通往4号房间的门。任何人都可以在这里自我检查上一个房间创建的区块信息。第四个房间的门没有条件打开。它们可以随意打开。





4 号房间：这个房间有通往另一层的唯一电梯。您可以前往二楼或一楼，但这样做时，您不能再次进入同一楼层。无论您是否可以出去前往另一个区域的 Box 的一楼，或者跳回同一个 Box，都需要在此位置和第二个房间的倍数批准。









这些房间描述只是一个比喻来解释每个场景的不同选择和各种批准方法。虽然每个房间都有很多选择，但最重要的规则是，根据“选择就是权威”的原则，选择者必须离开做出决定的地方。





我们将带有指向未来的指针的任意决定命名为“Doku-dan”。关于人群智慧的决定选择了什么（意思是区块链上的信息）可以使用 Doku-dan。然而，相反地，由独团形成的决定的批准总是由集体知识做出的。

这些描述是值得思考的，因为它们可以形成什么样的协议去下一个房间。一旦达成某种共识，他们就可以进入下一个房间。该动作称为“点击”。

里面发生的是“代币交换”等等。简单地说，它只是基于一定规则的关系的积累和选择的不可逆转的重复。有关程序的更多信息，请参阅我之前的短篇小说。





此外，每次交换发生的房间是相邻的，但不必在同一位置。有很多方法可以计算中心点，或者聚集在一个地方的位置，但是在这里，我们将限制自己使用基于标准几何的方法。



每个人的行为都是自私的，但他们从不穿墙而过。盒子里的东西，包括一个人，都无法再次进入，因为我们没有时光机可以回到过去。





如果事情没有按照数字顺序进行，他们将不得不从头开始。要求第三方进行目标检查的第三次尝试是基于其他人可以看到的假设，因为我们想清楚地解释例如80年代青少年文化的繁荣是如何发生的。我们可能偶尔会感觉到在完全不同的文化中产生的怀旧情绪。

尽管假设位置信息以前由卫星相对确定，但现在由人类主观性定义。在这个虚拟空间中收集的信息完全是个人主观的，这是与元界中的废话的决定性区别。



由于这里我们只是收集了对象的松散关系，每个对象的位置信息可能会像气球一样在天空中飞走。为了解决这个问题，重新考虑房地产概念背后的“土地”。





超越智慧城市

让我们将最多 4 个步骤称为“数据包”。并且新创建的盒子第一步在包外的位置被命名为“虚拟下一层”。在前面的示例中，关系数据将在区块链上聚合。当收集到同一个数据包的所有数据时，如果评估为同一人采取了行动，则将同步所有数据，如下图所示。

每个人都经常将房屋列为个人财产，部分原因是它们的价格很高，但也因为它们是动摇保护和控制框架的财产。





虽然人们可能出于各种原因放弃他们的房地产，但没有人会“失去”它。即使它被盗窃，你也永远不会听说有窃贼盗窃房地产本身。





随着每一个“故事”以这种方式展开，一座虚构的建筑最终会出现在中心。这座建筑会改变位置，甚至通过不断更新的区块链恢复原状。



以这张图为例，四个房地产数据点中的每一个，从多个实际位置开始的框信息，呈现出一个相对位置，其中心呈现的是平均位置信息。这与一开始将盒子房间收集到一个盒子中的行为相同。





主网节点的中心是一座虚构的中央建筑，将各个房间合二为一。这座中央建筑并不总是在同一个位置。它是一个可以移动或从存在中消失的虚拟代理。反之，保护实际空间的当地建筑被称为“当地地理内容”，就像“钉子”被钉入地面以在户外搭建帐篷。





最后，如果我们根据这些虚构的建筑物创建一个 Voronoi 图，我们会得到下图。颜色编码表明每个游戏都是不同的游戏，具有不同的创世内容（初始哈希的创建者）。

这只是记忆的界限，根本不是种族或宗教冲突。颜色越多，我们就越能容忍它的存在。





自然，这种颜色编码是不断整合和分割的，因为信息的内容和数量必须不断地波动。但取而代之的是生者的日常生活。我们得到了将内存外部化并使其易于管理的设备。





当坐标轴及其上被认为是不动的不动产侵入可动范围时，我们该如何重新定义人与钱包等财物的位置关系？





相对位置绝对记忆

从现在开始，我们将为可以拾取的对象创建一个新的坐标轴，而不是房地产。我想不惜一切代价找回丢失的钱包。



我们将本地组中的每个属性称为“挂钩”，但我们会将虚拟中心大楼的位置称为“虚拟挂钩”。请注意，这些相互挂钩不会复合并用作参数。这意味着每个人都有完全不同的衡量标准。





通过积累诸如快照之类的证明某些挂钩不存在的文件，持有者可以通过一系列不在场证明来缩小丢失对象的范围，从而了解他们的相对位置。这类似于侦探追捕罪犯的方式。根据对象的不同，它可能是一个东西、一个人、一个动物或一个地方。





他们可以堆叠多少快照以确定可靠匹配的问题非常困难。一个 NP 问题是估计一个房间中监控摄像头的最小数量，这被称为“艺术画廊问题”。



此图显示了单个目标对象的绝对位置和相对位置之间关系的简化快照配置。被验证的一侧和接受它的一侧分别用红色和蓝色进行颜色编码。





Delaunay 点，即 Delaunay 三角形的顶点，在三角形内部不存在。并且这两个圆圈不包含彼此。这意味着这是快照的最小单位。随着时间的推移，它的形状和位置会不断变化。





我们担心三角形可能太大。另一个缺点是没有足够的关于块的信息来研究块之间的来回关系以识别对象。它可以做些什么来增加信息量？

问题 #1

但这种方法也有其缺点。这意味着有时帐篷可能像手帕一样小。或者，相反，可能有一个帐篷试图穿越大西洋。

如果这两个环很大，它们可能不再具有作为位置信息的信息价值。那么我们应该怎么做呢？我们需要进一步划分框架内的区域。





解决方案＃1：Takeshi的城堡

你见过这样的电视节目吗？这部电视节目于 1980 年代在日本电视台播出。这种实体游戏节目已在世界各地创建。这个景点是一个由几个房间组成的迷宫，墙壁后面有许多门可以到达目标，上面的相机会捕捉到它。

https://keshiheads.fandom.com/wiki/Main_Page

这些单独房间中的每一个的门可能会或可能不会打开。组织者可以预先控制这些，并在内部创建一个“系统”。

与此捕获稍有不同的是，投影的下一个新楼层必须小于您所在楼层的规则。你只能前进到一个有很多颜色编码的楼层，即多样化。如果你想前进的地方不是这样的地方，你要么放弃，要么采取行动，使其多样性更高。

问题 #2

通过告诉当事人在哪里和什么样的门存在，让当事人以外的人获取信息并将其传递给当事人，我们可以在 web3 时代进行抢劫。原因是组织者自以为是地决定了这个系统。那么，我们应该怎么做呢？

解决方案#2：按整数理论拆分

我们的系统需要自动分裂。为此，我们还需要一种机制，如纸牌游戏洗牌或个人信息自动删除策略。





我在 Twitter 上发现了一个有趣的数学 gif。





https://twitter.com/matthen2/status/1421413387507019783



主办方不应决定何时以及打开哪扇门。这是因为组织者产生了权限。我们希望创建一个自然发生但无法预见的系统。所以我想出了以下系统：





每个环上的点数是一个质数，一个环上分成几个其他环的点的总数称为合数。当钉子的总数达到合数时，它们就被碎片化了。





这里的碎片化意味着在房间中单独创建墙壁。相反，如果钉子的总数是质数，那么这些房间就变成了一个大房间。下图是对以下事件的抽象：如果我们把这个单点看成是一个单独的钉子，我们就会有一个几乎随机重复、分裂和合并的空间。

在素数和整数的某些条件下，该图允许发生分裂和统一。位置信息继续作为绝对位置存在的所有属性都被视为挂钩。钉子的总数决定了内部房间的分配。不影响地钉的绝对位置，开门规则不再属于任何人。





问题 #3

技术创新极大地加快了人类的移动速度。

微软面试官问你一个关于硬盘数据量与数据通信关系的问题；将 1 TB 的信息从日本带到美国的最快方法是什么？至少在 1997 年，最快的方法是把硬盘装进波士顿包，然后上飞机。

我们需要找出人类的移动速度。推论将随着技术的发展而发展。但实际上，我们仍然需要限制运动。那么我们如何创建对所有用户都公平的规则呢？





解决方案#3：掩蔽位置以进行航向校正

考虑一个限制下一组位置的规则。在路径中，全局组和本地组的处理方式相同。这些团体在某些规则下创建全球和本地圈子。并且一旦使用了圆及其源组，就会初始化圆或组的关系。它用作马赛克以防止对单个属性的依赖。用于区分两者的标准如下。

Global Group：{g} = 50% 或更少的不动产具有创世地理内容。 本地组：{l} = 至少 51% 的不动产具有创世地理内容。



如果 {G} 在路径中出现两次，第二次出现时，“骑手”被要求返回第一个 {L}。第一个 {L} 是具有创世内容的本地地理组。后续运行仅限于内部。

上面这三种策略都是用来定位内存的。分辨率应该比一开始高很多。而不动产的位置信息是把握新价值的关键。



怀旧是一种疫苗

根据北达科他州立大学心理学家克莱·劳特利奇的说法，怀旧不仅可以帮助我们从过去和现在的悲伤和孤独中恢复过来，还可以让我们抵抗未来的不幸。





正如我们在 COVID-19 中一样，实物资产的价值总是随着人类行为和情感而波动。客观地分析数据将为房地产投资带来新的视角。个人记忆的关系和积累肯定会在不久的将来影响真实、非虚拟房地产的价格。我们甚至可以在未来将这些熟悉的情绪作为资产纳入我们的金融投资组合中。





土地价格排名可能包括我们以前从未见过的位置。正如弗兰克辛纳屈所说，我们可以对纽约市为什么仍然是纽约市有一个更加漫无目的的理解。





我们回到了真实的空间！！

Junko Ohashi的专辑“Magical（1984）”的背面夹克







