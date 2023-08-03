微软的人工智能赌注未能削弱谷歌的搜索主导地位

看起来人工智能并不是大家所说的伟大颠覆者。至少，不是在 的案例，上周发布了好于预期的财务业绩——消除了人们的担忧 人工智能驱动的必应可能会使其在搜索引擎业务中排名第二。 谷歌 微软 财报显示，谷歌母公司 Alphabet 2023 年第二季度营收为 746 亿美元，同比增长 7%，净利润为 183 亿美元，较去年同期的 160 亿美元有所增长。 Alphabet 首席财务官露丝·波拉特 (Ruth Porat) 在一份报告中表示：“我们的财务业绩反映了搜索业务的持续弹性，搜索和 YouTube 的收入增长加速，以及云业务的势头。” 。 陈述 这个特别的消息应该会给谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊带来一些安慰，他已经 微软通过早期投资 ChatGPT 的创建者 OpenAI，让微软超越了他的公司，但却未能引起轰动 。 挂在钩子上 诗人 尽管如此，分析师表示，谷歌一直是 七年来，该公司推出了一系列人工智能产品，并利用该技术改进了其搜索引擎，与微软争夺这一新兴领域的主导权。 人工智能优先公司 罗森布拉特证券分析师巴顿·克罗克特 (Barton Crockett) 在报告中写道：“与担忧相反，至少现在，人工智能无处不在，不会导致利润消化不良或扰乱搜索。相反，它似乎有潜力使谷歌成为云服务领域的份额增长者。”给客户的一封信，路透社 。 报道 谷歌并不是唯一一家其财务业绩令华尔街感到惊讶的公司。微软上周也发布了好于预期的季度业绩，显示同比增长 在收入和净利润方面。然而，引起大家注意的是 这将使微软在 2024 财年继续花费越来越多的资金来增强人工智能能力，以达到可以从此类投资中赚钱的程度。 增加 积极的支出计划 微软是少数几家争夺显卡安全的公司之一 构建人工智能产品和服务的处理能力所必需的。让我们告诉你；那些显卡可不便宜！看来你还是得花钱才能赚钱吧？ 英伟达 谷歌在本周 HackerNoon 的科技公司排名中排名第 12，而微软排名第 14。 🌎 世界公民？没那么快！ OpenAI 联合创始人兼首席执行官 Sam Altman 显然对 ChatGPT 的成功并不满意，现在他想创建一个新的世界秩序……某种程度上。上周，他推出了一家名为 Worldcoin 的加密货币支持企业，该企业已经引起了世界各国政府的关注。 据其称，世界币旨在成为世界上最大的人类身份和金融网络，赋予每个人所有权。 。 网站 作为让未来地球仪扫描你眼睛的交换条件，该项目提供了一个数字 ID，表明你是一个真正的人（而不是机器人， ）和一些加密货币。免费的加密货币并没有那么糟糕，但交出你的生物识别数据就很糟糕了，这促使官员们 , ， 和 立即采取行动并审查该项目，该项目已拥有 200 万注册用户，其中大部分处于试验阶段。 呃 德国 法国 英国 这些用户中的大多数似乎并不关心隐私问题，并且似乎被以下前景所吸引 如果世界币代币以某种方式神奇地爆炸，则会带来巨额利润。猜猜没有人告诉他们这句臭名昭著的短语，“Mo Money，Mo Problems”，特别是考虑到隐私活动人士警告说，用户的生物识别数据可能会被黑客攻击或利用。 赚点钱 那好吧.. 👋 您正在阅读 HackerNoon 的科技公司新闻简报的 ，这是每周一次的科技精华合集，将 HackerNoon 的专有数据与互联网趋势相结合，以确定哪些公司在公众意识中崛起和衰落。 已于昨天上线。喜欢提前一天一次性阅读整篇文章吗？没问题！只需 订阅即可每周二在您的收件箱中收到 新闻通讯。 第 2 部分 第 1 部分 在这里 完整的 在其他新闻中..📰 索尼 PlayStation 5 游戏机销量突破 4000 万台 — 来自 。 路透社 LinkedIn 似乎正在为工作申请寻找人工智能“教练”——来自 。 边缘 扎克表示他“不确定”埃隆·凯奇的比赛是否会发生——来自 。 吉兹莫多 Twitter（现在的 X）威胁要对研究仇恨言论和错误信息的非营利组织提起诉讼 - 通过 。 美国全国广播公司财经频道 OpenAI 信任与安全主管辞职 — via 。 美国有线电视新闻网 Scoop：谷歌助理将进行人工智能改造——来自 。 阿克西奥斯 这就是一个包装！不要忘记与您的家人和朋友分享这份时事通讯！大家下周见。和平！ ☮️ — Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑