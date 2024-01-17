彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”

在当今快速发展的数字环境中，WEMIX 基金会通过推出“una Wallet”（ ）取得了重大进展。 unagi的这一官方钱包服务标志着在简化跨多个区块链网络的数字资产管理方面迈出了关键的一步。 https://unagi.io/una-wallet 该公告于 2024 年 1 月 17 日发布，强调了该钱包支持一系列主要协议的能力，包括 Arbitrum、Avalanche、BNB Smart Chain、Ethereum、Kroma、Optimism、Polygon 和 WEMIX3.0。 “una Wallet”的出现是为了解决管理分散在各个链上的数字资产日益复杂的问题。通过允许用户在一个地方访问所有资产，确保了更加简化和方便的全链体验。这一发展与 9 月份宣布的“unagi”计划 (unagi.io/) 相一致，这是一个雄心勃勃的项目，旨在构建一个超越各种区块链限制的全方位生态系统。该倡议的重点是整合、连接和包容多个网络，以营造一个和谐共存的环境。 una 钱包的主要特点： 全面的资产管理：用户可以详细查看自己在多个链上的资产，包括市场价格、交易历史等信息。 无缝转账和交易：钱包方便代币和 NFT 在区块链网络上的轻松转账和交易，提供高效的交易体验。 优化代币交换的交易路线：用户拥有最有利的代币交换条件，降低成本和复杂性。 MPC技术实现安全社交登录：钱包采用MPC（多方计算）技术，允许用户通过社交登录安全便捷地管理私钥，无需复杂的恢复助记词管理。 “una Wallet”可以从 和 安装，并计划为 Brave 浏览器、Google Chrome、Microsoft Edge 和 Opera Web 浏览器等领先网络浏览器提供浏览器内扩展。 Google Play 商店 Apple App Store 是 WEMIX 背后的力量，在游戏开发行业享有盛誉，在将区块链技术融入游戏方面处于领先地位。凭借全球区块链游戏平台 WEMIX PLAY 等举措，Wemade 处于游戏领域区块链革命的前沿。 Wemade 区块链巨型生态系统包括各种创新服务，例如 WEMIX$，一种完全抵押的稳定币； WEMIX PLAY，最大的区块链游戏平台； NILE（NFT即生命进化），一个DAO和NFT平台； ，一个提供各种金融服务的 DeFi 平台；以及去中心化金融服务 Kurrency 等。 WEMIX WEMIX.Fi 有关 unagi 和 una Wallet 的更多信息，请访问 并查看他们的 。 https://unagi.io 视频教程