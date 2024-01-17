Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”经过@CryptoAdventure

    彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”

    2024/01/17 新歷史
    2m
    经过 @CryptoAdventure
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    “una Wallet”的出现是为了解决管理分散在各个链上的数字资产日益复杂的问题。通过允许用户在一个地方访问所有资产，确保了更加简化和方便的全链体验。该钱包采用MPC（多方计算）技术来安全地管理私钥。
    featured image - 彻底改变数字资产管理：WEMIX 基金会推出“una 钱包”
    web3 #una-wallet #unagi #wemix #wemade
    Crypto Adventure HackerNoon profile picture

    @CryptoAdventure

    Crypto Adventure

    The best spot for an intriguing adventure to everything crypto.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    Mario Cao 设计多链原生去中心化预言机的方法
    Published at Jan 16, 2024 by oraclesummit #blockchain-oracle-summit
    Article Thumbnail
    聚宝盆：下一代游戏赢得了 Web3 怀疑论者的支持
    Published at Jan 17, 2024 by robcornucopias #web3-gaming
    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    L O A D I N G
    . . . comments & more!