彻底改变国际贸易：ArbStore 的 5 个主要优势

ArbStore 是一个彻底改变国际在线贸易中的信任和争议解决的平台。它为去中心化托管和仲裁提供了一个安全的框架，消除了对传统中介机构的需求。 参与交易的各方可以从可用的池中选择专家仲裁者，并在平台内创建定制的智能合约——无需编码或复杂的步骤。 。这 通过提供全球性、可访问且可定制的解决方案来解决争议，无需传统法院或昂贵的中间商，从而促进具有成本效益、及时和公平的贸易互动。 这些合约由 奥字节 ，是合法的并且基于预定义的条件，确保透明度和效率 套利商店 换句话说，任何人、任何地方、任何时间，都可以与陌生人进行安全、去中心化、轻松的国际采购和销售。我们将在这里探讨这将为国际贸易带来的一些优势。 全球无障碍 这 该平台可供世界各地各方使用，促进包容性和无国界的贸易互动。通过根据专业知识和语言能力选择仲裁员，当事人可以跨不同司法管辖区、语言和文化有效地沟通和解决争议。 套利商店 这种可及性增强了国际贸易伙伴之间的信任与合作。 此外，促成这里可访问性的关键因素之一是加密货币的使用。 与通常涉及复杂的货币兑换、跨境交易费用和延迟的传统金融系统不同，加密货币在全球范围内提供了一种无缝且高效的价值交换方式。 。 ArbStore 不是一个金融实体，它不为各方持有或托管资金。通过使用数字资产，ArbStore 使参与国际贸易的各方能够直接进行交易，从而绕过了与传统法定货币相关的挑战。 可以使用 GBYTE、稳定币或任何其他可通过以下方式导入到 Obyte 的代币 反桩桥 灵活性和定制化 允许各方根据其具体需求定制贸易协定和争端解决机制。用户可以选择具有与其行业相关的专业知识的仲裁员，确保争议由对主题有深入了解的专业人士解决。 套利商店 此外，能够选择具有自己的条款和费用的不同仲裁者，为各种交易场景提供了灵活性和适应性。 合同的创建也是完全定制的。双方可以通过使用加密聊天在外部或内部讨论他们的条款 。 奥字节钱包 与任何其他法律合同一样，该合同是书面文本， 双方在存入资金和发送资金之前必须阅读该文本并选择仲裁员。 但是，除非其中一方发起争议，否则仲裁者不会参与（或收取任何费用）。如果交易按预期进行，则不需要仲裁。 另一方面，Obyte 还提供 不需要编码技能。其用户友好的界面有助于设计代表资产、服务或权利的自定义代币。然后，这些代币可以通过仲裁无缝集成到合约中 。 创建个性化代币 ArbStore平台 速度和效率 贸易可能会受到耗时的法律程序和官僚障碍的阻碍。 ArbStore 的去中心化托管和仲裁系统简化了争议解决。一旦满足预定条件，智能合约就会自动执行，确保资金及时释放。 国际 这加速了整个贸易流程，使各方能够专注于其核心业务活动。 当然，如果其中一方认为约定的条件没有得到满足，他们可以以仲裁者的形式介入人为因素。 双方必须向仲裁员提交证据和论点。 后者将是最后一个负责向获胜方发放资金的人，可能会在几天后。 听起来可能不是一个快速处理争议的过程，但传统服务 甚至几个月才能达成结果，并需要在法定世界中得到认可和执行。更不用说法定货币的国际交易通常很麻烦、缓慢且昂贵。 可能需要几周的时间 在里面 在这种情况下，一旦仲裁者根据对事实的分析和向他们提供的文件做出决定，他们只需单击按钮即可立即从智能合约中释放资金。 套利商店 降低成本 传统的国际贸易方式通常涉及大量成本，包括法律费用、法庭费用以及托管代理等中介费用。与此同时，结算时间可能需要几天的时间，全球经济的负面变化（如银行问题、供应链动荡或政治制裁）可能会严重限制国际贸易。 通过利用 ArbStore 平台，各方可以显着降低这些成本。通过透明且有竞争力的仲裁费用， 确保更多资源用于实际贸易交易。 用户可以选择最具成本效益的争议解决方案， 根据 ”，“例如，对于需要 1,500 小时法律工作的相对简单的[国际]仲裁，如果按 300 美元/小时收费，则每次仲裁的法律费用将达到 450,000 美元。” Aceris 律师事务所 一些公司提供的服务包括 2,000 至 6,000 美元之间的申请费，此外还有较高的比例来妥善管理案件。 ，并且从 Obyte 钱包制作任何带有仲裁（去中心化托管）的合约只需要一些非常小的账本交易费用。每个操作的大小在 700 到 5,000 字节之间（最多 0.000060 美元）。我国没有所谓的“申请费” 。 相反，ArbStore 每个案例只收取 0.75% 的费用 套利商店 仅在发生争议时，原告方必须支付所选仲裁员要求的费用。目前的比例在 2% 到 5% 之间，有一个可选的最小值和最大值，例如“2%，最低 50 美元，最高 1,000 美元”。 去中心化和隐私 正如我们上面提到的，Obyte 钱包有加密聊天功能。这意味着除了相关各方之外，没有人可以阅读或了解其中的内容。消息（包括发送到聊天机器人的消息）和合同始终存储在用户设备中，而不是存储在云端。 它是完全去中心化和私有的。 因此，没有人，甚至 ArbStore、仲裁器或 Obyte，从一开始就无法访问您的数据。 只有当一方决定向其他人披露合同或请仲裁员解决争议时，协议的内容才会被其他人知道。然而，值得注意的是，仲裁者受 。 ArbStore 隐私政策 更进一步，仲裁后，败诉方可以与 ArbStore 仲裁者共享合同，以对仲裁者的决定提出上诉。 当然，没有其他人了解合同条款，除非法律要求或任何一方披露这些条款，这可能违反合同本身的保密条款。 就他们而言，资金在 Obyte 构建的去中心化智能合约中始终是安全的。这意味着除了相关方之外没有人可以访问它们，甚至是 或 Obyte 本身。这就是为什么备份和保护钱包中的私钥至关重要。 套利商店 如何开始使用 ArbStore？ 它很简单，很有用，而且很便宜。首先，双方需要下载、备份并配对各自的Obyte钱包。这是一个 适用于 Android、iOS、Windows、Mac 和 Linux。 简单轻便的应用程序 安全设置位于“全局首选项”部分，而配对是通过在“聊天”选项卡中添加新设备（联系人）来完成的。 鉴于智能合约仅适用于加密货币，因此其中一方（买方）必须使用其首选代币为其钱包提供资金。在“接收”选项卡中，可以找到一个购买新硬币的按钮。与合约货币无关，GBYTE 中的一些资金将需要支付交易费用（通常低于 1 美元）。 双方可以通过加密聊天讨论和复制协议，并从 ArbStore 选择自己喜欢的仲裁者。完成后，买方与卖方分享他们的 Obyte 地址， 然后只需填补空间、支付合同费用和运输货物即可。 卖方通过点击提供仲裁合同。 资金将被锁定在智能合约中，直到满足条件。如有争议，原告联系先前选择的仲裁员，支付费用并开始仲裁程序。 在研究了各方提供的证据后，仲裁员将资金发放给胜诉方。就是这样！ 此外，要注册为仲裁者，只需遵循 Obyte 钱包中聊天机器人的指令即可。您可以阅读 也！ 仲裁者指南 精选矢量图像，作者：vector4stock / 手绘