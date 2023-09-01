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    炼狱之虫：当猎人成为猎物经过@huffhimself
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    炼狱之虫：当猎人成为猎物

    2023/09/01
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    经过 @huffhimself 309 讀數
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    太長; 讀書

    文森特生活在一个名为“炼狱”的后世界末日地球上，这是基因实验出错的结果。巨大的基因工程沙虫在地球上漫游，给居住在圆顶下的幸存居民带来生命危险。 这个故事暗示地球上的精英和富人已经逃到了外太空，而那些无力承担的人则留在了后面。文森特和达里尔的祖先就在留下来的人之中。 文森特的团队的任务是调查地震活动，这些活动表明蠕虫有大规模的运动。他们使用模仿雨声的装置将蠕虫引诱到地表，因为这些生物在降雨期间会出现在地面上。成功引诱并屠杀了一群虫子后，他们回到自己的城市，却发现城市遭到了另一群虫子的攻击。文森特意识到这些生物可能并不像他们想象的那么不聪明。蠕虫对城市的同时攻击和对引诱装置的反应表明了一定程度的协调和战略规划。故事的结尾是文森特和他的领袖菲利克斯认识到他们可能面临比他们最初想象的更强大的敌人。
    featured image - 炼狱之虫：当猎人成为猎物
    #media #science-fiction #survival
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    @huffhimself

    Michael Huff

    Michael Huff is currently retired, so of course, that means he is a real estate agent, a writer and a homesteader. He's been married over forty years and has two sons and four grandchildren, so far.

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    by Michael Huff @huffhimself.Michael Huff is currently retired, so of course, that means he is a real estate agent, a writer and a homesteader. He's been married over forty years and has two sons and four grandchildren, so far.
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