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    引入内在诚信驱动的评级模型以实现可持续的声誉 系统经过@cognizance
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    引入内在诚信驱动的评级模型以实现可持续的声誉 系统

    2024/01/01
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    经过 @cognizance 347 讀數
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    太長; 讀書

    本文介绍了一种新颖的、由区块链驱动的 P2P 市场信誉系统，利用经济激励来保证代理诚信。蒙特卡洛模拟验证了其可持续性，为各种应用提供了潜在的通用预言机。
    featured image - 引入内在诚信驱动的评级模型以实现可持续的声誉 系统
    A 3-dimensional circuit board with lit-up interconnected nodes via HackerNoon AI Image Generator
    blockchain #reputation-systems
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