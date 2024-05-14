开创性的 Telegram 集成 DeFi：对 Storm Trade 联合创始人 Denis Vasin 的采访





去中心化金融 ( DeFi ) 不断创新，平台整合了Telegram等热门消息应用程序。这种融合将金融服务直接带给用户，充分利用了 Telegram 广泛的用户群和直观的界面。Storm Trade、Telegram Wallet、Ston.Fi 和 Dedust 等项目率先采用了这种方法，在 Telegram 生态系统中提供交易、钱包和兑换服务。随着传统金融和去中心化解决方案的交叉，集成 Telegram 的 DeFi 平台简化了复杂的金融服务，有可能推动大规模采用。





风暴贸易 是基于 TON 区块链构建的去中心化衍生品交易平台，在 Telegram 集成的 DeFi 领域掀起了波澜。24 小时交易量为 8,749,409 美元，总锁定价值 (TVL) 为 11,198,846 美元。Storm Trade 旨在通过 Telegram 消息应用程序直接提供高达 50 倍的杠杆交易，吸引下一个 1000 万 DeFi 用户。

未来几个月，Storm Trade 将推出其原生代币 $STORM。该平台的 Market Makers NFT 持有者将有机会以固定价格购买该代币。





在 Storm Trade 准备发行此代币之际，我们有机会与 Storm Trade 联合创始人兼首席开发人员 Denis Vasin 坐下来讨论该项目的愿景、Telegram 集成的作用以及在快速发展的 DeFi 领域运营所面临的挑战。





您能告诉我们 Storm Trade 与其他衍生品交易平台相比的独特功能吗？

事实上，Storm Trade 是 Telegram 上第一个衍生 DEX。我说的 DEX 不是指 2 个按钮和一个图表，而是指一个严肃的工具以及一个专业交易员的模式。Storm Trade 是一种社交金融解决方案，旨在使交易不仅方便而且不无聊，以交易锦标赛、小队、NFT 收藏的形式添加高级机制，同时以跨保证金、复制交易等形式添加专业工具。





与 Telegram 直接整合如何使用户受益并促进 Storm Trade 的发展？

直接集成到 Telegram 意味着所有 Messenger 用户几乎拥有无限可能。除了 9 亿潜在用户之外，它还有机会嵌入具有预设竞价参数的广告集成中。





它的工作原理如下。例如，Telegram 频道的作者假设市场将上涨，并在 BTC 对中开立多头仓位，并设置一定的止损和止盈。通常，为了让某人重复这样的入场，他们需要在交易所注册，在那里存入资金，找到合适的货币对，总的来说，做很多事情。





Storm Trade 与 Telegram 的深度集成意味着，创建仓位后，频道的创建者将能够使用其 Telegram 频道中已设置的参数共享该仓位。而那些想要重复相同输入的人只需点击链接并输入他们准备交易的抵押金额即可。Storm Trade 是期货交易技术的真正突破。





$STORM 代币即将推出。您能否分享有关该代币的实用性以及它如何融入 Storm Trade 生态系统的更多详细信息？

发行代币是每个产品最重要的事件之一。通常情况下，代币与产品分开存在，不会对生态系统做出重大贡献。对于 STORM 来说，这种方法似乎并不接近。





STORM是生态系统的核心，直接融入交易所，有助于提高协议经济的效率。





STORM 有两个非常强大的实用程序：质押，其利润由协议的费用组成，以及流动性缓冲，它将为流动性提供者维持良好的 APR。





您提到，只有总代币供应量的一小部分可供出售。您能解释一下这一决定背后的原因吗？

将 4% 分配给 IDO 有几个原因。与传统上分配大量代币进行销售的 memecoin 不同，STORM 吸引的是机构资金，不需要散户的过度资助。





做市商 NFT 在代币发行中如何发挥作用，NFT 持有者有哪些优势？

首先，你必须了解什么是 Market Makers NFT。Market Makers 是一个独特的手绘 NFT 社区集合，旨在嵌入到社交金融机制中，奖励平台上最好的交易者和活动家。NFT 的所有权将为所有者提供代币购买白名单上的保证位置，并且将来会增加交易佣金折扣、用户个人资料头像和许多其他用途。





由于所有 NFT 持有者都可以同时访问白名单，这将成为一个以固定起始价格首次购买 STORM 代币的绝佳机会。





每个 NFT 都会有一定的购买金额分配，钱包中的 NFT 越多，分配给 IDO 的金额就越高。





IDO之后，从降低交易费到VIP社区会员，收款机会只会增加。





作为衍生品交易平台，Storm Trade如何保障用户资产的安全？

值得记住的是，Storm Trade 是一个 DEX，其所有内部工作都建立在智能合约之上。所有智能合约均由多个受信任的组织审核。





由于在 TON 上构建智能合约相当复杂，因此很难找到审计员。





我们的第一次审计来自 TON Tech 活动。未来计划进行更多审计。





您能详细说明一下权益机制以及它如何奖励支持该平台的代币持有者吗？

质押机制非常简单。质押者有两种选择：将流动性放在 Ston.Fi 上并将代币引入市场，或者将代币锁定在 Storm Trade 上质押并从市场上撤回代币。这些机制将相互平衡，从而形成通货紧缩的代币经济。





Storm Trade 与 Gotbit、Cointelegraph 和 ToncoinFund 等知名组织建立了合作伙伴关系。这些合作伙伴关系如何促进项目的发展和成功？

以上所有合作伙伴关系都帮助我们在某个领域发展。Cointelegraph 旨在提供媒体支持，而 Gotbit 和 ToncoinFund 为我们提供投资和咨询支持。





Storm Trade 的长期目标是什么？您如何看待该平台未来的发展？

Storm Trade 的长期目标是打造 Telegram 中最令人兴奋的平台，将经验丰富的交易者和初学者聚集在一起，无论是为了竞争精神而来的人，还是为了被动收入而来的人。Storm Trade 旨在通过简单的入职和出色的 Social-fi 产品成为最平衡的交易场所。