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    开创性的个性化学习：TinyTap 的 Yogev Shelly 如何彻底改变儿童教育经过@IshanOnTech

    开创性的个性化学习：TinyTap 的 Yogev Shelly 如何彻底改变儿童教育

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    太長; 讀書

    Yogev Shelly 是 TinyTap 的创始人兼首席执行官。 TinyTap 是世界上最大的针对年轻学习者的教育游戏库。随着区块链的采用，TinyTap 开始通过发布者 NFT 向 web3 原生提供联合发布权。
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    web3#web3#education#edtech#tinytap
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