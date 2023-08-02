开创性的个性化学习：TinyTap 的 Yogev Shelly 如何彻底改变儿童教育

在我们的动态系列“初创公司背后”中，我们为您带来了与 TinyTap 背后的创意人 Yogev Shelly 的独家对话。约格夫的个人使命是通过互动工具帮助生病的父亲，他的旅程由此开始，他开创了幼儿教育的变革。如今，TinyTap 已成为专为年轻学习者打造的庞大教育游戏库，为教育工作者提供了独特的内容创作平台。 ：该作者是通过我们的 进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥 既得利益披露 品牌作者计划 Ishan Pandey：Yogev 您好，欢迎来到我们的“初创公司背后”系列节目。请向我们介绍一下您自己以及 TinyTap 背后的故事？ 我叫 Yogev Shelly，是 TinyTap 的创始人兼首席执行官，我们在幼儿教育领域已有十多年的历史。 TinyTap 是世界上最大的面向年轻学习者的教育游戏库，并拥有一个创作工具，教育工作者无需编码即可创建自己的材料。我建立这个平台最初是为了与生病的父亲交流。他患有痴呆症，所以我设计了一个交互式幻灯片工具，通过熟悉的面孔的照片和我的声音录音来锻炼他的记忆力，让他了解正在向他介绍的人。 Yogev Shelly： 该平台被教师和治疗师发现，他们立即开始将其用作课堂教学材料，随着智能屏幕在学校的普及，使用 TinyTap 帮助学生在课堂上和现场与课程联系变得切实可行。家。这激发了家庭正在寻求个性化学习的想法，我们更进一步推出了订阅服务，创作者可以从他们制作的教育内容中获利，家庭可以访问教师制作的内容。 Ishan Pandey：请告诉我们一些有关 TinyTap 及其在区块链生态系统中的核心产品的信息。 TinyTap 始终致力于为我们平台上的创作者的贡献提供公平的价值。目前的计划是，每个与游戏互动的订阅者都意味着创作者该月的收入更高。随着区块链的采用，我们开始通过 Publisher NFT（我们自己创建的新用例）向 web3 原生提供联合出版权。现在，教育工作者可以在 TinyTap 上创建游戏或课程，出售联合出版权，然后继续享受来自有机受众的收入以及基于新联合出版商的营销努力的更高数字。 Yogev Shelly： Ishan Pandey：您能否详细介绍一下 PublisherNFT 以及它如何帮助教育工作者将其学术工作货币化？ 邀请教育工作者在 TinyTap 上以游戏和课程的形式创建教育内容。游戏是一种带有交互式幻灯片的演示体验，让学生能够参与学习过程，而不是被动地观看屏幕。 Yogev Shelly： PNFT 将把创作者与更广泛的受众联系起来，让他们能够专注于创作教育材料，而不必担心如何销售这些材料。 Ishan Pandey：内容创作者和教育者通过将其教育内容代币化为 NFT 可以获得什么好处？将采取哪些措施来确保市场上以 NFT 形式提供的教育内容的真实性和质量？ 除了 PNFT 之外，教育工作者还将通过链上交易从直接和透明的收入流中受益。作为开放校园（教育和 web3 协议的去中心化使命）的一部分，我们寻求对 NFT 教育内容的铸造实施同行评审，以确保共享准确的信息。 Yogev Shelly： Ishan Pandey：不可替代代币（NFT）在教育中的整合如何促进学生和教育工作者之间的创造力、所有权和协作？ 教育工作者可以从拥有自己的课程材料、课程计划或教育资源中受益，正如 Publisher NFT 所证明的那样。这确保了他们的工作得到正确归属并透明地赚取收入。来自联合出版商的额外收入可以激励教育工作者投入更多精力来开发卓越且富有创意的教材。联合出版商确实是最强调合作的地方。教师的内容可能在有文化或语言障碍的地区表现不佳，但购买内容共享权的本地人可以介入，对材料进行本地化，以更好地适应市场。 Yogev Shelly： 如果 NFT 由学校和机构分发，则可以在表彰杰出学业成绩方面发挥重要作用。取得优异成绩或在特定科目中表现出色的学生可以被授予独特的 NFT，公开承认他们的成就，然后他们可以在以后的生活中寻求高等教育或在劳动力中寻找职位时使用这些成就。 Ishan Pandey：请详细说明去中心化教育和利用 Publisher NFT 的优势。 由于监管机构和政府控制过多，教育正在成为一种政治化工具，而忽视了让儿童为未来做好准备。你可以从书籍被禁止、学校课程被删除中看出，越来越多的人正在寻求替代的教育途径。去中心化的教育系统使学习者能够寻找最好的知识提供者，并且通过合作出版商，教师被发现的机会更有可能。 Yogev Shelly： Ishan Pandey：数字身份管理在支持 Web3 的教育生态系统中的作用是什么？它如何解决对隐私和数据所有权的担忧？ DID（数字身份）在教育中发挥着重要作用，特别是在区块链技术的背景下。对于学习者来说，DID 使证书和成就具有可移植性和自主权，使他们能够在不同平台上携带经过验证的记录。由于链上凭证的防篡改和不可变特性，机构和雇主可以访问透明的审计跟踪。 Yogev Shelly： 传统的身份管理系统通常会收集大量个人数据，引发人们对这些信息潜在泄露或滥用的担忧。另一方面，支持 Web3 的数字身份解决方案通过利用零知识证明等新技术，采用隐私优先的方法。学习者还可以共享特定属性或凭证，而无需透露其完整身份。 Ishan Pandey：向 Web3 的转变如何影响传统教育机构及其商业模式？ 教育技术领域为全球教育体系转型提供了重大机遇，而全球教育体系急需改进。投资并为创作者、教育工作者和家庭提供工具和资源的企业越多，对教育的积极影响就越大。 Yogev Shelly： Ishan Pandey：展望未来，随着 Web3 技术的广泛采用，您如何展望教育的未来？您会给准备这一转型的利益相关者提供哪些建议？ 我们将根据教育内容提供的知识和价值来确定教育内容的价值，这将鼓励其他人追求更深入的理解，并鼓励提供者创造更好的材料。随着教育行业的蓬勃发展，它将为服务欠缺的社区获取学习材料打开大门。 Yogev Shelly： 不要忘记喜欢并分享这个故事！