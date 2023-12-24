建设还是不建设，这就是问题：技术乐观主义与减速主义

作者：杰夫·加齐克和拉尔夫·本科 COP28就这样结束了。 。爆炸声和呜咽声是同一个声音……不同的耳朵听到。 两者都伴随着一声巨响和一声呜咽 这次盛大的会议所带来的喧嚣和愤怒让逐步淘汰化石燃料的支持者宣布了历史性的胜利，加入了“摆脱化石燃料”的措辞。 那些强烈反对“放弃”化石燃料的人（根据现有的事实，似乎很有道理）认为，转型没有发生、不会发生、也不可能发生。用 COP28 主席 尖锐的话来说，世界人民不会同意“把世界带回洞穴”。 苏丹·艾哈迈德·贾比尔 (Sultan Ahmed Al Jaber) 自从 克劳德·香农（Claude Shannon）在贝尔实验室大力蹬着独轮车以来，世界上还没有见过这样的旋转。杂耍的时候！ 那么……谁是对的？ “谁是对的？”是错误的问题。它错过了真正史诗般的要点。 辩论的喧嚣中隐藏着潜在的历史性共识的信号。从不畏惧;我们在这里为您从噪音中提取信号。 COP28 达成并公布（但遗憾的是没有充分强调）的结论是，支持和反对化石能源的力量都可以鱼与熊掌兼得。 。根据 的官方新闻稿： COP28 呼吁将核能容量增加两倍 Energy.gov 今天在联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会世界气候行动峰会上，来自四大洲的20多个国家发表了《核能三重宣言》。该宣言认识到核能在2050年实现全球温室气体净零排放和保持1.5摄氏度目标可实现方面的关键作用。该宣言的核心内容包括共同努力推进到2050年将全球核能容量增加两倍的目标，并邀请国际金融机构的股东鼓励将核能纳入能源贷款政策。认可国家包括美国、亚美尼亚、保加利亚、加拿大、克罗地亚、捷克共和国、芬兰、法国、加纳、匈牙利、牙买加、日本、韩国、摩尔多瓦、蒙古、摩洛哥、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典、乌克兰、阿拉伯联合酋长国和英国。” 正如气候科学家 在推文中 那样： Ryan Maue 尖刻总结的 “COP28 气候峰会取得了巨大的（原子）成功，200 个国家同意加速核能发展。这是一个重大的全球转折点，它发生在德国勒德绿党及其非政府组织蟾蜍的反科学教条反对之下。” 和： “《科学》已经说过：美国需要恶意遵守 COP28 文本的简单解读。所有核能开发大多都会获得批准并全面加速。随着建设规模的扩大以满足全球需求，成本将大幅下降。” 核电虽然不是万能药，但可能提供安全、可靠、充足且负担得起的电力。这使我们能够维持和提高所有美国人乃至世界上所有人的生活水平……同时在此过程中不排放二氧化碳。 尽管我们的时代充斥着争吵的氛围，但让我们努力奋斗，找到一个可以接受“是”的答案并接受双赢解决方案的地方。 COP28 的许多领导人明确或含蓄地正式认识到，核电可能是一把剑，可以用来解决能源丰富性（以及随之而来的公平繁荣）以及消除二氧化碳外部性（这一结果被认为是解决这一问题的关键）。许多政治和社会领袖都认为存在主义）。 与此同时，急于获得点击量的媒体所津津乐道的解释性旋转的冲突只是更大争论的一个子集。现在，这种争论正在电力、金融和高科技领域展开。科技？ “技术”一词 ：“tekhno-，结合了 tekhnē '艺术、技能、工作工艺的形式；方法、系统、艺术、制造或做的系统或方法，来自 PIE *teks-na-“工艺”（编织或制造），来自词根 *teks-“编织”的后缀形式，也“到”制造。'” 在词源上源自 建还是不建，这是一个问题。 一个幽灵正在世界上徘徊——技术恐惧症的幽灵。 最近，马克·安德森（Marc Andreessen）发表了 ，在 引起了轰动。它以一种具有存在意义的重要方式断言，技术是好的。 《技术乐观主义者宣言》 智力圈 我们特别向马克·安德森（Marc Andreesen）致敬，他在其中宣称“能源就是生命。我们认为它是理所当然的，但如果没有它，我们就会面临黑暗、饥饿和痛苦。有了它，我们就有了光明、安全、温暖。我们相信能源应该呈螺旋式上升。能源是我们文明的基本引擎。” 我们注意到，在 COP28 上官方对核能承诺的认可预示着新一轮技术乐观主义浪潮，这也是安德森宣言的主题。它有望掀起新一波丰富的能源……和建筑浪潮。我们与 Andreessen 站在一起，他在 2020 年博客中表示“ 。 是时候构建了” 我们，华盛顿电力和光明公司的创始人，于 2023 年在美国首都成立，旨在强调技术的优点，特别是在我们的例子中，在能源和能源政策方面，我们衷心同意。 事实上， ，我们相信技术爱好者（或技术乐观主义者，其中安德森和霍洛维茨占据了一些制高点）与技术恐惧者、勒德分子之间的斗争，并且在严格和挑衅性的精辟描述中 “非公开主义者”是当今最重要的问题。 正如我们在 HackerNoon 上所写的那样 诺亚·史密斯的 安德烈森在三句有力的格言之后，犀利地（也提示 ！）开场： 查拉图斯特拉如是说 谎言：我们被欺骗了。 我们被告知，技术夺走了我们的工作，降低了我们的工资，加剧了不平等，威胁了我们的健康，破坏了环境，降低了我们的社会，腐蚀了我们的孩子，损害了我们的人性，威胁了我们的未来，并且永远处于毁灭一切的边缘。 我们被告知要对技术感到愤怒、痛苦和怨恨。 我们被告知要悲观。 普罗米修斯的神话——以各种更新的形式，如《弗兰肯斯坦》、《奥本海默》和《终结者》——困扰着我们的噩梦。 我们被告知要谴责我们与生俱来的权利——我们的智慧、我们对自然的控制、我们建设更美好世界的能力。 我们被告知要对未来感到悲惨。 真相：我们的文明建立在技术之上。 我们的文明建立在技术之上。 技术是人类志向和成就的荣耀，进步的先锋， 以及我们潜力的实现。 数百年来，我们一直在适当地颂扬这一点——直到最近。 我来这里是为了带来好消息。 我们可以进步到一种更加优越的生活方式和存在方式。 我们有工具、系统和想法。 我们有意愿。 是时候再次举起技术旗帜了。 现在是成为技术乐观主义者的时候了。 马克·安德森是谁？是什么赋予他颁布这份宣言的权力？ 对于我们的地球读者来说，安德森是一位真正的数字宇宙大师，也是一个活生生的传奇人物，即使像你们大多数人一样的地球人也可能听说过他。 （毕竟，他 的封面，而《时代》杂志目前将他列为 ） 在 1996 年登上了《时代》杂志 人工智能领域 100 名最具影响力的人物之一。 除非您是像我们一样的认证极客，否则您不太可能知道互联网发明者 的名字，他们编写了传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP)。这是普通人所说的“互联网”的技术名称。 Bob Kahn 和 Vint Cerf 或者知道万维网的发明者 的名字。或者已故的 ，他被许多人认为是电子邮件的发明者。 （ 有理由争夺这个头衔。）等等。 蒂姆·伯纳斯·李爵士 雷·汤姆林森 (Ray Tomlinson) 希瓦·阿亚杜莱（Shiva Ayyadurai） 抛开 Loudcloud（它让 Andreessen 和 Horowitz 走上了白手起家的亿万富翁之路）和其他很多公司，风险投资公司 Andreessen Horowitz（根据击键守恒定律，行家称为 A16z）已经继续成为我们现代奇妙世界的发明之母之一。 根据其 ： 自我描述 “Andreessen Horowitz（又名 a16z）是一家风险投资公司，支持大胆的企业家通过技术建设未来。 ……我们投资于处于成长阶段的科技公司的种子风险投资，涵盖人工智能、生物+医疗保健、消费者、加密货币、企业、金融科技、游戏以及致力于美国活力的公司。 a16z 在多个基金中管理着 35B 美元的资产。 “a16z 定义了对企业家和公司建设过程的尊重。我们知道站在创始人的立场上是什么感觉。公司由普通合伙人领导，其中许多人是成功科技公司的前创始人/运营商、首席执行官或首席技术官，拥有从数据到人工智能、生物学到加密、分布式系统到安全、市场到金融服务等领域的专业知识。 安德森最初以其对 的宝贵贡献震撼了整个宇宙，“网络计算的第一个‘杀手级应用程序’——一个如此不同、如此明显有用的应用程序，以至于它可以从头开始创建一个新行业。” Mosaic Mosaic 的继任者 Netscape 掀起了网络热潮（很快被微软的 Internet Explorer 取代，随后又被谷歌的 浏览器取代，占据了市场主导地位）。 Chrome 安德森和他的搭档本·霍洛维茨并没有就此止步。他们仍在掀起波澜。 考虑一下技术乐观主义者宣言。 我们认为其立场——建设——是正确而深刻的。事实上，我们认为这是我们这个时代至关重要的哲学、社会和政治论点。 安德森和霍洛维茨面临着一种普遍的态度，即科技是危险的。华盛顿特区的超级大国（类似于 DC 漫画）是叙事性的，有英雄，也有恶棍。正如 文章所述：“15 年前，银行是经济的罪魁祸首，但现在是科技公司。 《纽约杂志》最近关于杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 的 Intelligencer 为什么？许多人，包括华盛顿特区的许多人，将科技视为对其权力的挑战。 非常正确。 因此，即使不是彻头彻尾的邪恶，也是道德上的缺陷。 完全错误。 随着通用人工智能的出现，这场斗争的当前意义最为重大。 （全面披露：本文的初级作者作为 的联合创始人兼高管，深入参与了超维计算领域，这超出了本文的范围，这对 AGI 具有深远的影响。） F1R3FLY.io 底线？技术就是工具。工具可以用来行善，也可以用来作恶。 安德烈森在他的宣言中大量引用了原始存在主义者尼采的言论（由于尼采死后妹妹的纵容，尼采常常被严重误解为虚无主义者）。我们生活在尼采的世界里，他在《 中的格言 146 中写道： 超越善恶》 Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wrd.兰格的声音在一个抽象的瞬间，在另一个抽象的瞬间。 ： 翻译 “任何与怪物战斗的人都应该注意，在这个过程中他不会变成怪物。当你长久凝视深渊时，深渊也在凝视你。” 这是一种深刻的道德感、反虚无主义，甚至是英雄情怀。 安德烈森的观点完全正确。我们来摘录一下： 技术：“我们相信成长就是进步——带来活力、扩大生活、增加知识、提高福祉。” …… 市场：“我们相信自由市场是组织技术经济的最有效方式。”…… 并且：“经济学家 William Nordhaus 已经表明，技术的创造者只能获得该技术所创造的经济价值的 2% 左右。另外98%以经济学家所谓的社会剩余的形式流入社会。市场体系中的技术创新本质上是慈善性的，比例为50:1。谁从新技术中获得更多价值，是制造该技术的单一公司，还是使用该技术来改善生活的数百万或数十亿人？ QED”。 …… 技术资本机器：“将技术与市场结合起来，你就会得到尼克·兰德所说的技术资本机器，它是物质永恒创造、增长和丰富的引擎。” …… 智能：我们相信智能是进步的终极引擎。智能让一切变得更好。在我们可以衡量的几乎所有指标上，聪明人和聪明社会都比不那么聪明的人和社会表现得更好。智力是人类与生俱来的权利；我们应该尽可能全面、广泛地扩展它。” …… 能量：“能量就是生命。我们认为这是理所当然的，但没有它，我们就会面临黑暗、饥饿和痛苦。有了它，我们就有了光明、安全、温暖。我们相信能源应该呈螺旋式上升。能源是我们文明的基本引擎。” …… 丰富：“我们相信我们应该将智力和能量置于正反馈循环中，并将它们驱动到无穷大。我们相信我们应该利用智力和能量的反馈循环来丰富我们想要和需要的一切。” …… 不是乌托邦，但足够接近：“然而，我们不是乌托邦。 ……我们相信，受约束的愿景——与乌托邦、共产主义和专业知识的不受约束的愿景相反——意味着接受人们的本来面目，通过经验检验想法，并解放人们做出自己的选择。我们不相信乌托邦，也不相信世界末日。” …… 成为技术超人：“我们相信，推进技术是我们能做的最有益的事情之一。我们相信有意识地、系统地把自己转变为能够推动技术进步的人。”…… 技术价值观：“我们相信野心、进取心、坚持、不懈——力量。我们相信优点和成就。我们相信勇敢，相信勇气。” …… 生命的意义：“技术乐观主义是一种物质哲学，而不是一种政治哲学。我们不一定是左翼，尽管我们中的一些人是。我们不一定是右翼，尽管我们中的一些人是。我们之所以关注物质，是有原因的——为我们如何选择在物质丰富的情况下生活打开了大门。” …… 敌人：“我们有敌人。我们的敌人不是坏人，而是坏想法。六十年来，我们当前的社会一直遭受着大规模的士气低落运动——反对技术、反对生命——以不同的名称，如“存在风险”、“可持续性”、“ESG”、“可持续发展目标”、“社会责任”、“利益相关者资本主义”、“预防原则”、“信任与安全”、“技术道德”、“风险管理”、“去增长”、“增长的极限”。这场士气低落的运动是基于过去的坏思想——僵尸思想，许多源自共产主义，在当时和现在都是灾难性的——但它们拒绝消亡。” …… 安德森的结束语，摘自尼采： 我们的敌人是弗里德里希·尼采的最后一个人： 我告诉你：人的内心还必须有混沌，才能生出一颗舞星。我告诉你们：你们自己还很混乱。 唉!有一天，人类将不再诞生任何星星。唉!最卑鄙之人的时刻到了，他再也无法鄙视自己了…… “什么是爱？什么是创造？什么是渴望？什么是星星？” ——最后一个人眨着眼睛问道。 大地变小了，最后的人在大地上跳跃，他让一切都变小了。他的物种就像跳蚤一样无法根除；最后一个人活得最长…… 人们仍然在工作，因为工作是一种消遣。但人们要小心，以免这种消遣会伤害到自己。 一个人不再变得贫穷或富有；两者都太沉重了…… 没有牧羊人，只有一群！每个人的愿望都一样；每个人都是一样的：有不同感觉的人会自愿进入疯人院。 “从前整个世界都是疯狂的”——他们中最微妙的人说，他们眨着眼睛。 他们很聪明，知道发生的一切：所以他们的嘲笑没完没了…… “我们已经找到了幸福，”——最后的人说道，他们眨了眨眼。 我们的敌人是……那个。 我们渴望成为……但不是那样。 未来：我们从哪里来？我们的文明是建立在发现、探索和工业化精神之上的。我们去哪？ …… 宣言的结论是什么？ “是时候成为一名技术乐观主义者了。 是时候建造了。” 我们这些极客（主要作者帮助构建了比特币的核心并编写了大量的 Linux 代码，他不仅涉足政治），而且还具有相当严肃的政治才能（另一个人曾在三个白宫、两个行政部门任职或任职）多次参加国会，撰写了一份包含在两个国家政治纲领中的纲领，他是广受好评的 的主要合著者，他不仅涉足新兴技术，而且完全预料到《技术乐观主义宣言》会遭到一致抵制。 《资本主义宣言》 我们并没有失望。 忏悔！我们没有也不可能进行严格的分析。也就是说，正如我们的启发式，根据谷歌的页面返回，最后我们检查，安德森的技术乐观主义宣言强烈表明，已发表的情绪接近卡尼曼-特沃斯基比率，该比率认为人们会加倍半倍努力来避免潜在的损失比同等增益。 没有惊喜。 更令人惊讶的是 Techcrunch、Wired 和 Engadget 等科技行业媒体的负面报道。这些人倾向于反对技术乐观主义，或者至少持怀疑态度！ 也许最奇怪的是，正如 Ben 和 Marc 相关 开头附近提到的， 的批评，霍洛维茨指出： 播客 Techcrunch “就像所有好的宣言一样，很多人喜欢它，很多人讨厌它，所以这给了我们很多值得讨论的话题。我只是想指出，我最喜欢的那些讨厌它的人是 TechCrunch 上发表的一篇文章，题为“马克·安德森最后一次对穷人或穷人说话是什么时候”之类的。 “有趣的是，在我认识的所有人中，马克可能没有人比马克更白手起家了。因为他在威斯康星州的一个小镇长大，所以他上的是公立学校——不像好的公立学校，可能是这个国家一些最差的公立学校——而且他从来没有从家里拿过任何钱，不是因为他的父母没有给他钱。不爱他，他们没有钱给他。 “……写这篇文章的人都去了我听说过的最豪华的学校，你知道常春藤盟校和很棒的私立高中等等。所以现在我们有一些出身富裕的人告诉那些出身贫穷但取得巨大成功的人什么对想要成功的穷人有好处。所以……我只是觉得这很有趣。” 安德烈森插话道： “……奢侈信仰的定义是，这是一种可以由处于某种……精英地位的人持有的信仰……你知道权力地位、财富和舒适……你知道社会应该如何秩序，这是不正确的，对于那些将遭受这种信念后果的人们来说，其后果将是灾难性的。但你知道，持有这种信念的人不会受到后果的影响……他们生活在……那种豪华的地方，拥有非常好的生活方式，他们不会因此而直接遭受痛苦，所以无论如何……这是奢侈信念的一个很好的例子。 ……对此的事实回应当然是，资本主义和自由市场是……500年来让人们摆脱贫困的机器。我们已经进行了实验；其他系统似乎不太好用。” 那么现在怎么办？ 我们认为技术乐观主义的立场是正确的、深刻的，并且对人类和环境进步至关重要。我们认为它确实是我们这个时代至关重要的哲学、社会和政治论点。 安德森正在扮演大卫对抗一个歌利亚，特权阶级普遍持有一种态度，即技术是危险的：即使不是彻底的道德缺陷，或者至少是边缘性的邪恶，道德上也是有缺陷的。当然，除非歌利亚控制了它。 这场小冲突现在随着人工智能的出现而变得最为相关（充分披露，本文的初级作者通过他作为 的联合创始人和高管的身份深度参与其中。） F1R3FLY.io 你好，天网吗？它会拯救世界还是毁灭世界？ 或者两者都不是？ 红鲱鱼。 真正的问题是，我们是否相信工程师兼企业家奇才能够确定这一点？ 或者我们选举或任命的官员和职业公务员麻瓜，他们现在正在积极哀叹他们没有在互联网和万维网诞生之初对其进行监管，但 。 他们仍然渴望这样做 许多人明确希望行使政治权力来控制通用人工智能、超维计算、区块链和其他关键新兴技术等新兴技术。 目前，这是权力走廊中的一场激烈辩论。 想象一下，尽管存在缺陷，如果没有您现在正在阅读本文的网络，我们所有人将会变得多么贫穷。如果山姆大叔更快地屈服于诱惑，那么这个网络肯定会被监管扼杀在摇篮里。 安德烈森是否正在用他的宣言来满足知识分子的渴望？或者，用史蒂夫·乔布斯的不朽名言来说，他会投入自己的一小部分资源，包括知识、社会和财务资源，通过坚持技术乐观主义信条， ？很大程度上可能取决于他对此的决定。 在宇宙中产生一点影响 对此，我们同意：“我们相信我们应该将智力和能量置于一个积极的反馈循环中，并将它们驱动到无穷大。我们相信我们应该利用智力和能量的反馈循环来丰富我们想要和需要的一切。” 建还是不建，这是一个问题。 是华盛顿电力与光明政策研究所的创始人兼主席。在共同创立 Bloq 之前，他担任了五年的比特币核心开发人员，并在红帽工作了十年。如今，每台运行 Linux 的 Android 手机和数据中心都可以看到他对 Linux 内核的研究成果。 杰夫·加齐克 (Jeff Garzik) 担任 Washington Power and Light 的联合创始人兼总法律顾问。他是 F1R3FLY.io 的联合创始人兼总法律顾问，曾在三个白宫、两个行政部门机构、国会以及许多政治和政策机构工作过。他是一位荣获国际奖项的作家。 拉尔夫·本科 (Ralph Benko)