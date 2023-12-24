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    建设还是不建设，这就是问题：技术乐观主义与减速主义经过@ralphbenko
    310 讀數

    建设还是不建设，这就是问题：技术乐观主义与减速主义

    2023/12/24
    16m
    经过 @ralphbenko 310 讀數
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    太長; 讀書

    论技术乐观主义
    featured image - 建设还是不建设，这就是问题：技术乐观主义与减速主义
    tech-stories #technology #agi #techno-optimism
    Ralph Benko HackerNoon profile picture

    @ralphbenko

    Ralph Benko

    General Counsel, F1r3fly.io, Washington Power and Light, Buzz Aldrin Ventures; Senior Counselor, American Blockchain PAC

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