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    建立或微调法学硕士的挑战、成本和注意事项经过@edouarddarchimbaud
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    建立或微调法学硕士的挑战、成本和注意事项

    2023/09/01
    18m
    经过 @edouarddarchimbaud 5,962 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    为您的公司建立或微调法学硕士的道路可能是一条复杂的道路。您的团队需要一个指南才能开始。
    featured image - 建立或微调法学硕士的挑战、成本和注意事项
    machine-learning #ai #large-language-models #chatgpt
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    @edouarddarchimbaud

    Edouard d'Archimbaud

    Co-founder & CTO of Kili Ex head of AI at BNP Paribas

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