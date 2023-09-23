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    建立心理弹性：四季度法的探索经过@scott-d.-clary
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    建立心理弹性：四季度法的探索

    2023/09/23
    9m
    经过 @scott-d.-clary 901 讀數
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    太長; 讀書

    “四季度法”是一种更好地管理一天的技巧，它将一天分为四个不同的部分：早上、上午晚些时候、下午和晚上，每个部分都有一个特定的重点，如准备、生产、完善和放松。这种方法有助于防止挫折毁掉你的一整天，让你一整天都有新的开始。它与自然能量节律和大脑可塑性研究相一致，促进心理重置和适应性。为了实现它，定义每个季度的意图并相应地安排任务。避免常见的陷阱，使其适应您的环境，并用它来培养日常生活中的正念和意向性。
    featured image - 建立心理弹性：四季度法的探索
    life-hacking #mental-models #self-improvement
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    @scott-d.-clary

    Scott D. Clary

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