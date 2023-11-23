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    庞氏骗局受害者当心：世上没有轻松赚钱的事经过@aileen
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    庞氏骗局受害者当心：世上没有轻松赚钱的事

    2023/11/23
    6m
    经过 @aileen 672 讀數
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    太長; 讀書

    庞氏骗局是一种投资欺诈，欺诈者向承诺高于通常市场利率回报的人收取资金。庞氏骗局涉及资本流通而不是利润分配。此类计划最终会失败，因为不涉及盈利。
    featured image - 庞氏骗局受害者当心：世上没有轻松赚钱的事
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    finance #finance #ponzi-schemes
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