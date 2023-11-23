庞氏骗局受害者当心：世上没有轻松赚钱的事

如果某件事看起来好得令人难以置信，那么它很可能就是真的。如果这件事恰好是一个快速致富的庞氏骗局，那就更是如此了。 尽管庞氏骗局承诺高于平均水平的回报，但投资者往往会因为屈服于获得更高回报的贪婪而失去全部投资。 骗子以更高回报的承诺引诱毫无戒心的人们，最终却携款潜逃。 庞氏骗局 如果某件事看起来好得令人难以置信，那么它很可能就是真的。如果这件事恰好是一个快速致富的庞氏骗局，那就更是如此了。尽管庞氏骗局承诺高于平均水平的回报，但投资者往往会因为屈服于获得更高回报的贪婪而失去全部投资。 骗子以更高回报的承诺引诱毫无戒心的人们，最终却携款潜逃。 什么是庞氏骗局？ 庞氏骗局是一种投资欺诈，欺诈者向承诺高于通常市场利率回报的人收取资金。庞氏骗局涉及资本流通而不是利润分配。这样的 因为不涉及盈利而破产。 计划 后续投资者的本金投资将作为对老投资者的支付。这种类型的投资是不可持续的，因为要继续运营，就必须有源源不断的新投资者。当计划运营商找不到新投资者时，他们通常最终会使用现金储备向现有投资者支付款项。 庞氏骗局是一种投资欺诈，因为此类骗局的经营者实际上并不打算将投资者的资金投资于任何合法的投资选择或向投资者提供长期回报。 庞氏骗局简史： 庞氏骗局的名字来源于 意大利诈骗犯，1920年8月因多项诈骗罪被捕。庞氏骗局承诺投资者在 90 天内获得 100% 的投资回报。他让人们相信，利用第一次世界大战后汇率波动可以赚钱。 查尔斯·庞兹 庞兹说服人们，他会在国外以折扣价购买邮政回信券，然后在美国按面值出售，从而赚取巨额利润。邮政回信券是与来自外国的信件一起寄出的优惠券，使本国的收件人可以写信给发件人，而无需购买外国邮票。 邮政回信券无需任何货币交易即可兑换外国邮票。这样做是为了确保必须回信的人在购买邮票时不必担心货币汇率。他们只需用优惠券换邮票即可。 该计划持续了一年多，于 1920 年破裂。当《华盛顿 的一篇文章揭露庞氏及其犯罪活动时，他的投资者损失了约 2000 万美元。 1920 年，查尔斯·庞兹 (Charles Ponzi) 因邮件欺诈被判 5 年监禁。 邮报》 在庞氏骗局之前有几个人，如莎拉·豪、威廉·米勒等，以及在他之后的几个人，如伊瓦尔·克鲁格、伯纳德·麦道夫等，他们策划了这些骗局，从毫无戒心的投资者那里骗取了数百万美元。 庞氏骗局与庞氏骗局金字塔计划： 尽管庞氏骗局与金字塔骗局非常相似，但这两种计划之间的主要区别在于，在金字塔骗局中，现有投资者积极参与招募新投资者。然而，在庞氏骗局中，老投资者并不直接参与招募新投资者。 在庞氏骗局中，所有交易均由骗局运营商处理。从本质上讲，庞氏骗局是一种投资欺诈，而金字塔骗局则伪装成多层次营销（MLM）业务。 庞氏骗局和金字塔骗局的另一个区别是庞氏骗局中没有特定的产品或服务。然而，在金字塔计划中，计划运营商要么提供单一产品或服务，要么提供一组产品和服务，并声称从中赚取巨额利润。经营者以利润的承诺吸引着越来越多的人。 然而，如果该计划无法吸引新的投资者，它就会失败，导致人们损失所有投资的资金。 需要注意的危险信号： 以下是投资者应注意的危险信号： 有问题的文书工作：在庞氏骗局中，投资者通常无法获得任何与投资相关的文件。无论是招股说明书还是账户报表，投资者通常不知道他们的钱去了哪里，也不知道运营商把钱投资到了哪里。运营商让投资者对所有与投资相关的决策一无所知。 未注册：庞氏骗局经营者经常声称他们的投资计划无需注册。声称其投资计划不需要在美国证券交易委员会（SEC）或其他监管机构注册的运营商不应被信任。 施压策略：大多数庞氏骗局的经营者都可能是有魅力的江湖骗子，他们可以让投资者相信他们的计划是只为少数人保留的有限入场机会。他们利用压力策略说服投资者尽快做出决定。运营商通常会说服投资者，如果他们做出较晚的决定，那么他们将失去赚大钱的机会。这种恐惧常常导致人们做出不明智的决定。 无风险，高回报：投资总是存在一些风险。任何另有声明的投资计划均不应被信任。此外，投资者几乎不可能在不承担任何风险的情况下获得高于平均水平的回报。 一致的回报：所有投资计划均面临市场风险。如果一个计划无论市场波动如何都始终提供派息或股息，那么这样的计划是不可持续的，迟早会崩溃。 组织结构不清晰：大多数庞氏骗局没有适当的组织结构。投资者应彻底研究和询问该计划的运作人员及其背景。 是一种大的前瞻性学习方法。他们应该坚持在投资前与董事会或任何董事会关键成员交谈，并向他们询问有关投资计划的问题。 观察学习 避免陷入庞氏骗局的步骤： 投资者在将自己辛苦赚来的钱托付给某人之前应该格外谨慎。为了避免陷入陷阱，潜在投资者应该： 不屈服：屈服于压力策略绝不是明智之举。在做出任何财务决定之前花足够多的时间总是很重要的。 提出问题：向权威人士询问他们计划将投资者的资金投资到哪里的正确问题非常重要。人们应该询问有关注册、文件以及使投资合法化所需的一切其他问题。 在线查找评论：随着互联网的出现，区分合法投资和非法投资变得更加容易。潜在投资者可以在互联网上研究投资计划，以查看其他人对该计划的评价。如果负面评论多于正面评论，那么远离此类计划是有意义的。 咨询财务顾问：听取财务顾问的第二意见会有所帮助。财务顾问拥有提供适当指导所需的专业知识。他们还可以获得行业内部信息，这使他们具备必要的知识来帮助投资者做出决策。 谨慎行事：这一点怎么强调都不为过。安全总是比后悔好。投资者应谨慎行事，不要被营销噱头所迷惑。在投资之前最好先咨询专家。 随着互联网的兴起，现在可以更轻松地向更多人推销计划。人们应该谨慎对待自己的时间对象，并阻止互联网或电话推销。 任何热衷于投资的人都应该通过适当的渠道进行投资。记住，几乎所有快速致富的计划都是陷阱，无论它们看起来多么有吸引力。 参考： https://www.hg.org/legal-articles/what-is-a-ponzi-scheme-31483 https://www.acfe.com/ponzi-schemes.aspx https://www.smithsonianmag.com/history/in-ponzi-we-trust-64016168/