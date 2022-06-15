PONZI-FI：为什么加密货币中的被动收入是骗局

LUNA 1.0 的崩溃无疑将被视为塑造加密货币的标志性事件之一。 LUNA 倒闭了，因为他们支持一种承诺给投资者带来不可持续的高收益的庞氏协议。任何在任何加密项目中寻找被动收入的人都必须知道资金的来源





2022 年 5 月 14 日，超过 400 亿美元化为乌有。像烟一样。





你可能会认为这是由于某种火灾或抢劫而发生的，虽然我理解你为什么会这样想，但真正的答案要有趣得多。





历史上很少有事实比小说更离奇。 Luna 1.0 如何在不到一周的时间内从每个代币 89 美元的估值下降到同一代币的不到 1000 美分，这是为数不多的疯狂事件之一（如果你愿意的话，是一只黑天鹅）。在它发生之前，永远不会发生。它确实做到了。





LUNA 1.0 的崩溃无疑将被视为塑造加密货币的标志性事件之一。在其后果之后，已经有人呼吁加强 加密货币行业法规 全球范围内，以及 稳定币信托法 已经在美国通过成为法律。





随着 LUNA 倒闭引发的愤怒，一个可能让很多加密货币爱好者忽略的细节是，LUNA 的垮台与安全漏洞或任何此类网络恶作剧无关。区块链平台没有失败，协议也没有被黑。





LUNA 很简单，因为它未能回答庞氏加密项目无法令人满意地回答的一个棘手问题而失败：钱从哪里来？



LUNA的崩溃与技术困难无关。事实上，如果有的话，令牌失去了价值，因为协议按照设计的方式工作。





为了理解我的意思，让我们看看 Terra 区块链本身以及它是如何工作的。





高收益不稳定稳定币

尽管事情发生了变化，但必须说不像其他 粗略的标记 与可疑的创始人一起，LUNA 和 Terra 区块链的创始人并没有打算欺骗投资者。 Terra 的用例过去、现在、现在仍然是独一无二的。这是该平台提供的内容。





加密货币有很多优点，但稳定性不是这些特性之一。每个人都知道这一点。事实上，称加密货币 volatile 与称天蓝色一样多余。





虽然每个人都同意加密是易变的，但 Terra 提出的问题是……如果不是呢？如果

加密货币可以在保持其匿名性和自由市场交易的基本特征的同时保持稳定吗？如果可以在没有监管机构的情况下监管加密货币的价格会怎样？





这基本上是 LUNA 和 UST 背后的开源区块链支付平台 Terra 背后的主要思想。





Terra 是一个基于开源区块链的支付系统。它由总部位于韩国的 Terraform Labs 开发，该实验室由 Do Kwon 和 Daniel Shin 于 2018 年创立。





Terra 协议的核心是通过以下方式解决波动性问题

设计一种具有弹性货币政策的加密货币，该政策将保持稳定的价格，同时保留比特币的所有审查阻力，并可用于日常交易。





这基本上意味着，有了 Terra，你终于可以拥有一个不依赖美元或任何法定货币的稳定币。





很容易看出 Terra 如何在加密货币领域吸引了如此多的项目粉丝和爱好者。毕竟，对任何中心化机构的信任都违背了加密货币的精神，算法稳定币（原则上）是同时实现去中心化和价格稳定的少数方法之一。





Terra 协议理念背后的美妙之处在于它如何平衡其治理令牌 (LUNA) 与 UST 等算法稳定币。不幸的是，这种简单性后来被证明对 LUNA 来说是致命的，但让我们仔细看看它是如何工作的。





通过燃烧 LUNA 来创建或铸造 UST。通过燃烧，我们并不是指实际上将代币置于火上，而是将其发送到代币永远无法恢复的地址，本质上将其送出流通。想想像你小时候寄给霍格沃茨的那些信一样烧掉一个令牌。





燃烧 LUNA 会增加其价值，因为通过燃烧代币，您正在减少代币的供应。





该通缩协议的目标是确保 LUNA 在长期内持续扩展。





这个想法的美妙之处在于它看起来是多么的防失败。只要有一些对 LUNA 的出价，即它具有非零价格，1 UST 就应该始终可以兑换为 1 美元。清楚地。也许这个原则会持续很长时间，如果他们不这样做，Terra 就会保持在水面之上。





UST 的（下沉）锚协议

正如我们之前所说，UST 是一种算法稳定币。这意味着它几乎没有任何支持。





为什么有人想要持有算法稳定币，而这样做显然比持有真正美元支持的稳定币风险更大？





好吧，对于一些人来说，持有美元价值而不需要中央机构来管理系统的能力就足够了。





但其他人需要受到激励。他们需要一个更有利可图的理由来致力于开发一种与其前辈完全不同的稳定币。 Terra 开发人员决定，如果稳定币拥有其他加密货币所不具备的独特效用，那么它的采用率将会提高。而这个特殊功能就是 Anchor 协议。





Terra 的长期目标是创建一个与现实支付系统集成的充满活力的金融应用生态系统。为了在短期内加快采用 UST 的过程，提供非常有利可图的收益的想法被决定为最佳途径。产量也高得离谱。





输入 Anchor，该协议在 UST 上提供 20% 的利率。建议是，与其将您的储蓄存入银行账户（他们将获得 0.06% 的年利率），您可以将其投资于 UST，它可以获得超过 20% 的年利率。





金盘上的被动收入。谁能抗拒这样的提议？





由于 Anchor，随着客户急于利用更高的产量，对 UST 的需求猛增。在鼎盛时期，UST 的流通量超过 180 亿美元，而 Anchor 锁定的总价值超过 150 亿美元（TVL）。





UST 脱钩

您需要了解发生的事情的两个关键信息是：





人类是群居动物，稍有恐慌就会四散开来。





只是非常基本的套利知识





之前我提到了获得 UST 的一种方法是燃烧 LUNA。虽然这是真的，但这不是唯一的方法。

UST 的第二个可用选项是使用称为 Curve Finance 的稳定币交易所。





通常，当稳定币受到微小的价格调整时，精明的套利者会前往 Curve 上 DeFi 最深的流动性池，并将打折的稳定币交易到任何一种保持挂钩的替代货币。





例如，如果 DAI 现在的售价为 0.99 美元，投资者将以折扣价购买 DAI，然后将其转售为 USDC（在本示例中为 1 美元）以获取利润。这种购买压力通常会导致 DAI 的价格从之前的水平上涨至 1 美元并收回其挂钩。





使用更实际的术语，可以将其想象为在特殊的黑色星期五抛售时从卢浮宫购买蒙娜丽莎，并在折扣销售结束后的第二天将其卖回法国博物馆。您不仅获得了利润，而且还没有花费额外的一分钱。但是，只有当商店恢复到黑色星期五折扣销售之前蒙娜丽莎的原始价格估值时，该销售才会有利可图。可悲的是，就 UST 而言，它没有。





为什么？





要回答这个问题，我们必须重新审视 UST 臭名昭著的锚协议。像 Terra 开发者一样尝试，很明显 20% 的利息收益率是非常不可持续的。裂缝开始显现。





在最初设定为 20% 时被宣传为“稳定”后，自 3 月以来，该比率逐渐下降， 当提案 20 终于被批准了。根据提案，如果 Anchor 的准备金增加 5%，利率将增加 5%。如果这些准备金下降 5%，利率将直接下降 2%。





此外，如果平台上的贷方多于借方，预计该利率将继续每月连续下降 1.5 个百分点。





因为预期利率会下降，UST 的主要用例开始变得不那么重要了。例如，在 4 月 23 日，超过 72% 的流通中的 UST 被 Anchor 保护。在这一点上，很明显稳定币几乎完全被投资者使用，他们的唯一目的是在 Anchor 中存入资金。





当 20% 的利率显然无法维持时，UST 的投资者开始抛售他们的持股。





这一举动引发了一次抛售，如果不是一只大黑天鹅，这种抛售本来是相当温和和可吸收的。





在周末的过程中，离开交易所的 Anchor 用户开始将他们的 UST 交易为其他稳定币，例如 Tether 的 USDT 或 Circle 的 USDC。这导致 UST 的价格脱钩略低于 0.02 美元。





最终，启用这些交易的特定池，即所谓的“UST + 3Crv”池，也汇集了所有主要的稳定币，变得不平衡。这意味着 UST 的数量远远超过池中的任何其他稳定币。





让我们暂停一下，讨论一下当您在 Curve 上出售 UST 以换取 USDC 时会发生什么。





如果您在 Curve 上出售 UST 以换取 USDC，则会将更多 UST 添加到此池中，而 USDC 将被移除。在未来的某个时候，该池将包含比 USDC 更多的 UST。然后，矿池开始以折扣价提供该 UST，以期吸引套利者进行相反的交易，以纠正其路径（并重新平衡矿池）。





这就是我们在周末开始观察到微小的脱钩的原因之一； Curve 只是在做它自发明之日起就一直在做的事情。





在这种特殊情况下，本可以恢复池平衡的交易没有进行是问题的根源。尽管套利交易可能相当有利可图，但似乎没有人想拥有 UST。至于为什么，别忘了 Terra 最受欢迎的应用程序 Anchor 已经开始失去人气。





基本上，没有人有足够的信心再购买 UST，即使这样的交易应该是有利可图的。正是这种不信任的环境促成了脱钩。





许多阴谋论者将实际的脱钩事件归咎于恶意鲸鱼。

至少 一位投资者 将超过 8500 万个 UST 代币投入到这个池中，以换取 8450 万个 USDC 代币。这给 UST 使用的美元挂钩带来了更大的压力，Curve 继续创造折扣，希望它能鼓励套利交易者重新平衡资金池。他们没有。然后沿着 LUNA 钉子往下走。





5 月 7 日星期日，depeg 仅为 0.02 美元，但到 9 日星期二，它已飙升至惊人的 0.32 美元。与此同时，价值 64 美元的 LUNA 代币跌破 30 美元。





现在这里是冒险的地方。





你还记得，LUNA/UST 的比率是 1 美元比 1 美元。也就是说，只要 LUNA 的交易价格高于 1 美元，您就可以将其烧毁为 UST。





不幸的是，大约在同一时间，UST 的市值开始逐渐接近超过 LUNA。这意味着 LUNA 将不再能够吸收 UST 的市值。这导致了臭名昭著的死亡螺旋。





根据 Terra 协议，将 UST 换成 LUNA 将导致创建额外的 LUNA，这将稀释供应并降低该代币的价格。此外，LUNA 的价格正在下跌，这意味着为了用 1 UST 换取价值 1 美元的 LUNA，您将需要不断增加的 LUNA 数量，直到您达到 1 美元的水平（这意味着铸造更多的 LUNA）。





显然，这是 Terra 社区的关键时刻。他们需要把它团结在一起并继续前进的时候。他们没有。包破了。人们开始奔向出口。但为时已晚了。露娜走了。

结论

加密行业是一个独特的全新且不断创新的领域。每天总是给这个行业带来新的东西。尽管如此，加密货币与任何其他投资资产一样，都受金融法则和简单常识法则的约束，如果任何事情看起来好得令人难以置信，它可能是





虽然加密可以带来巨大的回报，但成功很少出现在只承诺利润的投资游戏中，特别是当它还伴随着你几乎不做任何工作并且项目的持续成功取决于新买家的稳定涌入的警告时。





没有免费的午餐。无论该项目是伪装成一个奇异的 Move-to-Earn 协议还是一个“明智的”储蓄和 Staking 协议，所有不合理的高收益“被动收入”加密项目都没有通过这个简单的测试：





钱从哪里来？





如果 98% 的利润来自新买家或新的或复合投资，那么您就有答案了。





如果你正在投资一个收入来源与此类似的加密货币项目，请确保早进早出。或者根本进不去。





许多 LUNAtics 肯定希望他们这样做。