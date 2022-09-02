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    应用程序可以在不欺骗用户订阅的情况下生存吗？经过@alenahatter
    1,470 讀數

    应用程序可以在不欺骗用户订阅的情况下生存吗？

    2022/09/02
    8m
    经过 @alenahatter 1,470 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    对观众有价值的伟大产品总是成功的。如果您愿意通过订阅模式发现应用程序的优点，您可以按照以下几个步骤操作： 查看竞争对手及其做法； 为您的应用聪明地选择订阅计划，转化指标在这里为您提供帮助； 从一开始就验证您的产品和想法； 尝试功能和广告，但不要在黑暗中走得太远 — 可能会有后果； 请始终牢记，用户愿意为至少在 7 天试用期内尝试过的有用功能付费。

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