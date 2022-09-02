应用程序可以在不欺骗用户订阅的情况下生存吗？

移动订阅和货币化如何运作？让用户通过试用模式或付费专区的订阅付费的过程是什么？让我们深入了解移动单元经济学的世界，看看移动产品是如何盈利的。 问题在哪里？ 在了解事物的基本原理时，现实生活中的例子总是最好的。带有订阅的移动应用程序也不例外。让我们比较健身和健康等竞争激烈的行业的两个例子，看看产品团队如何通过订阅模式让他们的应用程序飞速发展。 从比较中我们可以看出，这些应用程序几乎相同。他们每个人都在一个月内获得了大约 100 万美元的利润，并且表现出色，但一个应用程序的评价不佳，每位用户支付 5 美元，同时获得 200 次下载，另一款则支付更少——每位用户 2 美元，下载量为 500 次，并且获得了好评。不过，他们的收入是一样的。这意味着第一个应用程序在销售方面做得更好。 那么问题在哪里，你问？两个几乎相同的应用程序如何以不同的方式执行？ 唯一的区别在于用户在入职流程之后看到的屏幕。当谈到订阅的卖点时，第二个应用程序让您可以选择支付或不支付 - 只需按下十字按钮，您就会收到一批可用的基本功能。第一个应用程序没有为用户提供这样的选项。使用该应用程序的唯一方法是订阅，甚至无需尝试。 这就是负面评论的来源：它让一些用户在不使用应用程序的情况下付款。它比在实际付款前只能看到一些基本功能更让用户感到沮丧。但是，正如您所看到的，即使有这么多差评，该应用程序也表现出色。 独特的应用程序不需要强制订阅方案 验证新产品的标准之一是查看应用程序的想法是否独特。是的，如果您的应用找到了新的利基市场并且没有竞争对手，那么您不一定需要这些技巧来让用户订阅您的产品。在我们的示例中，这两个应用程序都来自竞争激烈的行业，并且两个应用程序都可以访问瑜伽课程。市场上有数以千计的此类应用程序，但这些应用程序仍然非常成功。 因此，独特性并不总是成功的关键。有时，在个性化优惠之后显示的付费专区会更好。 不使用付款是奇怪的 虽然这样的收费墙乍一看似乎很奇怪，但它们仍然有效。根据产品公司的经验，80-90% 的用户订阅了此类优惠或免费试用，最终在 3-7 天内将他们转化为完全付费用户。对于质量好坏的产品也是如此。 用户正在以零产品体验购买产品订阅，甚至根本不使用应用程序的功能。 他们到底为什么要这么做？ 在大多数情况下，主要原因是疏忽，许多用户在试用期结束后也不会因为忘记订阅而取消订阅。但在某些情况下，这完全是由于应用程序使用黑暗模式将人们转化为订阅者。使用深色模式是合法的，您可以在万维网上的许多成功应用程序中找到它们。 深色图案解释 根据 Apple 的指导方针，用户在应用程序中可以看到的销售屏幕不能误导用户或向他们出售任何虚假信息。但这可能会稍微混淆观众。 您可以向他们显示一个月的价格，该价格可能相对较小，并且屏幕底部有一条细线，表示他们将立即按年度订阅费用。在这种情况下，您不会提供任何虚假信息，细心的用户会看到实际价格。您还可以在屏幕上显示各种订阅，但突出显示的计划对您最有价值，而不是对用户。您也可以说用户可以开始免费使用该应用程序，只需通知用户将在 7 天内收取订阅费用。这种微小的“暗纹”技巧不胜枚举。 在 iOS 14 推出之前，更容易让用户长期订阅，因为即使用户删除了应用程序，苹果也没有通知取消订阅。因此，即使用户停止使用该应用程序，他们仍继续付费。就目前而言，这样的通知是存在的，深色模式对于在争取订阅者的战斗中变得更有价值。 关键转化指标 即使公众对您的应用程序广泛感兴趣并且您认为该产品很受欢迎，您仍然需要验证您的移动应用程序的经济性和理念。有几个指标对这个过程很有价值。 （3%+ 正常，10%+ 很棒）； 广告点击率 （50% 正常，60%+ 很棒）； 要安装的 AppStore 页面视图 （20% 正常，30%+ 很棒）； 安装到试用期 （30% 正常，40%+ 很棒）； 试用期到付款 （第一个周期 50% 是正常的，40% - 很棒）； 订阅流失 首先要看的是有助于将用户带到商店中的应用页面的 。如果广告的想法很吸引人，则百分比更高，反之亦然。只有通过分析这个指标，您才能判断您的应用程序的想法是否有前途。如果百分比高于 10，则您的订阅应用运行良好。 创意点击率 接下来要分析的是 。这两个指标都很少显示大量数字，但进入基准非常重要。 从查看到安装应用程序的转换 许多应用程序的经验表明，有试用期的产品比没有试用期的产品效果更好。经济性更好，因为用户可以在付费之前测试功能，但如果产品本身不是那么好，可能很难实现。再一次，这里出现了推广应用程序的黑暗模式。 显示了产品的实际价值和质量。如果产品不能满足用户的需求或存在一些错误，这个指标将低于 10%。没有像样的产品，你赚不了多少钱。 从试用到付款的转换 最后一个指标告诉我们 以及用户删除应用程序需要多长时间。它可以帮助您评估动态，但请记住，对于应用程序的第一个周期，50% 的流失是可以的。 订阅流失 基于美国地理位置的关键指标（成本） 从一开始就有一些更有价值的指标需要衡量。 （1 美元是正常的，0.5 美元——太棒了）； 广告点击 （2 美元是正常的，1.5 美元——太棒了）； 安装 （10 美元是正常的，6 美元——太棒了）； 试用期 （30 美元是正常的，20 美元——太棒了）。 付款 如果我们谈论没有目标优化的成本（例如，从 Facebook 方面），每次点击广告支付 1 美元是可以的，以后每次安装将获得 2 美元。此类基准可用于验证产品。 哪些订阅更适合销售？ 让我们考虑一下哪些订阅最终会为产品带来更多利润。如果我们考虑用户忘记取消订阅，那么脑海中立即出现的答案就是年度订阅。尽管如此，它并不总是真实的。 ，因为在大多数情况下，实际付款后人们不会使用太多，但钱是支付的，LTV 是可预测的。在这种情况下，产品不想冒险，认为用户是否延长订阅并不重要。唯一重要的是建立产品经济。在这种情况下，年度订阅减去 Apple 佣金必须给我们一个高于付费用户价格的数字。典型的年度订阅计划在每年 30 到 70 美元之间。该场景具有高度可预测性，并为更多的广告和产品实验提供了空间。 年度订阅计划对劣质产品是有利可图的 通常，用户每周支付大约 5 到 7 美元，这意味着在六周内支付的费用已经高于年度订阅的情况。更高的付款意味着更高的 LTV。也有一个缺点 - 每周订阅更难预测动态。 对于那些相信他们的产品和功能的人来说，每周订阅更有利可图。 为了衡量它，公司可以查看流失率。它越低，产品的表现就越好。一开始你仍然可以有 50% 的流失率，但在一段时间内，通常在第二个月月底左右，流失率会稳定下来，我们可以看到愿意一次又一次地支付的人数。您可以使用这个数字对 ，计算营销费用并找出产品最终开始产生收入的时间。 LTV 做出乐观预测 找到你的利基和盈利模式是关键 具有订阅模式的应用程序的一个很好的例子是 。许多人经常使用它，而且流失率非常低。因为产品一般一个月只用一次，很少被删除，但人们倾向于每月打开一次，为功能付费。在这种情况下，订阅货币化模式非常适合使公司取得巨大成功。 Flo 周期和周期跟踪应用程序 如果行业竞争激烈，产品的指标不是很好，公司可能会转向黑暗模式，有时甚至会转向超级黑暗模式，但也有这样的负面例子。如果 Apple 发现您的产品正在这样做，则该公司的商店帐户可能会被冻结。尽管如此，这种做法仍然很普遍，因为几乎没有没有竞争对手的行业。 底线 对观众有价值的伟大产品总是成功的。如果您愿意通过订阅模式发现应用程序的优点，您可以按照以下几个步骤操作： 查看竞争对手及其做法； 为您的应用聪明地选择订阅计划，转化指标在这里为您提供帮助； 从一开始就验证您的产品和想法； 尝试功能和广告，但不要在黑暗中走得太远——可能会有后果； 请始终牢记，用户愿意为至少在 7 天试用期内尝试过的有用功能付费。