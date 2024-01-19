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    应对印度的加密货币禁令：Orion 如何提供生命线经过@ishanpandey

    应对印度的加密货币禁令：Orion 如何提供生命线

    2024/01/19 新歷史
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    经过 @ishanpandey
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    太長; 讀書

    印度对外国加密货币交易所（包括币安和 Kucoin 等巨头）的禁令为 Orion 等去中心化平台的大放异彩铺平了道路。 Orion 采用去中心化模式运营，凭借其独特的流动性池、ORN 代币实用程序和社区驱动的治理，为印度加密货币爱好者提供了一个引人注目的替代方案。
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