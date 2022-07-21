在我工作的大部分时间里，我都觉得自己像个骗子。每一次升职、每一个大项目、每一次挑战都带来了一种沉沦的感觉——“我是个冒名顶替者，他们很快就会发现。” “我不应该得到这个。” “他们在这个项目、职位或挑战中信任我可能是个错误。” 每次我完成它并达到那些期望，有时甚至超过它们时，我内心的批评者并没有相信我的技能和能力并庆祝我的成就，而是想出了另一个故事来证明我的成就 - “这可能太简单的。如果我能做到，任何人都可以。” “我想我这次走运了。” “我的团队充满了聪明和有才华的人。都是因为他们。” 我的感受只有我自己看得见。我从来没有和任何人分享过我有这种感觉。其他人都看到了我不相信存在的另一面。一个聪明、有才华、自信、技术高超的人，擅长她的工作。他们信任的人。他们可以信任承担更高级别职责的人。 我仍然记得我第一次去美国为客户工作。在机场等候的时候，每次我的电话响起，我都以为一定是老板给我打电话告诉我他弄错了，我没有资格做这份工作。在客户现场，我每天醒来时都有一种被暴露的感觉，很快就发现了。但那些在当时看起来如此真实的感觉，却没有一个是真实的。只有更多的项目。更多的客户。更多的旅行。每一次旅行，每一个新项目，每一个客户，循环往复，感觉不值得，生活在不断的恐惧中，一旦一切都重演，就会感到如释重负。 这种情况持续了多年！ 虽然当时感到很孤独，但我并不孤单。 国际行为科学杂志透露，超过 70% 的人在生活中的某个阶段受到工作场所冒名顶替想法的影响。这是相当重要的。 研究 经历冒名顶替综合症 冒名顶替综合症，尽管一种共同的感觉被证明是一种非常独特的体验。它对每个人的影响不仅在于他们的感受，还在于他们之后的行为和行为方式。 例如… 你内心的对话可能会告诉你保持安静，不要发表你的意见，除非你对它的正确性有 100% 的信心。担心一个不太完美的答案会让你暴露。 当你需要帮助时，你内心的批评者可能会阻止你。如果寻求帮助会让你看起来无能，并向其他人传达你不配获得这个职位怎么办？ 你可能会迟到并加倍努力地跟上你周围所有聪明和聪明的人。毕竟，你的判断性自我告诉你，如果你不过度工作，你就会被远远甩在后面。 你总是推迟一项重要的任务，担心你会把它搞砸。不尝试比让自己经历失败的耻辱要容易得多。 阻碍你的不是恐惧，而是你对它的态度。你越坚持恐惧是“坏”的态度，在恐惧消失之前你不能做你想做的事情，你就会越卡——拉斯哈里斯 至于我自己，除了说出这种感觉之外，我还需要分析我有意识或无意识地采取的潜在行为和行动，作为应对冒名顶替综合症感觉的应对机制。使我无法充分发挥潜力的破坏性行为。行为不仅损害了我自己的成长，也伤害了我周围的人。 我越是关注这些行为，我就越觉得自己被困住了。我需要摆脱困境并恢复我的潜力。我需要摆脱这些行为。 我的分析和研究使我得出 5 种不同的行为，我们可以将它们作为应对冒名顶替综合症的应对策略。我在生活的不同阶段表现出其中的几种行为。我也有一个占主导地位的，一种我默认的应对欺诈感觉的应对策略。 你能认同哪一个？ 应对冒名顶替综合症的5种应对策略 拖延者 如果你倾向于把事情推迟或推迟到最后一刻，你就是一个拖延者。 你可以给所有你想要的借口 “我找不到时间” “我在压力下工作得很好”，但避免你需要做的事情的真正原因不是缺乏时间或你有能力完成出色的工作在时间紧迫的情况下。是你害怕做坏事，让你自己和别人都明白你实际上是个骗子。 有时，我们都会拖延。但是，如果您正在处理冒名顶替综合症的感觉，那么拖延并不是一次性的事情。这更像是一种习惯。 每次你以这种方式表现并最终得到一个好的结果时，意想不到的成功只会加剧你的冒名顶替者的感觉，并加强你被发现的信念。毕竟，你没有付出努力，也不配得到这样的结果。你可能再次愚弄了所有人，但不会持续太久。 每当您发现自己因害怕失败而推迟或推迟事情时，请问自己以下问题： 我想避免什么？ 我推迟它的真正原因是什么？ 如果我全力以赴，可能发生的最坏情况是什么？ 为什么我如此在意别人对我的看法，以至于我愿意破坏自己的成功机会？ 我今天能迈出的一小步是什么？ 是什么阻碍了我不断取得进步？我怎样才能摆脱它？ 强制效率定律说，永远没有足够的时间去做每件事，但总是有足够的时间去做最重要的事情——布赖恩·特雷西 通过专注于做好重要的事情并朝着它们迈出一小步，您可以摆脱拖延症并将您的努力转化为重大贡献。 完美主义者 如果你有一长串错误的清单，但只有一种方式是正确的——你的方式，那么你就是一个完美主义者。出色的性能、高标准和 100% 完美的结果，正如您所期望的那样。事情必须按照你的方式去做，否则它们根本就“不够好”。 当一个项目结果很好时，你总是发现一件事你可以做得更好——而不是对你的表现感到高兴——你不启动的完美借口。你害怕把你的工作放在那里，担心别人可能不喜欢它，你会被暴露。 作家兼诗人 Julia Cameron 完美地总结了这一点：“完美主义不是追求最好的。这是对我们自己最坏的追求，这部分告诉我们，我们所做的任何事情都将永远不够好——我们应该再试一次”，作家詹妮弗怀特说：“完美主义与做对无关。这与高标准无关。完美主义是拒绝让自己前进。” 你的完美主义态度也会影响你与他人合作的方式。委派对你来说并不容易。如果这是您工作的一部分，您可能会这样做，但您对团队的工作从不满意，经常感到愤怒、不满意和沮丧。 你的完美主义会让你的团队慢下来。推动他人达到你的高标准会导致抵制和不愿与你合作。你也可能会倾向于重做别人的工作，即使他们做得很好只是为了满足你内心的完美主义者。您的意图可能没有错，但它确实向他们传达了他们没有能力并且您不信任他们。 现在，我绝不是建议你不应该为你的团队设定高标准或期望任何低于卓越的东西。但卓越和完美主义是两个不同的东西。卓越是关于利用你和他人的潜力来寻求一个伟大的结果。完美主义是关于痴迷。 如果你足够努力，工作时间更长，做得更好，完美似乎是可能的，但它实际上是一个海市蜃楼，诱人地徘徊，遥不可及。您可能会将自己推向这片美丽的绿洲，但是当您到达那里时会发生什么？没有什么可看的，或者它比你想象的更远。追求完美意味着你永远不能坐以待毙，享受你现在所在的地方；它阻止你感到满足，并鼓励你低估你已经拥有的一切，因为它还不够——杰萨米·希伯德 每当您发现自己认为某些事情不正确，需要纠正或不够好时，请问自己以下问题： 是什么让我相信这很重要？ 我的观点与其他人的观点一致吗？他们同意或不同意的原因是什么？ 不进行此更改会有什么影响？可能发生的绝对最坏的情况是什么？ 我还能做哪些其他事情来为我、我的团队和我的组织带来更多价值？ 通过选择你的努力，而不是在每一件小事上浪费你的时间和精力，你可以慢慢摆脱你的完美主义倾向，做出更有意义的贡献。 过度劳累 如果努力工作、过度准备和长时间工作是您避免被周围所有聪明聪明的人吓倒的默认策略，那么您就是一个过度工作的人。 你相信你能走到这一步而没有被曝光的唯一原因是你比任何人都努力工作的能力。这种无能、努力工作和成功的感觉永无止境的循环，然后是更多的无能，这只是一个陷阱。在不知不觉中，它把你变成了一个工作狂。 它让你保持警觉，相信掩盖你的欺诈行为的唯一方法就是比其他人更努力地工作。超级努力工作可能会对抗你的冒名顶替综合症的感觉，但你必须付出的代价要高得多。把所有的时间都花在工作上会让你忽视自己的健康，导致疲惫和倦怠。您也可以减少与家人相处的时间。你的职业成功真的值得所有这些牺牲吗？ 要将做好任何事情所必需的努力工作与仅仅为了掩盖你的无能感而努力工作分开，问这些问题： 我为什么要加班？ 与其努力向别人证明我的能力，不如只专注于成为最好的自己呢？ 这些额外的时间将帮助我赚取什么？为什么它对我很重要？ 这些额外的时间可以帮助我避免什么？为什么我避免这些事情是对的？ 通过谨慎地花费时间和精力，您将更好地控制自己的生活，在更短的时间内取得更多成就，并建立实现任何重大目标所需的信心，而不会在此过程中杀死自己。 讨好别人 如果你所有的行为都源于你想要说服别人喜欢你，那么你就是一个讨人喜欢的人。你拼命地寻求他们的认可和接受，不是因为你相信他们的判断，而是为了让他们相信你属于他们的一种手段。 你认为如果他们喜欢你，其他人就不太可能发现你是一个冒名顶替者。 ** **帮助他人摆脱真正的关怀对于在工作中建立信任和建立更好的关系大有帮助。但是，如果它源于让别人对你好感的愿望，通过做让他们开心的事情来操纵他们对你的看法，寻求不断的验证、接受和认可来建立你自己的自我价值感，这对你来说是完全有害的。你自己和你与他人的关系。 从本质上讲，友善是通过使一切顺利进行而被他人喜欢。没有波浪，没有摩擦。它基于这个（可悲的是不准确的）理论：如果我取悦他人，给他们想要的一切，保持低调，不惹毛或制造任何不适，那么其他人就会喜欢我，爱我，给我洗澡批准和我想要的任何其他东西 - Aziz Gazipura 你的行为植根于对拒绝的恐惧， ，失败的风险，不悦他人的不适，以及没有勇气接受他们的反对，你让你的冒名顶替者的感觉阻碍了你实现卓越。 无奈 每当您发现自己做某事不是因为这样做是正确的，而是因为您害怕被发现时，请提出以下问题： 是什么推动了我目前的行为——害怕被拒绝或真正渴望帮助？ 我真的可以通过欺骗别人喜欢我来建立更好的关系吗？ 我该怎么做才能真正为我的工作增加价值？真正正确的做法是什么？ 更重要的是——寻求认可还是增加价值？ 通过放弃寻求认可的倾向并依靠自己的自我价值衡量标准，您可以从取悦他人转变为高度认可和有价值的贡献者。 自我减少者 如果你倾向于过度关注你的错误，而忽视周围发生的一切好事，你就是一个自我贬低者。你不是祝贺自己做得好，而是沉迷于一件小事出错。 这就是对话在你脑海中进行的方式。 “每一个错误都反映了我的能力。” “每一次失败都向别人表明我已经作弊了，我完全不配担任这个职位。” 过度索引错误和失败并不惜一切代价试图避免它们会让你放弃需要你走出舒适区的机会。你尽量保持安全，坚持你熟悉的事情，避免挑战。 你的行为不仅会削弱你取得的成就，还会让你放弃非常适合执行的机会，从而限制你的成就和成功。 每当您发现自己在反思自己的错误或想放弃一个很好的机会时，请提出以下问题： 呆在我的舒适区会帮助我实现什么？ 如果我从不犯错，我如何学习和成长？ 我过去的失败和错误教会了我什么？ 新机会将帮助我学习什么？ 我可以采取哪些小步骤来克服自己的自我认知局限？ 了解您的成长是您走出舒适区的一步，并利用错误和失败作为超越的机会，您可以在成为一个高度成就的人的旅程中做一些美妙的事情。 隐藏你的冒名顶替者的感觉只会把你推入兔子洞，而学会勇敢他们会让你对新的可能性敞开心扉。 概括 相信自己是冒名顶替者，欺诈是一种普遍的感觉。超过 70% 的人在他们生命中的某个阶段都有这种感觉。 尽管冒名顶替综合症与不足的感觉有关，并且认为自己所做的一切都不够好，但它在您的日常生活中如何发挥作用以及对您的影响因人而异。 承认自己的感受很重要，但更重要的是要注意这种感受往往会引起的潜在行为和行为。 你是一个冒名顶替者的感觉会使你变成一个拖延者、完美主义者、过度劳累者、取悦他人或自我贬低者。 如果你因为害怕产生不好的结果而推迟或推迟重要的事情，从而让别人知道你是个骗子，你就是一个拖延者。 如果您倾向于痴迷于小细节并产生100％完美的结果，并且担心任何不完美的东西会暴露您，那么您就是完美主义者。 如果长时间和辛勤工作是你弥补你认为缺乏技能和能力的唯一策略，那么你就是一个过度工作的人。 如果让别人像你一样让你感到安全，免于被暴露为欺诈的危险，那么你就是一个讨人喜欢的人。 如果你努力保持低调以降低被发现的风险，你就是一个自我贬低者。 以前 发布。 在这里