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    应对冒名顶替综合症经过@vinitabansal
    824 讀數

    应对冒名顶替综合症

    2022/07/21
    12m
    经过 @vinitabansal 824 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    每一次升职、每一个大项目、每一次挑战都带来了这种沉沦的感觉——“我是个冒名顶替者，他们很快就会发现。” “他们在这个项目、职位或挑战上信任我可能犯了一个错误，”拉斯哈里斯说。拉斯哈里斯：我感到被困，需要摆脱这些行为来应对冒名顶替综合症。哈里斯：超过 70% 的人在生活中的某个阶段受到职场冒名顶替想法的影响。

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    #imposter-syndrome#anxiety
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