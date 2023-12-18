平衡风险和机遇：机构不能再忽视加密货币

当比加密货币生态系统更大的机构开始意识到加密货币的潜力时，这无疑值得深思。不断发展的 世界能否长期处于主流采用之外？ 加密 贝莱德是全球最大的资产管理公司，资产管理规模约为 ，其首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink) 在说出自己的想法时似乎毫不留情。 9.4 万亿美元 2017 年，芬克 视为“洗钱指数”。但仅仅三年后， 比特币等资产引起了他的注意。 将加密货币 贝莱德首席执行官承认 最近在接受福克斯商业频道采访时表示：“我确实相信加密货币的作用在于它以多种方式将黄金数字化。”同时他也将比特币称为“国际资产”。 芬克 今天，贝莱德正准备推出首批比特币 ETF，并需获得美国证券交易委员会 (SEC) 的批准，这有望成为加密货币领域的旗舰时刻。 全球最大资产管理公司推出的交易所交易基金的意义远不止于为华尔街提供更多加密货币投资；这是一种特殊的 形式。 机构宣传 数据已经表明，各机构正在意识到这一最新的强心剂，以促进加密货币的接受。根据普华永道《重建对加密货币的信心》的报告，约 确认，他们打算在 2023 年底之前将更多资金投入到这一资产类别，而 37% 的对冲基金则声称，他们正在等待市场进一步成熟。投资。 46% 的受访对冲基金 尽管机构对加密货币的好奇心明显增加，但对于许多关键参与者来说，风险仍然普遍存在。重复的行业缺陷（例如主要交易所 FTX 的崩溃和长期存在的流动性问题）可能会阻碍上述成熟的道路。 机构是否有可能平衡风险与机会？随着人们期待已久的比特币减半事件将于 2024 年第二季度到来，以及新一轮牛市即将到来的预期，加密货币可能会成为一个令人难以忽视的前景。 维持以制度为中心的生态系统 寻求拥抱加密货币的机构面临的最大风险之一是，他们正在进入一个许多参与者拥护去中心化并有意识地拒绝传统金融流程以寻求更去中心化金融服务的世界。 由于权力下放使得通过单一集中机构监管该行业变得更加困难，一些机构投资者可能会因为缺乏安全感而望而却步。然而，其他市场评论员认为，机构的到来将有助于创建一个适合所有参与者的适应性生态系统。 “我认为我们会得到两个版本，”加密货币市场分析师 Kaiko 的研究总监 。 “我认为我们仍然会看到 DeFi 方面的延续，这是完全去信任的。但我们也将看到去中心化金融的许可版本将被这些更多的机构参与者纳入其中，这与代币化有关。” Clara Medalie 解释道 “当你谈论传统金融时，你不可能真正拥有完全自动化的 DeFi 方面，因为存在风险成分、存在合规性、存在监管，所以我认为这将是两者的结合，具体取决于实际用途案例是。” 比特币 ETF 的到来将加速机构进入这些新的混合加密货币市场，这将使机构投资者和交易者有机会利用受 ，让机构通过更传统的经纪账户进入。 监管且熟悉的投资工具 这将防止机构必须完全沉浸在去中心化交易所中直接购买和存储其资产。通过 ETF 简化对加密货币的访问，我们总是会看到更广泛的机构进入加密货币市场，否则他们会对整个市场的现有基础设施持谨慎或警惕态度。 我们还直接在加密货币领域看到了更多创新，为机构投资者更可持续的参与创造了更多机会。例如，Skarb 的 在制度上是集中的，旨在帮助交易者克服行业壁垒。 统一交易终端 这一统一的交易结构使机构能够在一个平台上访问 20 多个流动性场所和 6,000 多种交易工具，从而轻松促进更深层次的流动性池。 Skarb 的平台支持现货、期权和期货交易，允许交易者访问多个流动性场所，以对冲风险或跨工具和场所进行多种交易。 Skarb 还简化了投资组合监控和管理，使投资者能够在一个地方查看其全部风险敞口。 至关重要的是，Skarb 引擎允许机构通过在数十个综合交易所中选择做市商来更有效地管理交易对手风险，以简化交易执行。即使整个市场波动性增加，可扩展的后端架构也有助于提供高效的性能。 加密生态系统内的这些技术创新可以帮助为机构提供全面的解决方案，直接解决他们的担忧并适合他们的交易目标。 比特币减半事件和下一次牛市 比特币的预编程减半事件自诞生以来一直是牛市的催化剂。 “减半事件”一词指的是一个大约四年的周期，分配给矿工的比特币挖矿奖励减半，这会自动加剧资产的稀缺性。 随着比特币 2016 年和 2020 年的减半事件在次年分别创下该资产的历史新高，为 2024 年这一趋势的恢复做出了很大努力。 尽管由于大规模市场波动，加密货币格局几乎没有提供重复趋势，但渣打银行预测， 很大程度上归功于 BTC 的减半周期。 到 2024 年底，比特币的价值将达到 12 万美元，这在 以比特币的 为指导，我们可以看到比特币减半事件和价格上涨之间存在松散的相关性，这证实了渣打银行的预测。 库存到订单流程图 这种趋势的恢复不仅对加密货币领域的机构参与者有利可图，而且还将显着提高加密货币市场的市值。 目前，加密货币市场的总市值约为 1.4 万亿美元，约为全球股票总市值的 。虽然这给世界上许多最大的机构带来了严重的流动性问题，但我们看到最近的减半事件在生态系统内产生了指数级增长，在下一次牛市中可能会超过加密货币市场之前 3 万亿美元的峰值。 百分之一 当然，比特币牛市的前景还远未确定。比特币在 2021 年 11 月创下 69,044.77 美元的历史新高，可能与该资产的减半周期相关，但它也发生在科技股繁荣时期，当时 ，为散户投资者带来了更多流动性。 政府推出了重大刺激计划 FX Street 编辑 Ekta Mourya 表示，近年来比特币减半周期的减弱趋势可能对投资者构成危险。 “比特币减半作为比特币价格看涨催化剂的可能性正在减小。在莱特币的情况下也观察到了这一点，莱特币是一种通过分叉比特币区块链创建的资产，” 。 Mourya 警告说 机构掌握着未来的钥匙 目前，围绕加密货币的机构采用的普遍周期是，机构先驱可以推动行业发生有意义的变革。 加密货币风险监控公司 Solidus Labs 的联合创始人兼首席体验官 ：“我们准备好迎接机构了吗？只要看看所发生的一切，答案可能是否定的。” “但是地图是和领土一起来的。” Chen Arad 表示 只有通过机构采用和倡导，加密空间才能成为更多机构的富有成效的环境。 尽管整个行业仍然存在风险，但我们看到的证据表明，对于所有参与者来说，加密生态系统正在变得更安全、更可持续。 比特币 ETF 的推出为机构在受监管的环境中提供了前所未有的加密货币市场敞口，我们可能会看到将机构兴趣转化为意图的宣传激增。 也发布 。 在这里