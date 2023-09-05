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    使用 Systemd 进行微 DevOps：为任何普通 Linux 服务器提供强大支持经过@tylerjl
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    使用 Systemd 进行微 DevOps：为任何普通 Linux 服务器提供强大支持

    2023/09/05
    6m
    经过 @tylerjl 5,055 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    像 Kubernetes 这样的容器编排器提供了一系列令人眼花缭乱的功能，但您是否需要付出额外的复杂性成本？了解 systemd 的现代功能如何帮助管理 Linux 上工作负载的安全性和弹性，以便在较小规模上高效运行。
    featured image - 使用 Systemd 进行微 DevOps：为任何普通 Linux 服务器提供强大支持
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    programming #programming #linux-servers #linux
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    Tyler

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    by Tyler @tylerjl.Devops/SRE, software engineering, and lots of time spent at the shell. Freelance consultant and technical writer.
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