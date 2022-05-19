“巴尔干化”互联网是去中心化互联网的黑暗未来吗？

目前，“今天的互联网属于所有人，没有人拥有。”中国国家主席习近平“已经确定，中国互联网将是一个独立的世界”。 “俄罗斯入侵乌克兰，最近几天越来越孤立该国，也可能被证明是它在全球网络上的存在敲响了丧钟。”





小心你的愿望！





理论上，我们都知道中国的防火墙是什么。正确的？您无需成为火箭专家或计算机科学家即可掌握基础知识。我认为更恰当的说法是中国的互联网大“门”。为什么？





嗯，一堵墙，即使是在网络空间，也不会留下太多的谈判空间。您的内容或消息只是防火墙中的另一块砖，仅此而已。借助“看门人”，您至少可以协商通过什么或谁通过以及在多大程度上通过。问问 HBO 的“和平缔造者”约翰·塞纳，你是否参加了和他一样的普通话速成课程。





但是，嘿，您可能会问，中国的防火墙或“门”与分散的互联网有什么关系？谈到门，我想到了一首 The Doors 的歌：





你知道那是不真实的

你知道我会是个骗子

如果我要对你说

女孩，我们不能再高了





中国能“建”这么高的防火墙，锁住互联网的大门，完全隔离自己的网络吗？换句话说，中国可以运行自己的（有限的）万维网版本吗？

网络主权与国家当局之间





目前，“今天的互联网属于所有人，没有人拥有”，如果你能对网络视而不见

苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook。中国正在大力推动新 IP的想法，“这可能意味着这些国家的每个人都需要获得其互联网提供商的许可才能通过互联网做任何事情——无论是下载应用程序还是访问网站——并且管理员可以有权一时兴起拒绝访问。与统一的万维网不同，公民可能被迫连接到拼凑而成的国家互联网，每个互联网都有自己的规则——这一概念在中国被称为网络主权。”





如果这种所谓的“网络主权”的提法让你头疼，这就是中国国家主席习近平本人的简单直截了当的版本，他已经确定中国互联网将是一个独立的世界。





中国独立互联网。你觉得它怎么样？





中国互联网最终可能成为第一个独立的互联网，第一个互联网在与父母共享一些基因的同时，还拥有由其国家管理员设计的独立且不同的遗传密码。





哦，我不在乎。让他们拥有自己的 Chinet 或任何名称。大不了。哼！









如果你关于“分离主义者”和“巴尔干化 ”万维网 的 想法找到另一个“宿主”怎么办？

互联网铁幕后不可窥视

“ 与中国公民不同，俄罗斯公民能够访问 Facebook、Twitter 和谷歌等美国科技平台，尽管他们受到审查和限制——这是中国互联网模式的决定性特征。但俄罗斯对乌克兰的入侵，最近几天使该国日益孤立，也可能被证明是它在全球网络上的存在敲响了丧钟。”





丧钟？嗯，我不这么认为。这更像是追随中国人自我隔离的互联网脚步的完美借口。





这是一场完美的风暴，可能导致俄罗斯最终将其人口与全球互联网的其他部分隔离开来，就像中国已经做到的那样。





完美风暴？！现在，好多了。





“我认为俄罗斯和中国之间的一个细微差别是中国拥有技术能力——他们的防火墙非常复杂，而俄罗斯没有那么多，” 欧亚大陆地质技术实践主任陆晓萌说。团体。 “尽管他们（俄罗斯）想要进行全面、全面的封锁，但我认为在技术上存在一些挑战。”





但是，我们都知道，只要有意愿，不幸的是，在乌克兰发生战争，就有办法。





卢承认，很难准确预测俄罗斯互联网与世界完全切断的速度有多快，但最近的发展表明，这可能会在“几周甚至几天内”发生。





世界并不完美 - 小心多米诺骨牌效应！





看来，拔网“运动”的追随者不止两个：中国和俄罗斯。





两名联合国专家呼吁伊朗“放弃制定新法律的努力，该法律将有效地将伊朗与全球互联网隔离开来。”它通常被称为用户保护法案，它授予德黑兰和军方“对将伊朗连接到全球互联网的基础设施的广泛控制权”。





《用户保护法案》有杀戮的许可证——互联网。意思是，该法案“将进一步增强伊朗在危机时期将其人口与外界联系起来的能力”。





自由之家的《沙特阿拉伯：2021 年网络自由国家报告》可以用一张图来概括：





我们从哪里去中心化互联网？





一个人。一国。一位领袖。而且，一个互联网。那是我们勇敢的新数字世界的未来吗？





电影《接触》中有一个令人难以忘怀的场景，应该是关于新的希望和新的世界。它提出了一个关于外星人首先看到的第一个人和意识形态的问题。

https://www.youtube.com/watch?v=w-Ngqhe3y-Y





现在，想象一下像我们在电影中看到的那样，“下一代”更多的是互联网而不是面向电视的。不会有一个万维网，而是十几个甚至更多的国家或地区网络来代表截然相反的观点和价值观。





去中心化和互联网的“巴尔干化”之间只有一线之隔。想想看。







