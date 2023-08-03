工作量证明 (PoW) 似乎已经过时，但创新仍在继续

冉冉升起的PoW项目Kaspa近期表现亮眼，短短一年时间涨幅超百倍，市值已进入前50名。 PoW 币超越了许多其他知名项目的事实引发了人们的疑问：为什么 PoW 这个看似过时的机制却如此耀眼。 有两种常见的解释： 在熊市中，资金集中在价值评估客观的 PoW 项目上。 以太坊转为PoS后，剩余的算力需要新的项目来支撑。 从宏观上看，这两种观点大致是正确的，但仔细考察就会发现事情并非那么简单。 熊市中的 PoW 在熊市中，资金会从叙事驱动的资产中撤出，转向有客观价值评估标准的资产。 PoW 货币具有客观价值，因为挖矿需要电力。 但当牛市到来时，PoW 缺乏像 ICO、DeFi、NFT 这样的创新，而其他叙事驱动的项目占据了主导地位。 PoW自比特币诞生以来已经发展了14年，成为行业的空气和水。人们已经习惯了PoW，很长一段时间以来它都没有给人留下深刻的印象。 只有当行业面临各种问题，新的ICO/IDO/IEO加密项目被证明不成功时，人们才会再次关注PoW。 因此，PoW具有客观价值，但也表明PoW在加密行业缺乏创新。 。 任何具有一定创新性的 PoW 项目，再加上有效的营销，都会在熊市期间崛起 以太坊 PoS 之后的算力支持 随着以太坊走向PoS，原有的算力需要新的项目来支撑。这就引出了另一个问题：为什么除了 Kaspa 之外，许多其他 PoW 项目没有表现出色？主要原因在于 。 PoW项目的创新 Kaspa 的崛起并不纯粹是因为 PoW 机制本身，而是因为 PoW 与名为 BlockDAG 的创新 DAG 技术的结合，使其成为最快、交易吞吐量最高的 Layer 1 PoW 链。 市场不再仅仅因为“PoW”这个词而买入PoW；需要提出一些新的东西。 从评估Layer 1中最快的处理速度和最高的交易量来看，许多风险投资驱动的项目如Solana、Aptos、Sui都放弃了PoW机制。 Kaspa 的出现打破了这种格局，尽管它的 BlockDAG 技术似乎是“大区块大小”方法的另一种形式。 这验证了之前的观点： 。 PoW结合创新，可以在熊市中成功崛起 PoW 项目创新回顾 因此，PoW 的创新至关重要。不过，本次讨论的重点是PoW项目的叙事方向创新，而不是技术创新。技术创新将在另一篇文章中讨论。 我们回顾一下PoW项目的创新历程，主要以PoW项目是否进入市值前100作为区分。 比特币是第一个成功的 PoW 项目。比特币第一阶段取得成功后，许多追随者 获得市场关注。例子包括 、 、 等。 通过分叉和简单修改一些参数来 莱特币 狗狗币 比特币现金 有的甚至只是重构了比特币的代码语言，比如 ，就是用Java重写了比特币，打造出了企业级的比特币。 NEM 因此，第一阶段的 PoW 创新主要是为了超越比特币，填补利基市场的空白，即使目标市场现在看起来可能不值钱。 第二个创新阶段是 ，以 、 等项目为代表。目的是使用 PoS 进行治理。 。 PoW与PoS的结合 Peercoin Dash 比特币成功后，PoW的价值被放大，这也推动了PoS的发展 人们普遍认为 PoS 将发挥与 PoW 同等重要甚至超越 PoW 的作用，至今仍有影响，正如 DAO 的发展所看到的那样，DAO 认为各种 PoS 机制可以促进高效的去中心化协作。 第三个创新是 ，以 为代表。后来又出现了 、 、 等新的隐私币，但都无法超越门罗币。 注重隐私的 PoW 币 门罗币 Zcash Grin IronFish 主要原因是隐私最终是为了满足特定的需求，隐私技术本身不是目的而只是手段。 如果隐私效应没有太大变化，那么无论技术有多新。 此外， 。门罗币的用户目标精准，主要服务于黑客，而普通用户相比其他用户对隐私的需求并不强烈。 隐私具有网络效应，需要大量的流动性进行混合 还有一点值得一提的是，新的隐私项目倾向于采用 PoW，因为 真正的隐私需要真正去中心化的机制，而各种 PoS 机制会引入中心化问题。 如果没有去中心化的保证，隐私就无法有效实现。 第四个创新是 ，以以太坊为代表。尽管以太坊现在已经转向 PoS，但一些使用智能合约的 Layer 1 仍然采用 PoW，例如 和 。 PoW与智能合约的结合 Nervos Conflux 采用 PoW的主要原因是它通过挖矿提供了最公平的代币分配系统，这已被证明是一种稳健的共识机制。 第五个创新是 。 PoW与DAG技术的结合 DAG技术严格来说并不是区块链；其主要目的是提高PoW链的TPS并解决比特币第一层交易缓慢的问题。 然而，DAG 技术通常需要在去中心化和防止双重支出之间进行权衡。这方面的例子有 和 。文章开头的Kaspa就是对DAG技术的一个创新。 Kadena Kaspa 从这五项创新可以看出，其本质在于改善区块链的三个方面： 。 交易速度、隐私性和交易多样性 PoW 项目的新机遇 这些创新的 PoW 币都有进入市值前 100 的代表性项目，但除了这五个创新之外，还有其他四个 PoW 创新项目尚未被发现。他们是： 。代表项目有 、 、 等。从这些项目可以分析出， 。这是所有 PoW NFT 项目的共同优势。 PoW 和 NFT 的结合 HACD.art PoW NFT Mineable Punks PoW可以让NFT的分配更加公平，不受某个团队的控制 此外，由于蓝筹 NFT 的数量有限， ，MineablePunk 就证明了这一点。 PoW 还可以 ，因为它允许在需求减少时停止生产，并在需求增加时生产更多。 使用 PoW 机制铸造新 NFT 更为合理 增强 NFT 的长期可持续性 HACD.art将PoW难度调整为逐渐增加，类似于比特币，这将导致更长的挖矿周期，最终带来更大的算力。 。算法稳定币因无法同时实现去中心化、大规模采用和稳定性而相继失败。 PoW 解决了去中心化和大规模问题（正如比特币所证明的那样）。挑战在于 。 PoW 和稳定币的结合 保持购买力稳定 目前有两种做法： 使用三个PoW币以去中心化的方式调节稳定性，但无法实现稳定的法币挂钩，只能实现购买力的相对稳定。另一方面， 使用 PoS 治理来调节稳定性。但PoS治理币是官方发行的，管理有些中心化。 Hacash Meter 。 AI生成内容的兴起，展现了AI的未来趋势。运行大型人工智能模型需要大量的计算能力，而这个机会大多被大公司垄断。将 PoW 和 AI 结合起来可以打破这种垄断，形成一个去中心化的 AI 模型网络，通过 PoW 挖矿并进行 AI 计算，这个方向的项目包括 和 。 PoW 和 AI 的结合 Bittensor Tromero 然而，在技术层面找到 PoW 和创新解决方案的目的具有挑战性。 区块链的有效运行需要平滑的算力曲线，而解决现实世界的问题则涉及离散和零星的困难。 例如，Bittensor 使用 PoW 代币质押来做出决策。 结果的评估也依赖于人的决策，最终导致集中的解决方案。 。这一创新组合被 Hacash 提出为“ 其中比特币转账的风险补偿是使用 Hacash 三币系统中的一种 PoW 币种进行的。其价值和动力在于类似古代金银铜体系的调整。 PoW 和比特币的结合 比特币单向转账”， 如果比特币单向转账成功，可能会出现像莱特币单向转账这样的新 PoW 项目，成为 PoW 项目叙事的下一个引爆点。 为什么 PoW 被认为已经过时了？ 我们可以看到，PoW的独特价值及其创新机会仍在持续。但为什么加密行业认为 PoW 已经过时了呢？ 主要原因是PoW缺乏以太坊获得的“爆点”（主要是ICO），让以太坊能够引领行业发展。另外，为了证明PoS的正确性，人们有意在单一共识层面上比较PoW和PoS。 但从机制上看，PoS的价值主要取决于以太坊智能合约带来的创新，而不是与PoS本身直接相关。 PoS 链 Peercoin 的失败就是证明。 除了PoW缺乏爆发点以及在单维共识层面受到PoS攻击之外，还有五个原因影响了它的认知： PoW 出现在整个行业之初，但加密行业的新手大多被最新趋势所吸引，注重新而不旧的叙述。 追求新的叙事。 PoW的能源消耗被误解为不必要的浪费，导致一些人抵制它。 能源消耗。 。基于PoW的创新更具基础性和难度，与经济学或经济模型密切相关。能够做出有意义且差异化改进的团队并不多。 创新困难 。该机制的本质与代币分配的公平性息息相关，这对社区有利，但却成为项目团队寻求盈利的障碍。很少有团队有动力从事 PoW 相关项目。 PoW 对项目团队不利 。随着行业十几年的发展，风险投资的介入程度大大增加，甚至成为大多数项目的主导力量。 PoW机制的代币成本不利于资金快速退出。 PoW 不利于风险投资 这七点是 PoW 被认为过时的主要原因。然而，基于PoW的比特币却始终保持着市值第一的位置，并不断展现其价值。 PoW 的成功超越了比特币本身，PoW 仍然有机会，但需要更多的人重新审视和关注 PoW，并在 PoW 的基础上进行创新。