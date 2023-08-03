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    工作量证明 (PoW) 似乎已经过时，但创新仍在继续经过@kenyou
    332 讀數

    工作量证明 (PoW) 似乎已经过时，但创新仍在继续

    2023/08/03
    8m
    经过 @kenyou 332 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    尽管看起来已经过时，PoW 项目由于其客观的价值评估，在熊市期间仍然吸引着资金。 PoW 的创新仍在继续，为加密行业令人兴奋的发展和潜在增长铺平了道路。
    featured image - 工作量证明 (PoW) 似乎已经过时，但创新仍在继续
    web3#proof-of-work#pow-vs-pos#Bitcoin
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