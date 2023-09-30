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    将 Git Hooks 与 MySQL 结合使用经过@yuridanilov
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    将 Git Hooks 与 MySQL 结合使用

    2023/09/30
    7m
    经过 @yuridanilov 3,766 讀數
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    太長; 讀書

    创建测试数据库 接收后创建 git hook 在推送时执行 SQL 脚本
    featured image - 将 Git Hooks 与 MySQL 结合使用
    Using Git Hooks with MySQL via HackerNoon AI Image Generator
    programming #mysql #git-hooks #devops #sql
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