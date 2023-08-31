将传统 Web 应用程序连接到 Postgres 数据库

是一套 库、命令行工具和托管云服务，用于大规模协调端到端加密、相互身份验证、密钥管理、凭证管理和授权策略实施。奥卡姆的端到端 保证应用层所有动态数据的真实性、完整性和机密性。 奥卡姆 Rust 安全通道 如果您将数据存储在关系数据库、 、图形数据库或类似数据库中，则该数据可能是私有的。而且您可能不想将其暴露在互联网上。因此，您可以通过将其放置在私有子网内来解决此问题。但是，现在您必须管理网络访问控制列表、安全组或路由表，以允许其他计算机打开与数据库的连接。这是很大的开销。 NoSQL 借助 Ockam，网络管理员无需更新网络访问控制列表、安全组或路由表。 Ockam 通过基于属性的访问控制对您的服务进行细粒度控制。你甚至可以 像 Okta 一样限制谁可以访问您的服务。 与外部身份提供商集成 在这篇博文中，我们将探索 Ockam 命令行界面 ，并了解如何在最少/无需更改代码的情况下将传统 Web 应用程序连接到 PostgreSQL 数据库。我们将创建一个非常基本的 Python Flask 应用程序，它只是增加 PostgreSQL 数据库中的计数器。然后我们将通过 Ockam 安全通道移动应用程序和数据库之间的连接。 ockam 我们的旅程 在开始之前，让我们先看一下我们将在本博文中执行的步骤。 使用 安装 Ockam 应用程序并创建 Ockam 项目。这是第一个前提。 ockam enroll 设置 PostgreSQL 数据库。这是第二个前提。然后配置一个连接到数据库服务器的 Ockam“出口”。我们将在下面的“连接数据库”部分中了解更多相关信息。 设置 Web 应用程序 (Python Flask)。这是第三个前提。然后从 Python 应用程序配置 Ockam“入口”。我们将在下面的“连接网络应用程序”部分中了解更多相关信息。 先决条件 为了继续进行，请确保安装下面列出的所有先决条件。 奥卡姆指挥部 运行 通过 安装它。然后，您将能够在终端中运行 CLI 应用程序。 brew install build-trust/ockam/ockam brew ockam Python 和库：Flash、psycopg2 运行 通过 安装它。然后您就可以在终端中运行 命令。 brew install python brew python3 有关如何获取依赖项（ 、 ）的说明位于 下面的部分。 Flask psycopg2 Python代码 PostgreSQL 通过 运行 。然后，您将能够在计算机上的默认端口 上运行 PostgreSQL 数据库服务器。请确保遵循 的说明并将PostgreSQL添加到您的路径中。 brew brew install postgresql@15 5432 brew 运行 来启动PostgreSQL服务器。 brew services start postgresql@15 然后您可以为数据库用户 设置新密码。将此密码设置为 。下面的 Python 代码使用 作为数据库驱动程序的连接字符串。 postgres password postgres:password@localhost 以下说明允许您在 和 macOS 上执行此操作： Linux 在终端中运行 以 用户身份本地登录数据库。 sudo -u postgres psql --username postgres --password --dbname template1 postgres 然后在 REPL 中输入： ，最后输入 。 ALTER USER postgres PASSWORD 'password'; exit Web 应用程序 - Python 代码 Python Flask Web 应用程序会增加 PostgreSQL 数据库中的计数器。整个应用程序适合一个文件。 在您的计算机上创建一个 文件，然后将以下代码复制并粘贴到其中。 main.py import os import psycopg2 from flask import Flask CREATE_TABLE = ( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (id SERIAL PRIMARY KEY, name TEXT);" ) INSERT_RETURN_ID = "INSERT INTO events (name) VALUES (%s) RETURNING id;" app = Flask(__name__) pg_port = os.environ['APP_PG_PORT'] # 5432 is the default port url = "postgres://postgres:password@localhost:%s/"%pg_port connection = psycopg2.connect(url) @app.route("/") def hello_world(): with connection: with connection.cursor() as cursor: cursor.execute(CREATE_TABLE) cursor.execute(INSERT_RETURN_ID, ("",)) id = cursor.fetchone()[0] return "I've been visited {} times".format(id), 201 在此脚本中，我们使用 建立与数据库的连接。 "postgres://postgres:password@localhost:%s/"%pg_port 从环境变量 获取其值。 pg_port APP_PG_PORT 在运行 Python 脚本之前，我们将环境变量 设置为 （说明如下）。 APP_PG_PORT 5432 因此数据库连接字符串只是指向 。 localhost:5432 请记下 Python 变量和 环境变量。在生产中，我们通常从环境变量加载端口，并且它没有硬编码在源代码中。 pg_port APP_PG_PORT 运行网络应用程序 请按照以下说明运行网络应用程序。 首先，确保添加所需的 Python 依赖项： # Install flask. pip3 install flask # Install psycopg2. pip3 install psycopg2-binary 然后使用以下命令启动 应用程序 ( )： Flask main.py export APP_PG_PORT=5432 flask --app main run 最后，在 Web 浏览器中打开此 URL： 。 http://localhost:5000/ 安装奥卡姆 现在我们已经设置了网络应用程序和数据库，接下来让我们执行此操作： 将奥卡姆添加到混合物中。 更新我们的 环境变量，以便它连接到新端口（而不是 PostgreSQL 服务器运行的 ）。 APP_PG_PORT 5432 首先，让我们运行 。确保您已经按照上面先决条件部分中的描述安装了 Ockam CLI。 ockam enroll 在终端窗口中，运行此命令并按照提示完成注册过程（进入 Ockam Orchestrator）。 ockam enroll 这就是 命令的作用： ockam enroll 成功注册 Ockam Orchestrator 后，它会检查所有内容是否安装正确。 它在 Ockam Orchestrator 中为您创建一个空间和项目，并在 项目中配置端到端加密中继。 /project/default default 连接数据库 接下来，让我们设置一个 ，它允许我们通过端口 将原始 TCP 流量发送到 PostgreSQL 服务器。然后在我们的默认 Orchestrator 项目中创建一个中继。为此，请在终端中运行这些命令。 tcp-outlet 5432 export PG_PORT=5432 ockam tcp-outlet create --to $PG_PORT ockam relay create 笔记： 我们在这里使用 环境变量，而不是 （在我们的 Web 应用程序中使用）。它指向默认的 PostgreSQL 端口 。在下面的部分中，我们将把 更改为不同的值。 PG_PORT APP_PG_PORT 5432 APP_PG_PORT 我们将在下一节中创建相应的 。 tcp-inlet 中继允许您与在远程专用网络中运行的服务建立端到端协议。它们消除了将远程服务上的端口暴露给互联网等恶意网络的需要。 连接网络应用程序 最后，让我们设置一个本地 以便我们可以在转发之前在端口 上接收原始 TCP 流量。 tcp-inlet 5433 export OCKAM_PORT=5433 ockam tcp-inlet create --from $OCKAM_PORT 笔记： 新的环境变量 指向新端口 。 $OCKAM_PORT 5433 这是 将侦听的端口。它与默认的 PostgreSQL 端口不同。 tcp-inlet TCP 入口是一种定义节点侦听其连接的位置的方法。然后应该将该流量转发到哪里。入口和出口共同形成入口。 接下来，使用以下命令再次启动您的网络应用程序。 export APP_PG_PORT=$OCKAM_PORT flask --app main run 最后，从 Web 浏览器再次连接到此 URL 。 http://localhost:5000/ 我们已将 更改为与 ( ) 相同的值。我们的 Web 应用程序（ 脚本）不会直接连接到不安全的数据库服务器（在端口 上）。它现在通过安全通道🔐。 $APP_PG_PORT $OCKAM_PORT 5433 main.py 5432 计数器将像以前一样继续递增，对应用程序的代码更改为零。但 Web 应用程序现在通过 Ockam 安全通道 🎉 与数据库进行通信。 多台机器 您还可以扩展此示例并将 PostgreSQL 服务移至 Docker 容器或完全不同的计算机中。一旦节点注册完毕（在 运行之后），该演示将继续工作，无需更改应用程序代码，也无需将 PostgreSQL 端口直接公开到 Internet。 ockam enroll 此外，您可以在不同的计算机上运行 Web 应用程序和数据库。去做这个： 将 脚本中的 更改为托管数据库的计算机的 IP 地址。 main.py localhost 在两台计算机（Web 应用程序计算机和数据库服务器计算机）上运行 。 ockam enroll 探索其他命令 现在您已经完成了这个示例，下面有一些命令供您尝试看看它们的作用。您随时可以在其中查找他们所做的详细信息 。当您尝试其中每一项时，请留意您在本练习中可能创建的内容。 手动的 尝试 。您看到在本练习中创建的节点了吗？ ockam node list 尝试 。这些是较短的示例，可帮助您熟悉命令。 ockam node --help 尝试 。您看到在本练习中创建的 了吗？ ockam node show web tcp-inlet 尝试 。您看到在本练习中创建的 了吗？ ockam node show db tcp-outlet 尝试 。您看到在本练习中创建的身份了吗？ ockam identity list 也发布 在这里。