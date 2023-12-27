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    导航 Slack、MongoAtlas、Salesforce 等的 Microsoft Entra ID 集成经过@socialdiscoverygroup

    导航 Slack、MongoAtlas、Salesforce 等的 Microsoft Entra ID 集成

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    太長; 讀書

    Microsoft Entra ID 是一种用户友好的身份和访问管理解决方案。然而，尽管供应商精心制定了说明，但专家在配置与 Slack、Salesforce 或 Datadog 等平台的集成时经常遇到问题。 SDG 团队也面临这些挑战，在本文中，我们将提供有关如何应对和解决这些挑战的见解。
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    tech-companies #microsoft #integration #slack
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