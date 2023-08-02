导致企业陷入困境的四大组织设计问题

对于任何公司来说，反复遇到绩效挑战并不罕见。随着业务的发展，系统和流程可能会落后于新的业务战略。 不定期监控其业务绩效的公司很可能会遇到由于公司设置或 中的问题而导致的问题。 组织设计 有效的组织设计超越了表面解决方案，需要对根本问题有更深入的了解。 我们发现，无效的组织设计导致的四个最常见问题是优先事项竞争、不必要的人员流动、难以接近的老板和跨职能竞争。 什么是组织设计？ 简而言之，组织设计就是公司如何构建其人员、团队、流程和系统。这是一门通过将人员及其技能与他们所做的工作相结合来塑造组织以有效实现其目标的学科。 其目的是提高效率、适应性和员工满意度，并且通常是由改进服务交付或特定业务流程的需要触发的。 然而，当您处理移动目标时，设计组织可能会很困难。无论您做出什么改变，都会对公司实施其战略的能力产生连锁反应。 1. 竞争的优先事项 问题 当部门由不同的老板领导并且有不同的目标时，可能会导致紧张并分散对整体使命的注意力。复杂组织设计中的治理不善可能意味着公司的更大计划在每个部门内都没有得到优先考虑。 解决方案 需要建立决策系统来解决有关优先事项和资源的常见冲突。这可以通过协调各个部门并创建有利于整个公司的共同目标和选择来实现： ● 制定激励措施，鼓励团队合作。 ● 鼓励开放式沟通。 ● 提供培训，帮助员工了解协作的重要性。 2. 不需要的人员流动 问题 雇主们正在因为糟糕的角色设计而失去最有才华的员工。 LinkedIn 表示，所有行业的员工平均流动率为 。了解您所在行业的正常情况。员工离职的原因可能有多种因素。 10.9% 解决方案 建立强烈的公司文化和价值观，以留住现有人才并吸引新人才： ● 提供广泛的个人和职业发展机会。 ● 创建一个开放和支持性的工作环境。 ● 提供有竞争力的薪酬和有吸引力的福利。 3.难以接近的老板 问题 尽管许多领导者会说他们“亲力亲为”并提倡协作文化，但现实是他们大多数时间都闭门坐在办公桌前。当老板无法联系且难以接近时，可能会造成与员工的疏离，从而滋生不信任。 解决方案 将老板和员工聚集在一起是一件好事。制定开放政策，让员工可以向上级提出疑虑、想法和反馈： ● 为团队安排会议。 ● 鼓励直接报告。 ● 在“车间”中可见、可用。 接受双向反馈并对每个人的贡献表示赞赏确实有助于开放办公室并促进工作场所的友情。 4.跨职能竞争 问题 太多的功能最终不是相互合作，而是相互竞争。来自不同部门的员工最终往往会相互对抗，而不是在项目上进行合作。 这些不一致的激励措施或指标可能会引发部门竞争，而仅靠团队建设活动不足以解决冲突的根源。 解决方案 制定明确的目标和期望并建立公开讨论的渠道至关重要： ● 通过为团队成员提供共同工作的激励来建立共同责任。 ● 通过创建一个开放的论坛来表达担忧和偏见并解决误解，从而鼓励部门间关系。 数据驱动的组织设计有哪些好处？ 一旦了解了供需之间的差距，您就可以开始将角色分解为流程和活动，以及完成该工作所需的技能和能力。 然后，您的企业可以监控员工生产力并在需要时将工作转移到其他地方。除此之外，还可以跟踪任何变化的财务影响。 这种方法比简单地跟踪整个劳动力的薪资成本更加有效和富有洞察力。只有这样，您才能了解劳动力所做出的财务贡献以及您的成本。通过将重点转移到工作上，您可以量化员工所提供的价值。 塑造您的组织以更好地支持其业务战略 组织设计正迅速成为每个企业（无论大小）的生存策略，希望能够度过经济不确定的时期。消费者行为的变化意味着企业面临着不断发展的压力。 仅仅依靠意见和直觉来做出关于未来的决定已经不够了。每三到五年花六个月的时间来规划员工队伍，速度太慢，无法跟上变化。现在，为了企业的生存和发展，基于数据进行设计和持续规划至关重要。 组织设计成功之路并不简单，但我们可以向您保证，这是值得付出努力的。 通过让劳动力规划专家， ，更深入地了解您的组织面临的问题，他们可以帮助您创建一个更具协作性且更符合公司目标的环境。他们认为组织设计就是把一切都带回到宏观层面，这样你就能体会到前进的方向、取得的成就以及可以吸取的教训。 奥格维埃 本文的主图是由 HackerNoon 的 AI 图像生成器根据提示“某公司的会议室”生成的。