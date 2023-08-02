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    导致企业陷入困境的四大组织设计问题经过@orgvue

    导致企业陷入困境的四大组织设计问题

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    太長; 讀書

    组织设计简单地说就是公司如何构建其人员、团队、流程和系统。这是一门通过将人员及其技能与他们所做的工作相结合来塑造组织以有效实现其目标的学科。无效的组织设计导致的四个最常见问题是优先事项竞争、不必要的人员流动、难以接近的老板和跨职能竞争。
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    business#business#organizational-culture
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