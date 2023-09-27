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    对谷歌生成人工智能课程介绍的诚实回顾经过@elainechan01
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    对谷歌生成人工智能课程介绍的诚实回顾

    2023/09/27
    5m
    经过 @elainechan01 4,374 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    因此，谷歌最近刚刚发布了一份免费的生成人工智能入门课程列表，最大的问题是——它们值得大肆宣传吗？ 我想这就是我来这里的目的。完成 Google 的生成式 AI 简介学习路径（在此处查看）后，我的两点意见如下。
    featured image - 对谷歌生成人工智能课程介绍的诚实回顾
    tech-companies #google #generative-ai #ai
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