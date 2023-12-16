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    对加密经济学的后资本主义批判经过@delegate0x
    473 讀數

    对加密经济学的后资本主义批判

    2023/12/16
    4m
    经过 @delegate0x 473 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    加密经济学是利用博弈论、密码学证明和计算机科学来保证未来的经济结果。它已被用来对协议开发和用户体验进行理论化，假设人们是利润最大化的个人主义者。分布式账本技术和去中心化共识协议对于人类和地球来说太重要了，不能只顾自身利益和利润最大化。
    featured image - 对加密经济学的后资本主义批判
    web3 #cryptoeconomics #crypto-trading
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    delegat0x is a crypto R&D Engineer, libertarian anti-capitalist, decentralization and direct democracy maxi.

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