密码学不仅可用于实现去中心化和私人货币，还可用于实现私人通信。被称为密码朋克的活动家们非常了解这一点，这就是为什么不仅比特币从
1954 年 2 月 12 日出生于新泽西州卡姆登，
然而有趣的是，他也是一名反核活动家。
在 20 世纪 90 年代初不断变化的地缘政治格局中，齐默曼将注意力转向密码学，他意识到密码学在日益互联的世界中保护私人通信的潜力。正是在这段时间，他加入了密码朋克，并创作了他的“巨作”。
中本聪甚至用它保护自己的电子邮件，现在它仍然被广泛用作实现私人通信的标准。PGP于 1991 年开发，是一款旨在保护电子邮件信息的加密软件。Zimmermann 开发 PGP 的动机源于他对政府监控的担忧，以及对保护个人隐私的可访问加密工具的需求。
“这是个人的，是隐私的。除了你自己，不关别人的事。你可能正在策划一场政治竞选，讨论你的税务，或者有一段秘密恋情。或者你可能正在与一个专制国家的政治异见人士交流。无论它是什么，你都不希望你的私人电子邮件或机密文件被任何人阅读 (...) PGP 让人们能够自己掌握隐私。社会对它的需求越来越大。这就是我写它的原因。”
至于其内部功能，PGP 为每个用户使用一对加密密钥——一个公钥和一个私钥。公钥是免费分发的，其他人可以使用它加密发给用户的消息。而私钥则由用户保密，用于解密这些消息。
当有人想向 PGP 用户发送加密消息时，他们会获取收件人的公钥。他们使用此密钥加密消息，确保只有拥有相应私钥的预期收件人才能解密和阅读它。此过程为消息提供了机密性。
此外，PGP 还支持数字签名，使用户能够验证电子邮件的真实性和完整性。通过对消息进行哈希处理并使用私钥加密哈希，发件人可以创建数字签名，收件人可以使用发件人的公钥进行验证。
当时，美国政府将加密工具视为武器，因此齐默尔曼因免费分发 PGP 而受到当局调查。幸运的是，当局于 1996 年撤销了此案，没有提出任何指控，而这位密码朋克创立了 PGP Inc.，并发布了 PGP 的新版本。负责维护该软件的公司最终于 2010 年被出售给赛门铁克。
继 PGP 成功之后，齐默曼还参与了各种旨在加强数字安全和隐私的企业。2012年，他与 Mike Janke 和 Jon Callas 共同创立了 Silent Circle，专注于开发安全硬件和基于订阅的软件解决方案。此外，齐默曼还与 Silent Circle 和 Lavabit（一家加密网络邮件服务）的其他关键人物合作，于 2013 年成立了暗黑邮件联盟，目的是创建一个新的协议来增强电子邮件加密，解决 PGP 的局限性。
除了在加密领域的努力，齐默曼还将自己的影响力扩展到社交网络平台，提倡在 Facebook 等主流平台上采用合乎道德且以隐私为中心的替代方案。他参与了社交网络
齐默曼的贡献得到了广泛认可，他因在密码学和数字权利倡导方面的开创性工作而获得了众多奖项。从进入名人堂到获得隐私国际颁发的路易斯·布兰代斯奖和诺伯特·维纳社会和职业责任奖等声名显赫的荣誉，齐默曼的遗产继续在技术和人权倡导领域产生共鸣。
有一条叫做“齐默尔曼定律”的规定，指的是
PGP 可以帮助我们保护我们的隐私和数字权利，但它并不是唯一可用的工具。
除了金融功能外，
此功能增强了用户的隐私，使他们能够自由通信，而无需公司或政府的支持，从而为金融交易和私人消息传递提供全面的解决方案。因此，我们可以说 Obyte 为用户提供了一个多功能平台，可在全球范围内进行安全和私密的互动。
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