密码朋克编写代码：Phil Zimmerman 和 PGP

密码学不仅可用于实现去中心化和私人货币，还可用于实现私人通信。被称为密码朋克的活动家们非常了解这一点，这就是为什么不仅比特币从 该邮件列表 始于 90 年代。密码朋克留下了许多免费且实用的加密工具，其中就包括 Phil Zimmerman 创造的工具——他至今仍是一位杰出的密码朋克。





1954 年 2 月 12 日出生于新泽西州卡姆登， 齐默尔曼 他在佛罗里达大西洋大学学习计算机科学，并于 1978 年获得学位。他的职业生涯始于在多家公司担任软件工程师，其中包括在核电公司系统模拟公司工作过一段时间，在那里他负责加密安全系统。





然而有趣的是，他也是一名反核活动家。 它被称为 他因与卡尔·萨根和马丁·辛等知名人物一起参加内华达州的反核抗议活动而被捕。这种对行动主义的承诺强调了齐默尔曼的信念，巩固了他在反核运动中的地位。





在 20 世纪 90 年代初不断变化的地缘政治格局中，齐默曼将注意力转向密码学，他意识到密码学在日益互联的世界中保护私人通信的潜力。正是在这段时间，他加入了密码朋克，并创作了他的“巨作”。

非常好的隐私（PGP）

中本聪甚至用它保护自己的电子邮件，现在它仍然被广泛用作实现私人通信的标准。PGP于 1991 年开发，是一款旨在保护电子邮件信息的加密软件。Zimmermann 开发 PGP 的动机源于他对政府监控的担忧，以及对保护个人隐私的可访问加密工具的需求。 用他自己的话说 ：





“这是个人的，是隐私的。除了你自己，不关别人的事。你可能正在策划一场政治竞选，讨论你的税务，或者有一段秘密恋情。或者你可能正在与一个专制国家的政治异见人士交流。无论它是什么，你都不希望你的私人电子邮件或机密文件被任何人阅读 (...) PGP 让人们能够自己掌握隐私。社会对它的需求越来越大。这就是我写它的原因。”





至于其内部功能，PGP 为每个用户使用一对加密密钥——一个公钥和一个私钥。公钥是免费分发的，其他人可以使用它加密发给用户的消息。而私钥则由用户保密，用于解密这些消息。





当有人想向 PGP 用户发送加密消息时，他们会获取收件人的公钥。他们使用此密钥加密消息，确保只有拥有相应私钥的预期收件人才能解密和阅读它。此过程为消息提供了机密性。





此外，PGP 还支持数字签名，使用户能够验证电子邮件的真实性和完整性。通过对消息进行哈希处理并使用私钥加密哈希，发件人可以创建数字签名，收件人可以使用发件人的公钥进行验证。

PGP 之后

当时，美国政府将加密工具视为武器，因此齐默尔曼因免费分发 PGP 而受到当局调查。幸运的是，当局于 1996 年撤销了此案，没有提出任何指控，而这位密码朋克创立了 PGP Inc.，并发布了 PGP 的新版本。负责维护该软件的公司最终于 2010 年被出售给赛门铁克。





继 PGP 成功之后，齐默曼还参与了各种旨在加强数字安全和隐私的企业。2012年，他与 Mike Janke 和 Jon Callas 共同创立了 Silent Circle，专注于开发安全硬件和基于订阅的软件解决方案。此外，齐默曼还与 Silent Circle 和 Lavabit（一家加密网络邮件服务）的其他关键人物合作，于 2013 年成立了暗黑邮件联盟，目的是创建一个新的协议来增强电子邮件加密，解决 PGP 的局限性。





除了在加密领域的努力，齐默曼还将自己的影响力扩展到社交网络平台，提倡在 Facebook 等主流平台上采用合乎道德且以隐私为中心的替代方案。他参与了社交网络 奥库纳 ，之前名为 Openbook，旨在为用户提供一个优先考虑隐私和民主价值观而非盈利模式的平台。





齐默曼的贡献得到了广泛认可，他因在密码学和数字权利倡导方面的开创性工作而获得了众多奖项。从进入名人堂到获得隐私国际颁发的路易斯·布兰代斯奖和诺伯特·维纳社会和职业责任奖等声名显赫的荣誉，齐默曼的遗产继续在技术和人权倡导领域产生共鸣。

在监视的世界里

有一条叫做“齐默尔曼定律”的规定，指的是 他的话 关于技术和监控： “技术的自然发展往往朝着使监控更容易的方向发展……计算机追踪我们的能力每 18 个月就会翻一番。”这个时间段是否准确并不重要，因为今天 大规模监视 和审查已经成为世界各国政府的普遍做法。





PGP 可以帮助我们保护我们的隐私和数字权利，但它并不是唯一可用的工具。 奥比特 例如，它还可以帮助实现私人通信和全球范围内的去中心化、快速和安全的金融交易。Obyte 建立在有向无环图 (DAG) 结构之上，可确保全球交易，而无需矿工或任何其他中间人。这种结构使 Obyte 能够提高其去中心化程度，并为其用户提供高水平的控制权。









除了金融功能外， 任何资产的代币化 也是可能的，Obyte 将私人通信功能直接集成到其平台中。用户可以利用 Obyte 的内置消息系统 在钱包里 通过类似于 PGP 的端到端加密实现安全、私密的通信。





此功能增强了用户的隐私，使他们能够自由通信，而无需公司或政府的支持，从而为金融交易和私人消息传递提供全面的解决方案。因此，我们可以说 Obyte 为用户提供了一个多功能平台，可在全球范围内进行安全和私密的互动。





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