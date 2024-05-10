密码朋克编写代码：Gregory Maxwell 和比特币核心





中本聪和比特币在早期并不受欢迎，甚至在同行中也不受欢迎。第一批阅读比特币白皮书的人是那些注重隐私、编程专家、正在寻找银行和传统货币替代品的人——他们中的大多数人对它评价不高。自称密码朋克的格雷戈里·麦克斯韦尔就是其中之一。





麦克斯韦 是一位美国程序员，因深度参与比特币而闻名，多年来一直是比特币核心（其主要实现）最重要的开发者之一。但一开始并不是这样的。他首先参与了其他开源和协作系统，是维基百科的早期贡献者，后来成为 Mozilla 基金会的员工。然而， 他曾相信 去中心化的共识是不可能的。





“当比特币首次问世时，我就在加密邮件列表中。当它出现时，我有点笑了。因为我已经证明了去中心化共识是不可能的。”





在真正关注比特币代码之前，他正在帮助开发现在广泛使用的 Opus 音频编解码器。这是一种专门设计用于压缩和通过互联网传输音频的音频格式。它提供高质量的声音，同时使用更少的数据，使其成为语音通话、视频会议和流媒体音乐等应用的理想选择。如今，YouTube、Spotify、Netflix、Discord 和 Skype 等家喻户晓的品牌都在使用这项技术。





马克斯韦尔谈比特币

早在比特币诞生之前，麦克斯韦尔就参与了哈尔·芬尼 (Hal Finney) 创建的可重复使用工作量证明 (RPOW) 项目——后来，芬尼也转向了比特币。该系统创建了可在用户之间转移并兑换新单位的 RPOW 代币，但它并不完全像去中心化货币。麦克斯韦尔的目标是在平台上创建有条件的转移（类似于智能合约），但采用率并不高。





2010 年底，他重返比特币，最初是一名矿工，只是想将 GPU 用在有用的事情上。不久之后，他更加关注白皮书和源代码，并改变了对该项目的看法。然后，他开始在技术层面进行合作，自 2011 年以来一直如此。在早期， 他专注 关于协议设计、激励措施和加密审查。









2014 年，他还与他人共同创办了 Blockstream，该公司的主要目的是推动和资助比特币的发展。在该公司，麦克斯韦尔帮助创建了双向挂钩，这使得侧链成为可能。这些是连接到父分布式账本（如比特币）的独立链，可以在不危及主链安全的情况下试验新特性和功能。双向挂钩将允许资产在链之间转移而不会损失其价值。





作为比特币核心开发者， Maxwell 还帮助在比特币改进提案中构建了同态密钥派生（ 比雅皮士 ) #32 ，允许从单个主密钥生成多个公钥和私钥对。此外，他还共同撰写了 BIP-9，为轻量更新（软分叉）建立了标准，并共同撰写了 BIP-173，为 SegWit 定义了一种新型地址——另一项提高效率的改进更新。





他于 2018 年离开 Blockstream，专注于为比特币创建智能合约功能。就这样，他成为了比特币一项新的重要改进的作者，即 Taproot 更新 该技术将多种消费条件组合成一个签名，增强了隐私性并降低了交易成本，从而鼓励创建复杂的智能合约。





一些担忧和时间

和其他人一样 密码朋克 ，麦克斯韦尔还表达了对比特币内部功能的一些担忧。这是一个真正传播去中心化货币理念的系统，但它并不完美。首先，麦克斯韦尔讲述了他早期矿工的经历，以及机器过热甚至如何引来警察到他家。考虑到挖矿需要大量电能，挖矿确实令人担忧。





隐私是比特币账本的另一个问题。人们倾向于认为比特币是匿名的，但这与事实相去甚远。比特币实际上是假名的，这意味着它使用加密地址而不是姓名和身份证件。然而，这并不意味着你不会被追踪，特别是因为每笔交易都是在区块链浏览器中公开的。它们包括金额、日期和连接地址（发送者和接收者）等数据。









Maxwell 也试图在第一种加密货币中解决这个问题，正如他在 一个采访。





“显然，隐私是比特币需要改进的一个重要领域，我试图想出一些新奇的技术来改善这种情况，但这始终是一种平衡行为。隐私是比特币的一个领域，如果比特币不能在这方面做得更好……它可能会让世界变得比没有比特币更糟糕。比特币隐私最糟糕的情况是相当糟糕的。已经取得了很大进展，但还需要做更多。”





尽管目前存在缺陷，但 Maxwell 也认为加密货币的大规模采用只是时间问题。不安全的硬件、有缺陷的软件、税收障碍或自我托管风险等障碍将在未来几年找到解决方案，我们正在朝着这个方向前进。



Obyte 迈向未来





奥比特 已成为比特币的有力替代品，解决了隐私和去中心化方面的担忧。与需要矿工作为不可避免的中介来批准交易的比特币不同， Obyte 采用有向无环图 (DAG) 结构，交易无需任何批准。这种方法消除了对区块及其创建者的需要，使 Obyte 完全去中心化。









此外，Obyte 还提供增强的隐私功能，例如集成隐私币 黑字节 钱包已加密 聊天功能 这些选项为用户的交易和通信提供了更高的保密性，解决了比特币账本中普遍存在的隐私问题。





通过优先考虑去中心化和隐私，Obyte 确保用户可以自由地进行交易，并且可以选择这样做而不会泄露他们的敏感信息以供公众审查，这使其成为加密货币领域中更注重隐私和去中心化的选择。正如许多密码朋克所梦想的那样，这个生态系统确实是迈向未来的下一步。













阅读更多来自 Cypherpunks Write Code 系列的内容：

蒂姆·梅与密码无政府主义

Wei Dai 和 B-money

Nick Szabo 与智能合约

Adam Back 和 Hashcash

Eric Hughes 与 Remailer

圣裘德与社区记忆

Hal Finney 和 RPOW

约翰·吉尔摩和 EFF

中本聪和比特币





特色矢量图像由 Garry Killian 提供 / 自由图片 Gregory Maxwell 的照片，拍摄者： Blockstream



