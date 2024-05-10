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    密码朋克编写代码：Gregory Maxwell 和比特币核心经过@obyte
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    密码朋克编写代码：Gregory Maxwell 和比特币核心

    经过 Obyte5m2024/05/10
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    太長; 讀書

    格雷戈里·麦克斯韦尔最初对去中心化共识持怀疑态度，后来成为比特币发展的关键开发者。他的贡献包括增强隐私、开发智能合约以及倡导去中心化，标志着他从怀疑到技术领导的历程。
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    中本聪和比特币在早期并不受欢迎，甚至在同行中也不受欢迎。第一批阅读比特币白皮书的人是那些注重隐私、编程专家、正在寻找银行和传统货币替代品的人——他们中的大多数人对它评价不高。自称密码朋克的格雷戈里·麦克斯韦尔就是其中之一。


    麦克斯韦是一位美国程序员，因深度参与比特币而闻名，多年来一直是比特币核心（其主要实现）最重要的开发者之一。但一开始并不是这样的。他首先参与了其他开源和协作系统，是维基百科的早期贡献者，后来成为 Mozilla 基金会的员工。然而， 他曾相信去中心化的共识是不可能的。


    “当比特币首次问世时，我就在加密邮件列表中。当它出现时，我有点笑了。因为我已经证明了去中心化共识是不可能的。”


    在真正关注比特币代码之前，他正在帮助开发现在广泛使用的 Opus 音频编解码器。这是一种专门设计用于压缩和通过互联网传输音频的音频格式。它提供高质量的声音，同时使用更少的数据，使其成为语音通话、视频会议和流媒体音乐等应用的理想选择。如今，YouTube、Spotify、Netflix、Discord 和 Skype 等家喻户晓的品牌都在使用这项技术。


    马克斯韦尔谈比特币

    早在比特币诞生之前，麦克斯韦尔就参与了哈尔·芬尼 (Hal Finney) 创建的可重复使用工作量证明 (RPOW) 项目——后来，芬尼也转向了比特币。该系统创建了可在用户之间转移并兑换新单位的 RPOW 代币，但它并不完全像去中心化货币。麦克斯韦尔的目标是在平台上创建有条件的转移（类似于智能合约），但采用率并不高。


    2010 年底，他重返比特币，最初是一名矿工，只是想将 GPU 用在有用的事情上。不久之后，他更加关注白皮书和源代码，并改变了对该项目的看法。然后，他开始在技术层面进行合作，自 2011 年以来一直如此。在早期，他专注关于协议设计、激励措施和加密审查。



    2014 年，他还与他人共同创办了 Blockstream，该公司的主要目的是推动和资助比特币的发展。在该公司，麦克斯韦尔帮助创建了双向挂钩，这使得侧链成为可能。这些是连接到父分布式账本（如比特币）的独立链，可以在不危及主链安全的情况下试验新特性和功能。双向挂钩将允许资产在链之间转移而不会损失其价值。


    作为比特币核心开发者， Maxwell 还帮助在比特币改进提案中构建了同态密钥派生（比雅皮士) #32 ，允许从单个主密钥生成多个公钥和私钥对。此外，他还共同撰写了 BIP-9，为轻量更新（软分叉）建立了标准，并共同撰写了 BIP-173，为 SegWit 定义了一种新型地址——另一项提高效率的改进更新。


    他于 2018 年离开 Blockstream，专注于为比特币创建智能合约功能。就这样，他成为了比特币一项新的重要改进的作者，即Taproot 更新该技术将多种消费条件组合成一个签名，增强了隐私性并降低了交易成本，从而鼓励创建复杂的智能合约。


    一些担忧和时间

    和其他人一样密码朋克，麦克斯韦尔还表达了对比特币内部功能的一些担忧。这是一个真正传播去中心化货币理念的系统，但它并不完美。首先，麦克斯韦尔讲述了他早期矿工的经历，以及机器过热甚至如何引来警察到他家。考虑到挖矿需要大量电能，挖矿确实令人担忧。


    隐私是比特币账本的另一个问题。人们倾向于认为比特币是匿名的，但这与事实相去甚远。比特币实际上是假名的，这意味着它使用加密地址而不是姓名和身份证件。然而，这并不意味着你不会被追踪，特别是因为每笔交易都是在区块链浏览器中公开的。它们包括金额、日期和连接地址（发送者和接收者）等数据。


    公共区块链浏览器中的比特币交易详情


    Maxwell 也试图在第一种加密货币中解决这个问题，正如他在一个采访。


    “显然，隐私是比特币需要改进的一个重要领域，我试图想出一些新奇的技术来改善这种情况，但这始终是一种平衡行为。隐私是比特币的一个领域，如果比特币不能在这方面做得更好……它可能会让世界变得比没有比特币更糟糕。比特币隐私最糟糕的情况是相当糟糕的。已经取得了很大进展，但还需要做更多。”


    尽管目前存在缺陷，但 Maxwell 也认为加密货币的大规模采用只是时间问题。不安全的硬件、有缺陷的软件、税收障碍或自我托管风险等障碍将在未来几年找到解决方案，我们正在朝着这个方向前进。


    Obyte 迈向未来


    奥比特已成为比特币的有力替代品，解决了隐私和去中心化方面的担忧。与需要矿工作为不可避免的中介来批准交易的比特币不同， Obyte 采用有向无环图 (DAG) 结构，交易无需任何批准。这种方法消除了对区块及其创建者的需要，使 Obyte 完全去中心化。



    此外，Obyte 还提供增强的隐私功能，例如集成隐私币黑字节钱包已加密聊天功能这些选项为用户的交易和通信提供了更高的保密性，解决了比特币账本中普遍存在的隐私问题。


    通过优先考虑去中心化和隐私，Obyte 确保用户可以自由地进行交易，并且可以选择这样做而不会泄露他们的敏感信息以供公众审查，这使其成为加密货币领域中更注重隐私和去中心化的选择。正如许多密码朋克所梦想的那样，这个生态系统确实是迈向未来的下一步。




    阅读更多来自 Cypherpunks Write Code 系列的内容：

    蒂姆·梅与密码无政府主义

    Wei Dai 和 B-money

    Nick Szabo 与智能合约

    Adam Back 和 Hashcash

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    圣裘德与社区记忆

    Hal Finney 和 RPOW

    约翰·吉尔摩和 EFF

    中本聪和比特币


    特色矢量图像由 Garry Killian 提供 / 自由图片

    Gregory Maxwell 的照片，拍摄者： Blockstream


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