密码朋克编写代码：神秘的中本聪





如果你在Google或Bing等搜索引擎上搜索他的名字，你很可能会首先找到一张日本老人的照片，他身着西装，戴着眼镜。有趣的是，他实际上并不是中本聪——或者至少不是比特币的创造者。据我们所知，不是。因为这就是问题所在：我们真的不知道“中本聪”是谁，或者他或她是谁。我们只是通过比特币认识他/她，关于他/她（或他们？）的身份还有很多未解之谜。





搜索引擎中的照片中的男子是多利安·中本聪 (Dorian Satoshi Nakamoto)，一位居住在加州的美裔日裔物理学家。由于 著名报道 2014 年《新闻周刊》称，他被列为比特币创始人的主要候选人。但他一再否认这一点。而且他远非唯一可能的嫌疑人。因此，我们不知道“我们的”中本聪的面孔或声音，我们甚至不知道这是不是他的真名。





我们对他的了解（假设这是正确的代词）是，他是一个热情的 密码朋克 。他于 2008 年首次与其他像他一样的自由主义程序员分享了他的创作。这样，他得到了经验丰富的 哈尔芬尼 以及其他人，如 Laszlo Hanyecz（第一个在现实世界中使用比特币进行购买的人），在早期阶段改进了该软件。所有通信都是通过加密电子邮件进行的，因此，他们的身份无法被查明。





比特币的起源

您可能知道，比特币是有史以来第一个加密货币。然而，这并不是第一次尝试。早在 21 世纪之前，中本聪的密码朋克同伴们就一直在尝试创建一种没有中间人的新数字现金形式，并取得了不同程度的成功，或者说，他们提供了完成拼图的“有用”碎片。中本聪做到了：完成了他的前辈们开始的拼图。





在2008年发布的比特币白皮书的最后，我们至少可以找到另外两位密码朋克的参考： 亚当·巴克 和 戴伟 第一个在 1997 年提出了 Hashcash 系统（这启发了加密挖矿系统），而第二个在 1998 年分享了自己对潜在去中心化数字货币的愿景。然而，这些早期的尝试需要一些修复，而 Satoshi 尽了最大努力将一切整合在一起。







结果是第一个没有单一中央机构控制的功能性数字货币。相反，它依赖于一个分散的账本，记录由全球不同方控制的节点（计算机）网络中的所有交易。任何人都可以下载和处理自己的节点，和/或成为矿工来创建和接收新货币并创建新的区块。





当有人进行比特币交易时，该交易会被广播到该网络，由网络参与者进行验证。矿工使用功能强大的计算机来解决复杂的数学难题，当他们成功解决难题时，他们会将新的交易区块添加到区块链中。作为对他们努力的回报，矿工将获得新创建的比特币以及包含的交易支付的交易费。





比特币的影响

通过依赖这种几乎去中心化（比之前的任何系统都更加去中心化）的系统，任何人都可以发送和接收交易，而没有任何要求（互联网连接除外）或地理和法律限制。比特币于 2009 年 1 月为此目的而推出，但直到 2010 年 5 月 22 日 Laszlo Hanyecz 用 10,000 BTC 购买披萨后，它的使用才开始传播——5 月 22 日现在被庆祝为“ 比特币披萨日 ”。





到 2011 年 2 月，比特币价格与美元 (USD) 持平。尽管如此，没有人对它有太大信心。采用者、公司和矿工寥寥无几，市值约为 160 万美元 [CMC]。快进到 2024 年 4 月，比特币在全球拥有约 18,012 个节点 [ 比特节点 ]，市值超过 1.3 万亿美元，全球有超过 32,540 个场所和服务接受它作为支付方式[ 币图 ]，72 个国家/地区共有约 37,216 台比特币 ATM [ 投币 ATM 雷达 ]，以及整个国家（ 萨尔瓦多 ) 正式将其作为法定货币——在其境内使用并支付一切费用。















谁是中本聪？

谁让这一切成为可能？更不用说随后出现的整个加密行业，全球有超过 240 万种替代数字货币 (altcoins) 和超过 11,132 个加密公司和项目 [ 金的 ] 人们很难不对为价值 2.5 万亿美元的行业奠定基础的男人、女人或团体感到好奇。因此，各种理论和候选人比比皆是。





正如我们上面提到的，一位著名人物是 Dorian Nakamoto。导致他被误认为是中本聪的主要线索是 Dorian 兄弟的一份声明，暗示他曾参与政府的机密工程工作。结合他的计算机工程师背景和他的出生名字，记者得出结论，Dorian 是比特币的创造者。但他坚决否认这一点。









另一位候选人是 尼克·萨博 ，一位密码学家，也是一名密码朋克，他在 1998 年提出了与比特币类似的概念，称为“BitGold”。虽然萨博的工作与比特币的设计有相似之处，但他一再否认自己是中本聪。





更具争议性的竞争者是澳大利亚计算机科学家克雷格·赖特 (Craig Wright)，他于 2016 年公开宣称自己是中本聪 (Satoshi Nakamoto) 。尽管他如此宣称，但他未能提供确凿的证据，反而一直在与社区的众多成员进行法律斗争。2024 年 3 月，在揭露现有证据后，英国高等法院 正式宣布 事实上，他并不是中本聪。





另一方面，密码学家、密码朋克、比特币最早的贡献者之一哈尔·芬尼（Hal Finney）被认为是可能的候选人。候选人名单中的其他名字包括亚当·巴克（Adam Back）、日本数学家望月新一（Shinichi Mochizuki）、芬兰经济社会学家维利·莱顿维尔塔（Vili Lehdonvirta）、软件工程师加文·安德烈森（Gavin Andresen）（继中本聪之后的第一位比特币首席开发人员）、卡尔达诺的创始人查尔斯·霍斯金森（Charles Hoskinson），甚至还有商人埃隆·马斯克（Elon Musk）。





到目前为止，除了赖特之外，每位候选人都否认自己是中本聪。中本聪利用他的“官方”沟通渠道和电子邮件，一直参与比特币开发，直到 2010 年中期，他将该项目交给了安德森领导的开源开发人员团队。就这样，他的人格消失了，很可能再也见不到了。甚至连他的 巨额财富 迄今为止，约一百万 BTC 的比特币现金已被转移。





去中心化货币的演变

我们可以说，中本聪为每个人创造了第一次金融自由的滋味，作为一名真正的密码朋克，他拒绝将他的软件私有化。然而，比特币并不完美。能源密集型的挖矿尤其令人担忧，因为它可能对去中心化（和审查抵制）和环境构成威胁。矿工可以挑选和审查交易，在极端的串通攻击中，他们甚至可以接管网络。





与此同时，采矿过程每年耗费约 166.8 TWh 的能源，这比世界上许多国家一年的能源消耗量还要多。 中欧企业联合会 ]，这相当于每年产生约 8452 万吨二氧化碳当量的温室气体排放量。同样，这比一些国家还多。







幸运的是，比特币只是第一步。多年来，更多具有新改进的加密货币相继出现，其中包括专注于摆脱挖矿并加入智能合约功能的Obyte。Obyte不依赖矿工来记录每笔交易，而是使用有向无环图 (DAG) 结构的账本。在这个系统中，每笔新交易都必须引用以前的交易，形成由网络参与者共同构建的网状结构。





这种共识模型不仅消除了耗能的挖矿过程，还消除了矿工作为中间人的角色，并实现了更高级别的用户控制。因此，Obyte 基于 DAG 的架构代表了超越比特币挖矿模型的潜在发展。Obyte 专注于去中心化，代表了加密货币领域的潜在增长，让人们一窥数字货币的未来。













特色矢量图像由 Garry Killian 提供 / 自由图片 布达佩斯中本聪雕像照片（图片来源：Fekist / 维基媒体 ）



