密码朋克编写代码：朱利安·阿桑奇和维基解密





这个名字肯定让人耳熟能详——甚至一整座钟楼都听得一清二楚。朱利安·阿桑奇是密码朋克的典型代表，体现了这一运动的反叛和技术赋权精神。他出现在数字时代的风口浪尖，他的历程与个人隐私、透明度和信息自由的理想交织在一起。作为一名杰出的活动家、记者和熟练的程序员，阿桑奇的轨迹反映了密码朋克从 20 世纪末到 21 世纪数字前沿的演变。





让我们记住 密码朋克诞生 隐私和自由主义活动家开发了新的软件工具来保护我们的数字权利。这一运动在 20 世纪 90 年代发展势头强劲，其动力源于人们对数字通信和交易中日益增加的监控和控制的担忧，旨在抵消这些趋势。





现在，至于阿桑奇，人们主要认为他是广受欢迎的维基解密的创始人：维基解密是一个专门发布个人、政府和公司机密文件的平台，目的是向世界揭露他们的不法行为和罪行。不过，这并不是他唯一在做的事情。





他甚至出版了 一本书 以纪念他的密码朋克同伴，题为“密码朋克：自由和互联网的未来”（2012 年）。这篇文章与几位专家一起讨论了信息安全，但这只是冰山一角。

维基解密之前

阿桑奇于 1971 年 7 月出生于澳大利亚昆士兰州。他从小就对黑客行动主义产生了浓厚的兴趣，自 16 岁起就展现出了非凡的黑客和编程技能。他是被称为“国际颠覆者”的年轻黑客团体中的杰出人物，致力于制造引人注目的黑客行为，以从公司中获取重要信息。这个时代甚至获得了 自己的电影 2012 年，他被澳大利亚当局指控犯有 31 项黑客罪名。至少，他们最终只对他处以罚款，让他逍遥法外。

除了黑客攻击之外，他还于 1994 年开始编程并创建新的加密工具，当时他很可能加入了密码朋克邮件列表。他的著名作品之一是 Rubberhose，这是一个旨在通过加密技术保护数据的加密程序。尽管 Rubberhose 不再积极维护，但它对数据安全的关注激发了现代加密工具的开发以及当今更强大的数字安全实践的广泛采用。





此外，阿桑奇还开发了网络战系统，例如 Strobe 端口扫描器，旨在同时识别大量计算机中的漏洞。他还主持了 AUCRYPTO 论坛，并运营了一个网站，到 1996 年为止，该网站向数千名订阅者提供计算机安全建议。





1998 年，他与他人共同创办了 Earthmen Technology，这是一家专注于网络入侵检测技术的公司，同时还为一些大公司担任顾问，收入颇丰。1999 年，他注册了leaks.org域名，项目“LEAKS”也开始成型。

维基解密

当然，这是阿桑奇的“代表作”。该品牌注册为一家由捐款资助的非营利组织，成立于 2006 年。正如我们之前提到的， 维基解密 是一个文件泄露平台，在向公众泄露非常重要的机密信息方面发挥了至关重要的作用。









多年来，维基解密曝光了大量重要文件，涉及人权侵犯、政府腐败和国际间谍活动等。这些揭露对政治和媒体领域产生了重大影响，引发了关于透明度、问责制和知情权的辩论。





维基解密最引人注目的披露是伊拉克和阿富汗“ 战争日志 ”，揭露了美国军队在这些国家犯下的暴行和战争罪行，以及美国泄露的外交电报（ 电缆门 ）披露了美国驻华大使馆之间的机密通讯。此外，维基解密还公布了情报机构大规模监视和间谍活动的信息，以及全球政府和企业腐败的细节。





如今，维基解密仍在线，但最后一次发布是在 2021 年，从 2022 年 11 月起，其图书馆中的大量文件已无法访问。据阿桑奇称，由于美国的资金限制、潜在告密者的危险以及他自己的法律问题，他们目前无法发布这些文件。

阿桑奇法律纠纷

正因如此，阿桑奇成年后也一直与当局闹矛盾。这些泄密事件使他成为国际关注的焦点，并引起了世界各国政府的愤怒，尤其是美国。





此后，阿桑奇面临一系列法律挑战。2010 年，瑞典以性侵犯指控为由向他发出了欧洲逮捕令。他否认了这些指控，称其为“ 诽谤运动 ”来损害他的声誉，并有借口起诉他为维基解密所做的工作——瑞典对此有 整个类别 。





这一情况促使阿桑奇于 2012 年 6 月向厄瓜多尔驻伦敦大使馆寻求庇护，以避免被引渡。这一庇护申请虽然使阿桑奇免于立即被起诉，但却引发了厄瓜多尔、英国和瑞典之间旷日持久的外交僵局，导致国际关系紧张，并引发了有关阿桑奇的权利和外交豁免权界限的争论。









由于长期逗留，阿桑奇的境况不断恶化，与厄瓜多尔当局的紧张关系也不断加剧，最终导致厄瓜多尔于 2019 年 4 月取消了他的庇护身份。随后，英国当局以违反与瑞典引渡请求有关的保释条件为由逮捕了阿桑奇，这标志着他的法律纠纷显著升级。





2019 年，美国公布了一系列针对阿桑奇的起诉书，指控他因出版机密材料而犯有包括间谍罪在内的多项罪行，情况进一步恶化。这引发了一场激烈的引渡之争，阿桑奇的辩护团队和支持者强烈反对将他引渡回美国，理由是担心新闻自由和对调查性新闻的影响。

下一步是什么？

2021 年 1 月，英国一家法院 拒绝 美国政府拒绝引渡请求，理由是担心阿桑奇的精神健康，以及如果在美国拘留所遭受恶劣条件，阿桑奇可能会自杀。然而，美国政府对这一决定提出上诉，延长了阿桑奇的法律悬而未决的时间。





他自 2019 年 4 月以来一直被关押。他目前被关押在英国伦敦的贝尔马什监狱，这是一座戒备森严的监狱。阿桑奇因违反与瑞典引渡请求有关的英国保释条件而被监禁，此外还因间谍罪和其他与维基解密工作有关的罪行被引渡到美国。





2024 年 3 月下旬，阿桑奇 被授予 暂时缓期执行阿桑奇被引渡到美国的案件，两名法官允许他上诉，但前提是拜登政府未能提供保证。这一决定是在人们对他的待遇和可能被判处死刑的担忧中做出的。截至 2024 年 5 月，美国政府正试图提供这些保证，但要到 5 月 20 日下一次开庭时才会有明确的决定。国际特赦组织、澳大利亚政府和其他组织敦促美国放弃此案，理由是言论自由、阿桑奇不稳定的精神健康状况以及不成比例的惩罚风险。不过，他的未来尚不确定。

反对言论自由

由于他为争取新闻自由、保护个人隐私和不让大公司知道真相而奋斗，阿桑奇现在付出了巨大的代价。然而，我们不能就此放弃我们的权利，我们必须继续为之奋斗。特别是利用现有的工具，让我们保护自己的隐私，避免专制政党。





奥比特 作为一个去中心化平台，Obyte 为隐私和言论自由做出了巨大贡献，而隐私和言论自由是朱利安·阿桑奇在其整个职业生涯中一直致力于推广的两个基本价值观。Obyte专注于去中心化和数据安全，使用户能够安全私密地进行通信和交易，而无需依赖可能审查或监控其活动的集中中介机构（甚至加密矿工也不例外）。









这确保了个人更高程度的自主权和自由，同时保护他们的隐私免受第三方或政府当局的潜在侵犯。此外，Obyte 的架构允许创建去中心化的应用程序（ Dapps ) 可用于促进安全通信和信息交换，同时又不损害用户的控制和自由。





在这个网络监控和审查日益成为紧迫问题的世界，Obyte 等平台代表着一种有前途的替代方案，可供所有人使用。通过提供安全且去中心化的数字环境，Obyte 符合朱利安·阿桑奇的愿景，即赋予人们行使言论自由的权利，促进社会的透明度和问责制。









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