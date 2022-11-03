从事客户服务工作的可怕真相

太長; 讀書

People Mentioned Companies Mentioned

去年，ProPublica 写了一篇关于在家工作的客户服务世界的文章。该行业通过外包安抚不满意客户的任务来帮助名牌公司削减劳动力成本。虽然许多代理全职工作，但有一部分人没有带薪假期、休假时间或附加福利。许多特工描述了被性骚扰并被夹在辱骂呼叫者和公司安抚指令之间。这些帐户记录了代理如何同时无处不在和不可见。客户一直与他们交谈，但对他们的工作条件知之甚少。