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    定位漏洞和解决犯罪之间的共同点经过@grgr
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    定位漏洞和解决犯罪之间的共同点

    2022/10/13
    5m
    经过 @grgr 560 讀數
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    太長; 讀書

    InDrive 的 QA 手动工程师描述了调查错误报告的过程。与刑事调查类似，QA 以产品知识和产品知识为指导。这两个过程都侧重于调查不当行为的结果及其原因和影响。 QA 工程师应用侧重于边界值、等价类和成对的测试设计技术。相比之下，调查人员将采用策略和组合，使他们能够尽可能有效地计划进一步的步骤。
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    #bugs#debugging#software-bugs
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