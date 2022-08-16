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    与 Charles Read 一起定义元宇宙：游戏玩家打造的全新互联网体验经过@btcread
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    与 Charles Read 一起定义元宇宙：游戏玩家打造的全新互联网体验

    2022/08/16
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    经过 @btcread 1,255 讀數
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    太長; 讀書

    元界是我们可以考虑的互联网的下一个阶段*，是网络发展的下一个“阶段”。由于网站构成了元节，我喜欢认为可互操作的“网络空间”构成了元节。任何技术的全部潜力永远不会“实现”，因为它在不断发展，因此我们的期望和可能性也是如此。未来的建筑师是年轻人，他们将成为拼图中最重要的一块并保持开放。

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    #web3#metaverse#augmented-reality
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    by Charles J Read @btcread.Bleeding Edge Technologist, Futurist, and Growth Hacker. Investing at Rarestone Capital
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