与 Charles Read 一起定义元宇宙：游戏玩家打造的全新互联网体验

市场继续成熟，所以我想重新澄清一些关于元宇宙是什么、它意味着什么以及谁在建造它的常见误解，希望随着我们继续朝这个方向提供资金，与精英团队进行更多对话我们开始三年后。 我经常看到来自团队的投资套牌，他们告诉我他们正在“构建一个元节”，随着时间的推移，随着关于构成元节的内容实际上是什么达成共识，这将成为一个危险信号。很明显，存在一种深刻的误解，让人想起网络的早期阶段——当时企业声称他们正在“建立一个互联网”而不是一个网站。 如果您要求某人在早期阶段定义互联网，他们也会同样苦苦挣扎；然而，虽然今天互联网的定义是有道理的，但它并不能真正解释互联网的感觉或运作方式。我们再次面临同样的情况。 这是我对清除其中一些问题的贡献，并希望在回答这个问题时达成共识：什么是元宇宙？ 我在很大程度上认为自己是“互联网公民”。在很多方面，我对互联网的尊重比对我出生的国家的尊重更高，毕竟，我在网上认识了许多最亲密的朋友，我的生意是在网上建立起来的，我的财富也是如此。我从小就玩像 和 沉浸式多人游戏，在那里我学到了驾驭区块链庞氏经济学所需的技能。因此，我特别关注元宇宙和用来解释它的语言也就不足为奇了。毕竟，我是一个游戏玩家。 Runescape 魔兽世界这样的 我想继续我之前的一些陈述，主要是在 Hackernoon 上分享的，在那里我讨论了由游戏玩家构建的空间网络的演变、作为 NFT 的数字收藏品以及“元宇宙中的博物馆”，以消除一些困惑和帮助就什么是元宇宙达成共识……在一些人的帮助下，他们将建立一个更好的互联网作为他们的核心焦点。 我想首先承认，在其早期形式中，互联网还承诺提供许多我们听到的元宇宙现在将提供的假设解决方案，无论是数字旅游、教育、医疗保健等。重要的是要知道任何技术的全部潜力都永远不会“实现”，因为它在不断发展，因此我们的期望和可能性也是如此。让这一次有点不同的是，过去 40 年的技术正在进入一种新的、更具互操作性的形式、内置 3D 并且具有比现有互联网更好的经济模型的能力。 ……但更重要的是，那些刷着点赞长大的“iPad Kids”现在毕业了，他们帮助构建互联网的工具变得非常非常有趣…… 未来的建筑师是年轻人 因此，元宇宙是我们可以考虑的互联网下一 。由于网站构成了互联网，我喜欢认为可互操作的“网络空间”构成了元界。这是我在尝试分解 Metaverse 堆栈以及构成它的基本技术和理念时遇到的最有见地的图形： 阶段 当我们为构建空间网络搭建舞台时，这里需要指出的一些事情是中心的三层。创造者经济、空间计算和去中心化（尤其是边缘计算，因为我们将在后面探讨）。这些是 构建元节并保持*开放的最重要的三个组成部分。*创造者和消费者将成为拼图中最重要的部分，他们拥有的工具将决定主要活动中心在哪里未来。 正确 就在最近，Meta 宣布平台上的创作者将被收取 30% 的基本费用，然后地平线平台将再收取 25% 的剩余费用。相比之下，Manticore 收取 50% 的费用，Roblox 收取高达 75% 的创作者费用。虽然这并不全是坏事，但在我们为创作者和消费者构建平台和工具时，这绝对是我们需要改进的地方。这样做的好处是竞争压低了价格，并且随着创作者的工具变得更容易获得，并且在许多情况下更加分散，他们必须支付的费用也随之增加。新互联网的特点是更具竞争性和更少的垄断性。 ——Improbable 的首席技术官 Lincoln Wallen “即使当今世界变得如此相互关联，元宇宙也将成为这一演变的下一个阶段——一个普通人拥有有意义的消费能力和生产能力的在线环境” “空间网络”及其 3D 架构师 一个在元宇宙讨论中出现得不够频繁的主题是空间网络——我将其解释为从网站到网络空间的转变；以实时 3D 构建的互联网领域，但通常模仿现实世界的社会结构；我 谈了很多。 Metaverse 是由游戏开发者构建的互联网，随着开源实时 3D 软件的抛物线式发展，每天都有新的新兴数字世界架构师供我们在线探索。 在这里 我们可以认为这种范式转变是 40 年技术转移到一个更具互操作性和可探索性的数字世界版本的结果。过去几年更成功的游戏是由典型游戏目标之外的游戏行为驱动的。以《 》为例，一款旨在治疗、互动和表达的游戏，它突出了玩家表达创造力和创造/消费内容的愿望，而不仅仅是完成目标。 森友会从根本上说也是社会性的，考虑到由于 Covid 实施的封锁，这是及时的。这确实突出了以前被忽视的非客观社交游戏细分市场，并为游戏开发者制作的高度沉浸式的幻想宇宙打开了分享和探索的大门。 动物之森 动物 “对我来说，虚拟世界将诞生于围绕实时 3D 的革命； 由于游戏引擎的进步，实时 3D 变得易于捕捉、消费和分享”——Marc Petit，Epic Games 这意味着元节与设备无关；它不仅可以通过 VR 耳机体验，最终还可以通过我们可以接触的任何数字表面来体验。马克谈到了一个未来，我们可以将我们的窗户变成我们想要的任何东西的现场展示，从 的塔图因星球到地球的深海。虽然将在很大程度上依赖 VR 和 AR 来探索这些世界，但我们可以将这一进步更多地视为互联网的增强，使其能够以实时 3D 方式体验。它将超越多种设备，例如手机、平板电脑和 VR 耳机，甚至是自动驾驶汽车和玻璃面板。它将是动态的社交并与我们生活的各个方面相结合。在接下来的几年里，最让我兴奋的是我们如何将数字和物理联系在一起，同时为世界各地的人们创造多现实 (MR) 体验。 星球大战 ——马修·鲍尔 “元宇宙是虚拟世界吗？不，它会有一个虚拟世界，但这只是其中的一个元素” 我喜欢将我们的移动设备视为窗口，或通往新世界的门户。 Pokémon Go 首次证明了 AR 产品适合市场，但我们已准备好更上一层楼——人们正在关注。 实际上表明，Pokémon Go 实际上减少了本地与抑郁症相关的搜索，这表明这些互动体验可以改善心理健康，尤其是在年轻人中。 最近的一项研究 这个不断增长的市场所带来的社会体验应该会改变生活；不仅仅是酷炫的技术，还有功能性的技术。我还看到了社会影响项目的未来，例如回收利用，在公民层面通过混合现实得到增强。 Wired 的编辑 相信 AR 将引领通往下一个大型技术平台的道路。他称这个镜像世界；物理和数字之间的模糊界限，以及位于我们物理世界之上的不断增长的数字覆盖。 Kevin Kelly “镜像世界尚未完全存在，但它即将到来。很快有一天，现实世界中的每一个地方和事物——每条街道、灯柱、建筑物和房间——都将在镜像世界中拥有其全尺寸的数字孪生。目前，通过 AR 耳机只能看到镜像世界的一小部分。这些虚拟碎片被一块一块地缝合在一起，形成一个与现实世界平行的共享、持久的地方。” 位置标记和数据继续变得更加精确，我们的手持设备正变得更加智能，处理速度更快。这意味着建立在现实世界之上的定制环境，并为公民参与、社会影响，当然还有游戏提供独特而有趣的机会。 Mirrorworld 将比其他任何东西都更加依赖我们的手机摄像头和现实世界地图，并将让我们能够智能地将数字体验叠加到物理环境中——这是我下一家公司的核心重点，它将与前瞻性思维合作城市和数字世界的领导者。 然而，让多个世界相互交流非常困难，因为许多设备和软件具有不同的规则集，例如 Unity 和 Unreal Engine 具有不同的枚举 3D 空间的方式。这使得目前世界之间的互操作性非常棘手，并且很少有人有兴趣解决这个问题，因为它是资源密集型的，并且需要在没有明确财务动机的情况下改变行业中几家最大公司的做法。 在实践中，这意味着现在的元节是“实例化的”，这意味着大多数体验都有边界，并且与其他体验没有联系。您仍然需要“登录”并启动不同的软件或硬件来访问不同的实例。 为了让元宇宙真正开放，我们需要可互操作的游戏引擎和虚拟经济层。 许多领导实时 3D 的人并没有急于进入区块链，因为我们必须小心我们构建的内容，因为我们也必须忍受它。但是有一组独立的开放式领导者正在与他们合作，希望最终会聚到更标准化、更容易获得和更公平的系统上。 今天的互联网明显侧重于观看、喜欢和刷卡。作为回报，我们通过数据获利，但下一阶段构建实时 3D 的承诺意味着我们成为体验本身的一部分。它本质上是社交和互动的，而不是现有互联网内容提供的奴隶和主人关系，用户成为内容和体验本身的主要创造者。 — 马修·鲍尔 “我们所知道的互联网与它的设计目的是对立的。共同点，超链接，赋予了它如此多的价值……当前的互联网就像在购物中心，每家商店都需要不同的身份证。每家商店都有不同的卡片供应商、尺寸模式等。” 基础设施、扩展和限制 虽然 iPhone 不是互联网，但它的采用已经让数亿人能够访问它，它是互联网故事的重要组成部分。元界将拥有同样重要的硬件、服务和体验。如果我们必须对它们现在的情况做出假设，我们肯定会从虚幻引擎开始。因为制作电影的人和制作游戏的人想要同样的东西；这些行业有一个共同的技术要求，这正在推动事情朝着正确的方向发展，但这也意味着交互元素开始融合。此外，由于需要复杂的模拟软件，许多其他行业也在其设计过程中实施游戏引擎 - 例如建筑、城市规划、时尚、工程、现场音乐和活动。这就是虚幻引擎和 Unity 在某种程度上具有颠覆性的原因。 虚幻引擎是构建空间网络的世界领先技术，因此实现了元宇宙的承诺，但它也有其自身的局限性，特别是当我们谈论以高保真度构建超连接世界并投入混合现实时.所以我们需要模拟分发云软件来帮助发布它。 亚马逊的 Luna 是一款云游戏软件，目前能够进行 100-90 毫秒的实时流传输，而 5G 有望通过（几乎）解决“光速问题”来加快这一速度，这意味着信息在不同的距离内传播到同一个地方服务器。帧率是目前的主要限制，也是缺乏高保真多人空间游戏的原因。这也是为什么保真度较低但扩展速度较快的游戏如此受欢迎的原因——例如，参见 Minecraft，它在全球拥有 55,000 台不同服务器的多达 1.5 亿玩家。 除了 5G 让我们更接近高保真度的承诺外，Marc Petit 认为，手机将充当中央处理器，将您连接到虚拟世界，但我们今天所知道的供应商可能不会这样做；相反，去中心化和边缘计算将脱颖而出。 目前，在虚幻引擎中创建 MMO 非常困难，但随着我们继续努力实现可扩展性，它会变得容易得多。对于像 Unity 这样的移动游戏工具也可以这样说，它与 UE 有不同的规则集，如果你想要一个高保真的移动和桌面游戏，这通常意味着构建两次。 皮克斯联合创始人 Ed Catmull “对我来说非常清楚的一件事是，关于技术进步的一切都清楚地指向支持元宇宙”—— 区块链游戏...... GameFi 和 Play-to-Earn （披露：我是这里提到的一些协议或公司的投资者和利益相关者。） 现在我们已经解决了一些常见的误解，我们可以看看我们需要采取哪些重要步骤来使元宇宙开放，这是许多关键人物的共同愿景，旨在就元宇宙是什么达成共识。 虽然互联网并非完全封闭，但它的某些区域被建立身份验证的某些规则隔离开来。当我们研究如何使其更加开放时，可访问性很重要，但所有权也很重要。在 Web2 中，您牺牲数据的所有权以换取免费访问，这显然具有严重的影响。您每次都必须使用不同的凭据登录，并且您使用的应用程序和网站越多，您必须使用的登录名就越多。这是“与钱包连接”可以解决的问题，虽然不可否认钱包不是超级用户友好的，但正在采取一些措施来改善这一点。 如果我们将元宇宙视为连接并最终无缝连接的空间集合，我们将不会每次都使用不同的用户名和密码登录。 — Nicolas Pouard（育碧） “除了加密货币，没有全球货币。除了区块链基础设施，没有全球基础设施。因此，如果没有全球基础设施和全球货币，就没有元宇宙。你有一个分裂。” 正如我在开场白中所说，我是在网上“长大”的。在过去的 3 年里，我玩过无数游戏，我在它们上花费的时间和金钱比我愿意谈论的要多。这就是为什么当我在 2018 年第一次了解 NFT 时，玩家拥有资产的概念真正引起了我的注意。我多年来在玩的游戏中积累的所有物品、所有皮肤和经验，都有在我决定停止播放它们的那一刻就迷失了；甚至更糟糕的是，当创作者决定停止开发游戏时。也许两者中的后者更糟，因为玩家控制被剥夺了。我们在游戏中竞争的许多物品都是数字奖杯，并且能够在游戏、网站、网络空间和 3D 环境之间携带它们是每个人都会从中受益的东西。 玩家拥有的资产（通过 NFT）： 对于那些对 NFT 是什么或它在游戏格式中的工作方式仍然感到困惑的人，可以将其视为一种代币或票证，您可以在其中附加数据（图片、视频、音频），并且通常是可视的，由您自己持有钱包。当您连接到 web2 游戏服务器时，您使用用户名和密码登录；但是，当您使用 metamask 之类的 web3 钱包登录时，它会保存您所有的代币，其中包含所有数据。它告诉游戏你拥有什么，而不是反过来。这解放了玩家，并为想要在现有资产之上创造价值的游戏开发者创造了有趣的机会。 ** — 尼古拉斯·波德 “没有区块链就没有元宇宙。” 这使得游戏经济与游戏本身脱钩。 实践中很好的例子是基于区块链的游戏，这些游戏将 NFT 转变为他们世界中的可玩角色，例如 Digination with CryptoPunks，以及 Galaxy Fight Club 中的相同游戏，您可以在其中扮演 NFT。 这意味着任何拥有这些 NFT 的人都可以连接到游戏服务器并且已经拥有游戏“皮肤”。这是吸引新玩家的好方法，同时也为现有的 NFT 收藏创造了更多价值。 可悲的是，在许多情况下，游戏玩家仍在努力争取这个机会，认为这是对他们最喜欢的游戏进行货币化的进一步尝试，但实际上它是关于利用技术让他们真正拥有他们购买和锁定的所有资产（通常是皮肤）他们的未来价值。 有消息称，Epic 仅通过一次皮肤销售就赚了 5000 万美元——而且这种皮肤很可能只存在于 Fortnite 宇宙中，并且只有在你登录 Epic 帐户时才能使用。 最近 虽然我还没有天真地认为这将是一夜之间的现象，但它已经是一个令人兴奋的现象，已经在基于区块链的游戏中发挥作用。诀窍将是吸引传统游戏企业，这些企业可能不得不重新考虑他们的许多商业模式，并希望与其他企业合作以构建更具互操作性的新系统。 “元宇宙是由游戏开发者构建的互联网……它不是任何 特定的体验或世界” Gill，首席执行官 一种 ——Ryan 坩 玩。赚。 我的一个可能有争议的观点是，在许多情况下，“游戏赚钱”创造了类似于数字血汗工厂的环境，大多数用户都在通过点击获得便士。 团队 Philip La 了一篇非常重要的关于即玩即赚的文章，他强调的值得注意的一点是从玩到赚到玩再赚的转变。 Axie 可能是最具标志性的 P2E 游戏，因为它在东南亚产生了社会经济影响。 Axie Infinity 的 最近发表 虽然我认为在游戏中应该有机会在元宇宙中赚钱，但我不认为应该在每个界面中都期望它。我不想在这篇文章中过多地谈论 P2E，因为我认为它对于许多其他概念所具有的特殊意义来说还没有意义，尽管它具有非常有趣和有影响力的潜力。 当我谈论公会时，我想到的更多是 氏族或 公会，而不是具有 NFT 宝库和涓滴经济的分层不和谐服务器。我相信，在开放世界、社交驱动的游戏中，我们可以将治理代币转化为玩家投票，并通过游戏化来重振 DAO 体验，这是我们期望随着更多图形更先进的 web3 游戏的发布而看到的。我们甚至可能会看到一些游戏采用现有的治理代币来换取某些公会或 DAO 的投资或支持。这里有非常有趣的并发症和机会。 Runescape WoW 我认为我认为我不认为 Axie 应该被称为“元宇宙游戏”对我来说也很重要，尽管我们行业对它进行了过度分析。我相信 Axie 宇宙是元宇宙的一部分，我希望他们继续在他们的 IP 基础上变得更加突出，我们已经看到了 .如上所述，这些资产（轴）是玩家拥有的，因此鼓励在它们之上创造价值，通过沉浸式世界 IP 推动生态系统的增长。 https://www.axieworld.com/en 《元界》的作者马修·鲍尔经常谈到媒体的未来，将更加专注于沉浸式的幻想世界。他引用了这样一个事实， 不是作为一本书竞争，而是作为一个特许经营权，拥有跨类别的 IP。我希望 Axie 的类似动作能够将他们的游戏变成一个更加身临其境的世界，可以通过多种平台和媒体访问，而不仅仅是他们目前提供的游戏体验。 即指环王 由于构成游戏的资产的可组合性和 IP 的受欢迎程度，您绝对会看到更多 Axie Universe。 去 正如上面简要介绍的，在 Jack Butcher 的视觉效果中得到了精美的展示； Web3 以一种新的方式开启了单点登录的可能性。虽然像 Epic Games 这样的公司正在使用单点登录（对于他们所有的游戏库）自我主权，但随着我们在新的互联网上移动，去中心化身份为我们提供了新的机会；我们在 web3 钱包中控制身份凭证的地方。 中心化身份： 目前大多数应用程序、网站等都需要身份凭证，例如电子邮件和密码，但未来我们会将身份凭证保存在我们的网络钱包中，这样当我们访问 web3 应用程序时，它会立即知道我们是谁，因为我们在打开互联网时已经登录了钱包。 在查看由游戏开发者构建的开放互联网时，这是一个非常重要的考虑因素。数据主权很重要，互联网现在根本不支持；事实上，它作为一种商品输入数据，然后出售给大公司。 正如你所知道的，其中涉及到很多活动部分——虽然目前并非所有部分都在和谐地运动，但我们肯定处于一个非常酷的实验的抛物线趋势，结合了本文中概述的一些主题。 ——Lincoln Wallen，CTO 元宇宙将“以人为本；以关系为中心；以交互为中心。剩下的就是噪音” 不可能的.io 直接到头像和可兑换 当我们看身份时，我们不能忽视化身。 随着越来越多的网络空间成为流行的聚会场所，“Direct To Avatar”经济将爆炸式增长，而 AR 和 VR 技术将继续经历其目前正在经历的巨大转变。虽然我们都熟悉虚拟形象的概念，但值得注意的是零售商和时尚巨头在去年做出的一些重大举措预示着未来几年的时尚......但对你们中的一些人来说可能令人担忧。 Gucci 最近通过投资 Superrare DAO 和一个名为 Gucci Superplastic 的系列——将数字艺术和实体艺术相结合，在“digibles”领域取得了长足的进步。我们还看到了 Dolce & Gabbana 对 UNXD 的意图，推出可兑换实体商品的超小众和超稀有收藏高级时装。最近，D&G 出售了家庭礼盒，这些礼盒可以让持有者参加稀有的可兑换活动，以及在独特地点举办的仅限受邀活动的私人活动。 这对于品牌参与和“超级粉丝”的概念来说尤其令人兴奋，我们将继续看到 NFT 在未来几年发挥重要作用；随着我们开始将 NFT 视为带有不断增长的数据集的票证，这些数据集可以随着时间的推移而开发，例如会员卡。 有时很难调整您的观点以了解新互联网上的目标受众。起初，我对 Roblox 上的 Gucci Town 或 Tommy Hilfiger 在游戏中直播他们的纽约时装秀等地方持怀疑态度。但在与我 11 岁的姐姐交谈后，她经常在圣诞节要求 Robux，你很快就开始意识到人口结构正在迅速变化，这也是让年轻人进入高级时尚的好方法。 最重要的是，Roblox 提供的世界构建环境和游戏创建工具意味着下一代世界构建者不仅变得更年轻，而且他们已经在工作并且在许多情况下可以获得高利润。 在展望互联网和电子商务的未来时，这一年轻人群的重要性怎么强调都不为过。 就在去年，限量版 Gucci 包在 Roblox 以 350,000 Robux 的价格售出，相当于 4,115 美元——实际上比现实世界中这款包的售价还要高。 不过，它并不止于 Roblox 的 Gucci 手袋。就在最近，我们有消息称一家大型珠宝商和制表商通过令人兴奋的系列进入了虚拟世界。 豪华制表商 Jacob & Co 最近与 UNXD 合作推出了“Astronomia Metaverso 系列”，其中“有 8 款独特的手表变成了 NFT。从元宇宙中提取，每个 NFT 都以一组特殊的权力返回。每只手表都以数字 NFT 艺术品为代表，其灵感来自我们太阳系中行星的元宇宙版本。” 该系列包含 4 款来自离地球最近的行星的可兑换手表，而更远的行星则是纯数字系列。 同样有趣的是，蒂芙尼公司最近宣布，他们将推出由该品牌制作的 250 条限量版 CryptoPunk 主题项链，持有者可以兑换。 这些吊坠的价格为每个 30eth，在撰写本文时约为 50,000 美元。虽然这一公告引起了不同的反馈，但它绝对表明了品牌的发展方向；而且我希望他们能够以大约 12,500,000 美元的总价售出该系列，因为他们已经很好地确定了他们的观众。 一切都朝着正确的方向发展。 在接下来的 3-5 年内，您的手机即将变成通往自定义世界的门户。将您当前的环境变成一个完全不同的交互式环境。您可以通过数字方式探索您所居住的城镇或城市，并在游戏中获得奖励，同时通过参与来帮助推进技术。 2020 年，AR 市场价值略高于 50 亿美元，预计到 2026 年将达到 2250 亿美元。 与此同时，基于可访问性和价格点下降，VR 头显将继续流行。 2014 年 Facebook 收购 Oculus 还为时过早。八年过去了，我们开始看到 DAU 持续大幅增长，全球用户接近 2 亿，仅到今年年底估计有 7000 万台出货，我们看到硬件需求增长了 16 倍自 2018 年以来。 Pokemon Go 为 AR、Zenith MMO、SuperHot 和其他公司所做的事情现在可以说是为 VR 做的——我们是为它而来的（作为用户）。 随着极具吸引力的 VR 游戏的出现，我们将在艰难的开端之后再次看到 VR 被更广泛地接受。 在软件方面，令人惊叹的工具不断改进并变得更易于使用。一群年轻的世界建设者正在接受 Roblox 和 Minecraft 的培训，其中一些人已经在托管服务器和构建游戏，因为他们会走路和说话 - 因为这不再只是关于游戏，而是关于 世界建设。 这一概念将大规模颠覆包括工程、物流和房地产在内的许多行业，因为它允许创造性的定制和实验，几乎没有风险。 更多的用户，更多的数据，更多的方向，更多的想法，更多的资金。 在构建更好的互联网方面，我们面临着许多挑战，但我们已经有了让其变得有趣的基本工具……现在我们只需要合适的团队将它们结合起来并进行试验。 因此，虽然目前还不清楚元宇宙是什么，但显然这些技术正在发生惊人的融合——我们都可以在确保它们以正确的方式构建方面发挥作用。 你明白了吗，阿农？ 如果没有，请不要担心。在接下来的很多年里，我都会谈论这一切，很快我就会宣布我的新公司——在那之前，请在推特上找到我@chatwithcharles。 我要特别感谢以下人员的见解和意见，他们帮助我形成了我的观点。 稀有九头蛇 凯文·凯利 码头踢 瑞安吉尔 尼古拉斯·波德 马克·佩蒂特 林肯华伦 特别感谢 Matthew Ball，他领导了定义未来的工作。 看看马修斯的书 如果您有一个很酷的想法或正在寻找资金，请通过 Rarestone.Capital 的网站联系表与我们联系