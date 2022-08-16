与 Charles Read 一起定义元宇宙：游戏玩家打造的全新互联网体验

太長; 讀書

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元界是我们可以考虑的互联网的下一个阶段*，是网络发展的下一个“阶段”。由于网站构成了元节，我喜欢认为可互操作的“网络空间”构成了元节。任何技术的全部潜力永远不会“实现”，因为它在不断发展，因此我们的期望和可能性也是如此。未来的建筑师是年轻人，他们将成为拼图中最重要的一块并保持开放。