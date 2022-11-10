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    完美值班工程师经过@alexeysutyagin
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    完美值班工程师

    2022/11/10
    10m
    经过 @alexeysutyagin 484 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    许多IT公司都采用了值班的做法。工程师在这个角色中的职责因公司而异，但有一些共同点。要成为一名优秀的值班工程师，如果出现问题，您需要尽可能快速且经济高效地解决问题。训练有素的工程师知道他可以在哪里处理自己，以及在哪里值得进一步升级情况。我们将在本文中讨论如何为担任工程师的职责做好充分准备。

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    #software-engineering#startup
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