太長; 讀書

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许多IT公司都采用了值班的做法。工程师在这个角色中的职责因公司而异，但有一些共同点。要成为一名优秀的值班工程师，如果出现问题，您需要尽可能快速且经济高效地解决问题。训练有素的工程师知道他可以在哪里处理自己，以及在哪里值得进一步升级情况。我们将在本文中讨论如何为担任工程师的职责做好充分准备。