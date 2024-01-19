安德烈·谢维丁：“每个青少年都应该有无障碍学习的机会”

随着数字学习的出现，驾驶员教育行业正在迅速发展。安德烈·谢维丁 (Andrey Sheverdin) 是这一领域的先驱，他通过他的创新应用程序“手机驾驶学校”改变了传统的驾驶员培训。该平台打破了现状，使优质驾驶员教育变得普遍，尤其是青少年。在一次揭露性的采访中，谢维尔丁分享了他对他的开创性方法和致力于使驾驶员培训具有包容性的见解，其理念是“让每个青少年能够无障碍地学习”。 2021年以来，驾校行业发生了重大变化。一项重大发展是在线教育的采用。从 2023 年开始，美国驾照申请者必须完成 5 小时的在线课程才能获得“预驾照课程证书”，比往年多了一小时。这种教学方法的改变引发了激烈的讨论。许多司机担心减少与教练的面对面课程可能会增加道路事故。 是驾校创始人，也是国际 IT 项目竞赛 Bridge 教育科技远见奖和斯科尔科沃奖的获得者，他推出了创新的在线平台“手机驾校”。该平台在协助无数教育机构在疫情期间远程维持运营方面发挥了至关重要的作用。它表明，即使转向数字平台，教育质量也可以保持。 2023年11月，Sheverdin在纽约成立CoreWaY LLC扩大业务，标志着他进军美国市场。我们的采访探讨了驾驶员培训的未来以及技术在这一演变中的作用。 安德烈·谢维丁 (Andrey Sheverdin) 安德烈，在你们的驾校应用推出之前，这个领域的在线教育市场还有些不发达。您自 2000 年代中期以来一直从事驾驶教学，在您的创新解决方案发挥作用之前，您能否分享一些关于学生和学校面临的挑战的见解？ 绝大多数驾校仅以传统的线下方式运作。理论培训完全通过面对面课程进行，并遵循固定的时间表。这需要学生提供住宿，通常需要花费大量的旅行时间。以前，管理付款和处理行政任务需要亲自出席。这种方式限制了驾校学员和工作人员之间的互动频率。这些学校的运作主要以纸质形式进行，几乎没有数字集成。在我们干预之前，还没有完整的策略来推动学校转向在线教育模式。 您的产品是该领域的开拓者，结合了移动性和现代技术，这一壮举得到了俄罗斯国家商业奖的认可。但是，是什么激发了“手机驾驶学校”应用程序的巨大成功呢？ 为驾校创建移动应用程序的想法是在该领域工作多年并对其问题和需求有深入了解后产生的。从我自己的经验来看，我发现驾校的学习过程对学生来说往往不方便，正是因为需要适应时间表并花时间在路上——我已经提到过——还有其他不便。作为驾校的负责人，我看到驾校内部组织员工和学员之间有效互动的困难。在与年轻学生的交流中，我了解到他们需要一种更现代的移动学习形式。最终，我意识到有必要创建一个应用程序，允许在线学习、远程处理组织问题，并使学生更轻松地获得驾驶执照。这些想法构成了“电话驾驶学校”的基础。 人们常常对在线教育平台持怀疑态度，尤其是对于像学习驾驶这样重要的事情。然而，通过您的应用程序提供的培训与传统的面对面学习方法的有效性相匹配。你是如何做到这一点的？ 是的，我们在创建“手机驾驶学校”应用程序时为自己设定的关键任务之一是确保在线学习与传统离线形式具有相同的高质量。我们为此付出了很多努力。首先，我们的教育平台包括现代互动工具：测试、视频课程和 3D 动画。这使学生能够深入沉浸在材料中并获得必要的知识。 此外，我们还实现了学生通过聊天、视频会议等方式与老师进行远程互动的功能。有任何问题都可以在线提问并及时得到合格的咨询。此外，在申请中，还可以选择在线参加理论考试，为交警考试做好充分准备。 许多驾校都采用了您的产品，并已覆盖您所在国家/地区的数千名驾驶学生。这种程度的吸收会成功吗？ 成功是一个相对的概念。总有一些事情值得努力；然而，由于在驾驶学校引入我们的应用程序，我们实现了令人印象深刻的增长和业务扩展。我们的客户在员工数量相同的情况下，将学生毕业率提高了数倍。这是通过使用我们的平台优化和自动化业务流程而实现的。 但最重要的是，我们正在从根本上改变驾校的培训方式，借助移动技术，使培训变得真正现代且方便学生。 我和我的团队对于看到我们的产品如何提高驾驶员培训教育服务的质量感到非常自豪。这是对我们作为公司开发者最好的回报。 由于拥有大量使用您平台的客户群，您公司的组织结构如何促进与他们的有效互动？您能描述一下您是如何建立这个结构的吗？ 在 CoreWaY LLC，我们组建了一支独特的多功能团队，在世界不同角落工作。这为我们提供了独特的优势：我们可以识别和利用顶尖人才，无论他们位于何处。这对于我们的工作来说非常重要。 管理这样一个分布式团队需要灵活性和创新方法。我们努力保持持续沟通，确保所有员工，无论身在何处，都能感受到参与公司的整体流程和进程。 我们使用各种技术工具和平台来保持相同的波长，即使在不同的时区也是如此。它还帮助我们更接近全球客户并更好地了解他们的需求。 我们公司通常将灵活性、开放式沟通和团队合作放在首位，使我们能够有效应对快速变化的市场需求，并始终处于驾驶员培训创新的前沿。 安德烈（Andrey），您能分享一下您在美国成立的新公司的一些细节吗？您进入美国市场的策略是什么？您打算如何调整您的方法以适应美国驾驶员培训的独特方面？ 我于今年 11 月在纽约注册了我们的新公司 CoreWaY LLC，它代表了我们为美国驾驶员培训带来创新的努力中迈出的重要一步。我们计划将经过验证的方法与现代技术相结合，以全新的视角看待教育过程。 我们美国公司的主要目标是提供负担得起、方便且实用的驾驶员培训。我们意识到美国的教育要求和偏好与俄罗斯不同。因此，我们将根据每个州的当地特点和立法要求调整我们的方法，使我们的培训尽可能具有针对性和有效性。在美国市场，主要重点是为所有类别的驾驶员创建全面的教育计划：从乘用车（D 类，在俄罗斯为 B 类）到摩托车和卡车（CDL - 商业驾驶执照）。考虑到CDL类别在美国的受欢迎程度和需求，我们将特别关注卡车司机的培训。 我们还计划与当地驾校和教育机构密切合作，使我们的项目和方法完全切合实际。我们的目标是创建一个全面的教育生态系统，满足现代美国驾驶员的需求并为道路安全做出贡献。 您的驾驶员培训应用程序正准备迎接即将在美国发布的 IOS，您能否重点介绍一下该应用程序的独特特性和功能？它如何从市场上现有的其他解决方案中脱颖而出？ 是的，我们热切期待即将在美国的移动平台上发布新的驾驶员培训应用程序。该应用程序的开发体现了我们对创新和提供高质量培训的承诺。除了自适应学习和人工智能支持之外，我们还引入了一些独特的功能，使我们的应用程序更具包容性和可访问性。 首先，我们想到了学童。你知道，青少年的学习方式不同；他们需要不同的方法。因此，我们为9-12年级的学生推出了特殊模式。其中，一切都变得更加简单、更加有趣：简化的测试、交互式指南等等。最重要的是 - 对于小学生来说，它是完全免费的。我们希望每个青少年都有机会无障碍地学习驾驶。 我们关心的另一件事是对移民的支持。我们的应用程序现已提供八种语言版本。这意味着无论您是谁、来自哪里，您都可以在应用程序中轻松切换到您的母语。 我们的应用程序不仅仅是为了学习如何驾驶。它标志着建立一个更具包容性、更便利的教育环境的进展。我们希望每个人，无论年龄或背景，都有机会学习和发展。 您计划实施的行动方案或策略是什么？ 我们的目标很高，计划增强我们的应用程序功能并打入新市场。我们取得的一项重要进步是结合人工智能来个性化学习体验并为来自不同国家的学生提供支持。这涉及到消息的实时翻译，使客户和驾校工作人员能够用他们喜欢的语言进行无缝沟通。 此外，我们的目标是与美国每个州的驾驶学校合作，这将使我们能够为学习驾驶的人提供更全面的服务。