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    安德烈·谢维丁：“每个青少年都应该有无障碍学习的机会”经过@jonstojanmedia

    安德烈·谢维丁：“每个青少年都应该有无障碍学习的机会”

    2024/01/19 新歷史
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    经过 @jonstojanmedia
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    太長; 讀書

    安德烈·谢维丁 (Andrey Sheverdin) 的应用程序“手机驾驶学校”正在重塑全球驾驶员教育。从颠覆传统方法到扩展到美国，该应用程序开创了包容性学习的先河。凭借人工智能、多语言支持和个性化体验，Sheverdin 旨在彻底改变驾驶员培训。该应用程序即将在美国发布，为驾驶员教育带来了一种全新的方法，重点关注适应性、包容性以及与当地驾驶学校的合作。谢维尔丁的旅程体现了对普及优质驾驶员培训的承诺。
    featured image - 安德烈·谢维丁：“每个青少年都应该有无障碍学习的机会”
    society #edtech #driver-training
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