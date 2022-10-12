“这是一些可怕的太空居民，我们在地球上不知道的东西”

你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 7 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 III，第 1 号：超越重载层 超越重载层 由上尉 SP 米克 他们沿着红灯缓慢移动，似乎在流动而不是在爬行。 当我进入他的办公室时，城市编辑 McQuarrie 抬起头来。 “邦德，”他问道，“你认识吉姆·卡彭特吗？” “我有点了解他，”我小心翼翼地回答。 “我见过他几次，几年前我采访过他，当时他改进了哈德利火箭发动机。我不能声称与他有非常广泛的认识。” “我以为你很了解他。我惊讶地发现，有一个显赫的人不是你的特别朋友。不管怎样，你和他的任何员工一样了解他，所以我会给出你的任务。” Carpenter 和 Bond 一路狂奔八十英里，结果却被重质层的非凡怪物困住了。 “他现在怎么样了？”我问。 “他将尝试在重质层上打一个洞。” “但那是不可能的，”我喊道。 “怎么会有人……” 我的声音在寂静中消失了。的确，试图在磁力场中打一个永久洞的想法是荒谬的，但即使在我说话的时候，我还记得吉姆·卡彭特从未同意我们的科学家几乎一致持有的关于磁力真实性质的观点。重质层。 “这可能是不可能的，”麦夸里干巴巴地回答，“但你不是被这篇论文聘为科学顾问的。不知道为什么，只有上帝知道为什么，老板认为你是记者。到那里去证明他通过挖掘有关卡彭特的尝试的一些事实是对的。把你的东西连接起来，Peavey 会写下来。在这一次，请尽量隐藏你的博学，并用没有受过教育的人喜欢的一个音节的简单的话来发送你的故事皮维和我能理解。仅此而已。” 他再次转向他的办公桌，我离开了房间。有一次，我可能会因为这样的采访而脸红，但麦夸里的尖酸刻薄就像鸭子背上的水一样从我身上滑落。他说的话并没有真正的意思，而且他和我一样都知道，他对我在 Clarion 担任职务的批评是非常不公正的。诚然，我与 Clarion 的所有者 Trimble 相当了解，但我在没有他帮助的情况下得到了这份工作。 McQuarrie 自己雇用了我，我保住了我的工作，因为他没有解雇我，尽管他对我发表了刻薄的言论。当我第一次在报纸上让 McQuarrie 知道我是利兰大学的电气工程师研究生时，我犯了一个错误，从那天起他就一直反对我。我不知道他是否真的对我很认真，但我上面写的就是他对我一贯态度的一个公平样本。 事实上，我已经大大减少了我与吉姆·卡彭特的相识程度。我和他同时在利兰，并且非常了解他。当我毕业时，也就是他毕业两年后，我在他的实验室工作了大约一年，我对使哈德利火箭发动机变得实用的改进知识来自第一手知识，而不是来自面试。那是几年前的事了，但我知道他从来没有忘记过一个熟人，更不用说一个朋友了。虽然我离开他去做其他工作，但我们的离别是愉快的，我非常高兴地期待再次见到他。 吉姆·卡彭特，现代科学界的风暴海燕！永恒的偶像破坏者：永远的对手！他可能和任何在世的人一样精通电学和物理化学理论，但他很高兴能伪装成一个对理论几乎一无所知并且鄙视他所知道的一点点的“实际”人。他最大的乐趣就是用实验粉碎世界高校先进和教授的最精美的理论，当他无法用实验证据粉碎它们时，从哲学推理的角度攻击它们，扭曲它们围绕构建它们的数据，并使其证明或似乎证明与普遍接受的完全相反。 没有人质疑他的能力。当命运多舛的哈德利第一次制造出以他的名字命名的火箭发动机时，是吉姆·卡彭特将其付诸实践。哈德利曾试图分解铅，以便从它所包含的原子能中获得反击，并通过显然无懈可击的数学证明，铅是唯一可以使用的物质。吉姆·卡彭特（Jim Carpenter）通过电子期刊的页面嗤之以鼻，并发现了对哈德利发明的一种修改，它可以分解铝。性能上的主要区别在于，虽然哈德利的原始发动机无法产生足够的动力将自己从地面抬起，但卡彭特的改装产生了每磅重量 20 倍的马力 任何以前已知的发电机，并将火箭飞船从一个狂野的梦想变成了日常的常态。 当哈德利后来建造了他的太空飞行器并提议去月球时，吉姆卡彭特嘲笑了这次尝试成功的想法。他提出了一个新颖而怪异的想法，即通往太空的道路不是开放的，而是地球和大气被封闭在一个不可穿透的空心球体中，哈德利的太空飞行器无法通过该球体。他的预言有多准确，很快大家就知道了。哈德利建造并装备了他的飞行器，并开始了他希望的划时代飞行。这是一个，但不是他所希望的方式。他的飞船很容易起飞，由四个按照卡彭特原理工作的火箭发动机提供动力，并上升到大约 50 英里的高度，并迅速增加了速度。就在这时，他的速度突然开始下降。 他一直在与地球进行无线电通信，并报告了他的困难。卡彭特建议他尽可能回头，但哈德利继续前进。他的前进越来越慢，在他深入阻碍他的物质十英里之后，他的船卡住了。他没有使用他的船头发动机并试图后退，而是将它们移到了后方，并在他的四个发动机的合力下又穿透了两英里。在那里，他疯狂地试图强迫他的马达驱动他，直到他的燃料耗尽。 他在太空飞行器中生活了一年多，但他的所有努力都没有实质性地改变他的立场。当然，他曾尝试通过他的气闸出去探索太空，但他的力量，即使有强大的杠杆帮助，也无法抵抗锁闭的力量打开气闸的外门。仔细观察他的飞行物的位置，发现它正在逐渐向地球返回。它的动作非常轻微，不足以给居住者带来任何希望。从一个慢得几乎无法察觉的运动开始，返回的速度逐渐加快；哈德利去世三年后，飞行器突然从支撑它的力量中释放出来，它坠落到地球上，被它坠落的力量变成了一团扭曲的、可怜的、无法辨认的垃圾。 检查遗骸，发现铁钢部件被高度磁化。世界上的科学家们抓住了这一事实，并建立了一个理论，即围绕地球的磁场，没有任何磁性可以通过。这一理论几乎得到了普遍接受，只有吉姆·卡彭特（Jim Carpenter）是最杰出的学者之一，他拒绝承认它的有效性。他严肃地说，他相信不存在磁场，但重质层是由某种高粘度液体组成的，其密度和随之而来的物体通过它的阻力随着距离的平方与哪一个渗透进去了。 当他宣布他的激进想法时，有一瞬间的震惊，然后一阵木星的笑声震动了科学媒体。木匠在他的荣耀中。几个月来，他在科学期刊上发起了一场激烈的争论，当他未能通过这种方法赢得皈依时，他宣布他将通过爆破一条穿过重质层进入太空的方式来证明这一点，这显然是不可能的。力场。他已经沉默了两年，他在给美联社的简短信中说他现在准备展示他的实验是世界收到的关于他的进步的第一个暗示。 我从收银员那里拿到了费用，然后登上了 Lark 前往洛杉矶。当我到达时，我去了一家旅馆，并立即打电话给卡彭特。 “吉姆·卡彭特说，”不一会儿他的声音传来。 “晚上好，卡彭特先生，”我回答，“这是旧金山号角号的邦德。” 我会不好意思重复电话里传来的语言。我被告知所有的记者都是害虫，而且我是一个双重讨厌的标本，如果我触手可及，我将立即受到攻击，并且记者将在第二天早上九点收到，而且不会早晚。 “等一下，卡彭特先生，”当他的演说快要结束时，我哭了起来，我想，他正要砰地关上听筒。 “你不记得我了吗？我和你一起在利兰，曾经在你们实验室的原子解体部门工作过。” “你叫什么名字？”他问道。 “邦德，卡彭特先生。” “哦，First Mortgage！我当然记得你。很高兴听到你的声音。你好吗？” “好的，谢谢你，卡彭特先生。如果我不认识你，我不会冒险给你打电话。我不是故意强加的，我很高兴早上九点见到你。” “绝对不是，”他喊道。 “你马上就来。你住在哪里？” “在艾尔雷伊。” “嗯，去看看，马上过来。工厂里有很多地方可以给你，我很高兴有你。我想要至少一份关于这个实验的智能报告，你应该能写出来。一小时后我去找你。” “我不想强加——”我开始说。但他打断了。 “废话，很高兴有你。我非常需要你这样的人，而你来得正是时候。我会在一小时内等你。” 听筒咔哒一声，我赶紧听从他的指示。一个马戏团座位正是我想要的。我的出租车花了一个多小时才到 Carpenter 实验室，当我想到 McQuarrie 看到我的费用账户时的表情时，我笑了起来。不久，我们到达了围绕着卡彭特实验室的场地边缘，停在了我记得很清楚的高门。 “你确定你会进去吗，伙计？”问我的司机。 “当然，”我回答。 “你问什么？” “我今天带了三个小伙子出来，他们都没有进来，”他笑着回答。 “我很高兴你这么确定，但我会等你进去后再开车离开。” 我笑了笑，向门口走去。老守卫蒂姆还在那儿，他记得我并欢迎我。 “我命令你不要让你进来，对不起，”他一边向我打招呼一边说。 “把你的包包在这里洗一下，我马上就吃完。” 我放下包，艰难地走上通往实验室的那条记忆犹新的小路。自从我上次看到它以来，它已经扩大了一些，虽然时间已经很晚了，但空气中还是一片喧嚣，我可以看到一些男人在大楼里工作。从后方被巨大泛光灯照亮的区域传来铆钉的断断续续纹身。我走到实验室的前面，走进去。我知道去卡彭特办公室的路，我直接去那里敲了敲门。 “你好，第一抵押贷款！”吉姆·卡彭特（Jim Carpenter）在我响应他的号召时哭了起来。 “见到你我很高兴。请原谅我第一次通过电话向你打招呼时太粗鲁了，但是新闻界整天都在欺负我，他们中的每个人都想抢先一步。我要去明天九点打开整个shebang，在我中午打开电流之前给他们一个平等的机会检查一下。一旦我们有一个 闲聊，我带你看看作品。” 聊了半个小时后，他站了起来。 “来吧，First Mortgage，”他说，“我们出去看看那个地方，我会解释一切的。如果我的想法成功了，你明天就没有机会复习了，所以我想让你现在看看。” 我没有机会问他这句话是什么意思，因为他快步走出实验室，我只好跟着他。他带路来到建筑物后面那片明亮的地面上，铆接机仍在敲打它单调的刺耳声音，并被一系列排成一圈的巨大反射器中的第一个停顿了下来。 “这是事情的开始，”他说。 “有两百五十个这样的反射器排列成一个直径四百码的圆形。每一个都是一个张开的抛物线，它们的光束将覆盖地球上方五十英里处直径十码的区域。如果我的计算是正确的，它们应该以每单位每小时十五英里的平均速度穿透该层，到明天下午两点钟，通往太空的道路应该是开放的。” “你的实力是什么？”我问。 “只不过是红外线的集中。重质层，正如你无疑知道的那样，是一种液体，我认为，是一种有机液体。如果我的想法是正确的，那么红外线会像一个刀穿过奶酪。” “如果是液体，你将如何防止它回流到你打开的洞里？”我问。 “当电流第一次打开时，每个反射器都将承载在同一个点上。注意它们是可移动的。它们被排列成一起移动。一旦第一个孔被钻通，它们就会像发条一样移动，延伸直到每个垂直向上的开口，孔的直径为四百码。我确信即使关闭电流后也不会快速流动，因为我相信液体的流动性与凡士林一样。应该然而，它关闭了，只需几个小时就可以再次打开它，让太空飞行器返回。” “什么太空飞行器？”我连忙要求。 “我们将要使用的那个，First Mortgage，”他轻笑着回答。 我们？”我惊恐地叫道。 “当然。我们。你和我。你不认为我会单独派你去，是吗？” “我不知道有人要去。” “当然。总得有人去，否则，我怎么证明我的观点？我可能会挖出一百个洞，而这些僵硬的老化石，什么也看不见，不会相信。不，第一抵押贷款，当那些弧线开始时明天工作，你和我将在最底层的哈德利宇宙飞船上，一旦道路打开，两盏灯就会关掉让我们通过。然后电池会保持当我们进入太空并返回时，道路是开放的。” “假设我们遇到了哈德利的命运？”我要求。 “我们不会。即使我错了——这不太可能——我们也不会遇到这样的命运。我们有两个船尾发动机和四个船头发动机。只要我们遇到丝毫阻碍前进的阻力我们会停下来，有两倍的力量加上重力把我们送到地球。这次旅行没有危险。” “都一样——”我开始说。 “不管怎样，你要去，”他回答说。 “活着的人，想想有机会为你的报纸做一个世界独家新闻！没有其他新闻工作者对我的计划有丝毫的了解，即使他们有，我所知道的世界上也没有另一个太空传单。如果你不想去，我会给别人机会，但我更喜欢你，因为你对我的工作有所了解。” 我快速思考了片刻。这是一次独一无二的机会，旧金山有一半的新闻记者都愿意拿出衬衫来获得。当我离开吉姆·卡彭特时，我曾怀疑过吉姆·卡彭特的推理是否准确，但当他在场时，我无法抗拒他充满活力的个性。 “你赢了，”我笑着说。 “你威胁要给我一些讨厌的对手一个机会解决了它。” “好孩子！”他叫道，拍打我的后背。 “我知道你会来。我本来打算带我的一个助手一起去的，但我一知道你来了，我就决定你就是那个人。真的应该有一个新闻代表一起来。跟我来我会给你看我们的传单。” 传单被证明与哈德利使用的一般类型相同。它配备了六个火箭发动机，四个向船头排放，两个向船尾排放。卡彭特说，其中任何一个都有足够的动力。平衡是通过一个重型陀螺仪来维持的，该陀螺仪可以防止其旋转轴的任何转动。整个飞行器外壳可以围绕轴旋转，因此我们的船首和船尾电机很容易实现倾斜运动。阀门提供了直接的横向运动，这些阀门可以将船首或船尾发动机的一部分排放物通过侧面通风口向任何方向转移。当然，动力是由铝粉的原子分解提供的。整个内部，除了被硫酸窗占据的墙壁、屋顶和地板部分外，都被厚厚的填充物。 第二天早上九点钟，围场的大门被打开，媒体代表承认了。吉姆·卡彭特（Jim Carpenter）登上了一个平台，简要解释了他打算做什么，然后将人群分成小组，并让他们和导游一起完成工作。当所有东西都被带走后，它们被重新组装起来，卡彭特向他们宣布他打算乘坐太空飞行器上升，并通过穿过重质层证明他实际上已经摧毁了其中的一部分。立即有申请与他一起去的喧嚣。他笑着宣布，他只能在船上站一名记者，并且他将带走他以前的一位同事。从我受到宠爱的羡慕眼神中，我可以看出，我在同事中的任何声望都一去不复返了。然而，几乎没有时间去想这些事情，因为我们出发的时间快到了，摄影师们吵着要我们和传单的照片。 我们终于让他们满意了，我在卡彭特之后进入了传单。我们把车封好，打开空调，准备出发。 “害怕吗，皮特？”卡彭特把手放在启动杆上问道。 当我看着他时，我有点咽了口唾沫。随便看一眼，他都很平静，但我对他的了解足以解释他高颧骨上出现的小红点和他眼中的闪光。他可能没有我那么害怕，但他正承受着巨大的神经压力。他称我为“Pete”而不是他通常的“First Mortgage”这一事实表明他感觉很认真。 “不完全是害怕，”我回答说，“可以说是相当不安。” 他紧张地笑了笑。 “振作起来，老头子！如果出了什么问题，我们不会知道的。坐下来舒服点，这件事会从一个混蛋开始的。” 他突然将启动杆向前拉，我觉得好像有一个无法承受的重量压在我身上，把我粘在座位上。这种感觉只持续了片刻，因为他很快松开了马达，片刻之后我就觉得很正常了。 “我们多快？”我问。 “只有每小时两百英里，”他回答说。 “以这种速度，我们会在很长一段时间内到达该层，我不想挤进去。你现在可以起来了。” 我站起身，走到地板上的观察镜前，往下看。我们已经在地球上方五或十英里处，并且正在迅速上升。我仍然可以探测到用来打开我们道路的反射器的大圆圈。 “当它们打开时，你怎么知道这些热束在哪里？”我问。 “红外线是不可见的，我们很快就会看不见反射器。” “我忘了提到，我有一小部分可见的红光与红外线混合，以便我们可以发现它们。我在这里有一部无线电电话，在我的私人波长上工作，这样我就可以从这里指挥行动以及从地面 - 事实上，更好。如果你冷，打开加热器。 到目前为止，传单与空气的摩擦已经弥补了我们周围空气温度的下降，但看了一眼外面的温度计，我警告我他的建议是明智的。我转动了一个阀门，使我们的一小部分废气通过传单中的加热盘管转移。很难意识到我实际上是在一艘火箭飞船上，这是第二艘要飞行的飞船，而且除了命运多舛的哈德利之外，它离地球比以前任何人都远。那个密封的飞行器没有任何运动的感觉，在最初的片刻之后，火箭发动机稳定的嗡嗡声没有引起我的感觉。我惊讶地发现我们身后没有碎屑痕迹。 “你可以在晚上看到我们的踪迹，”当我向他询问时，卡彭特回答说，“但在白天，什么都看不到。气体的微光被太阳光线所掩盖。我们也许能看到它“当我们离开层外的空间时，但我不知道。我相信我们现在已经到达层的底部。无论如何，我们正在失去速度。” 我走到仪表板前看了看。我们的速度已经下降到每小时一百一十英里，而且还在稳步下降。木匠拉动控制杆，降低了我们的力量。渐渐地，传单停了下来，悬在空中。他立刻关掉了电源，我们的指示器立刻显示我们正在下降，尽管速度很慢。他立即重新启动了电源，经过仔细的调整，我们再次陷入了僵局。 “准备好了，”他看着手表说道，“而且也准时。拿个杯子，看着地面。我要开暖气了。” 我拿起他指着的双筒望远镜，把它们转向地面，而他则对着手机发出了几个清脆的命令。不一会儿，从我们脚下的地面上，迸发出一圈红点，长长的光束从这些红点上刺向天空。光束在安装时会聚，直到稍低于我们的位置，在半英里外，它们变成了一束坚实的红色光束。我注意到的一个特点是，虽然它们在地面附近清晰可见，但它们逐渐消失了，直到它们在我们下方几英里处才再次变得明显。我沿着他们的路径向上进入天堂。 “看这里，吉姆！”我边哭边哭。 “出事了！” 他跳到我身边，瞥了一眼横梁。 “欢呼！”他大喊，拍打我的后背。 “我是对的！看！傻瓜称它为磁场！” 向上的光束很无聊，但几乎被周围飘落的细小黑色粒子雨所掩盖。 “这比我希望的还要壮观，”他笑着说。 “我原本预计 将层降低到我们可以穿透它甚至蒸发它的流动性，但我们实际上正在破坏它！那东西是烟灰，如果需要证明的话，可以证明该层是一种有机液体。” 他转向他的电话，向地球传达了这一重大消息，然后在窗口重新加入了我。我们观察了十分钟，黑云明显减少了。 “他们穿过了那层，”卡彭特喊道。 “现在注意，你会看到一些东西。我要开始散布光束了。” 他再次转向他的电话，不久光束开始变宽并散开。就在这时，乌云变得比以前更稠密了。我们脚下的大地被隐藏起来了，我们只能透过飘落的煤烟看到红色的暗淡光芒。卡彭特打听了实验室，发现我们在地面上完全看不见，半边天都被黑色的苍白遮住了。有一个小时，光束朝我们移动。 “现在这个洞的直径大约有四百码，”卡彭特从电话旁转身说道。 “我已经告诉他们停止反光板的移动，等空气稍微变清，我们就可以开始了。” 又过了一个小时，烟灰才完全清除，我们可以清楚地发现我们面前的红光环。卡彭特向地面下达了一些命令，在我们面前的墙上开了一个三十码宽的缺口。在转向的电机排放的侧推力下，传单向这个间隙缓慢移动。当我们接近我们面前的红光墙时，温度迅速升高。我们靠得更近了，直到光线照在我们的两侧。又走了几英尺，传单猛地向前飞了出去，把我摔倒在地板上。卡彭特也摔倒了，但他仍然握着控制装置，拼命地撕扯它们以检查我们。 我爬起来看着。红墙近得惊人。我们开得更近了，然后又来了一个混蛋，这让我再次四处乱窜。墙退了。又过了一会儿，我们站住了，红色围绕着我们，距离我们大约两百码。 “我们险些被火化，”卡彭特颤抖着笑着说。 “我知道一旦离开层我们的速度就会加快，但同样让我感到惊讶。我不知道这东西的保持效果有多好。嗯，First Mortgage，通往太空的道路“ “不，谢谢，吉姆，”我苦笑着说。 “我想去层边缘的小旅行会让我很满意。” “放弃，”他笑着说。 “好吧，跟熟悉的东西说再见吧。我们走吧！” 他转向飞行器的控制装置，现在我们又开始移动了，这次是直接远离地球。这一次开始时并没有什么混蛋，只是有一种地板压在我脚上的感觉，很像一个人在快速电梯中快速上升时的感觉。指示器显示我们的行驶速度仅为每小时 60 英里。半个小时里，我们继续单调地前进，没有什么可以转移我们的注意力。木匠打了个哈欠。 “现在一切都结束了，我感到失望和困倦，”他宣布。 “我们远远超出了哈德利穿透的点，到目前为止，我们没有遇到任何阻力。我们可能几乎处于该层的外边缘。我想我会再射几英里，然后收工回家吧。我们现在离地球大约八十英里。” 我往下看，但除了重质层被破坏造成的浓密的黑色烟灰云外，什么也看不见。喜欢 Carpenter，我觉得困了，我压下哈欠，再次转向窗外。 “看这里，吉姆！”我突然哭了。 “那是什么？” 他悠闲地走到我身边，向外张望。当他这样做时，我感到他的手在我的肩膀上用一种绝望的抓握收紧。沿着包围我们的红墙，有一个物体出现了。这东西足有七十五码长，主要部分宽一半，而长长的不规则溪流在它的两边延伸一百码。好像有几十个。 “什么事，吉姆？”我用一种对我来说听起来既高又不自然的声音问道。 “我不知道，”他喃喃道，一半是对我，一半是对他自己。 “天哪，还有一个！” 他指出。离第一个不远的是另一个，甚至比第一个更大。他们沿着红灯缓慢移动，似乎在流动而不是在爬行。我有一种可怕的感觉，他们还活着，而且是恶毒的。 Carpenter 退回到飞行器的控制处，停止了我们的行动。我们悬在太空中，看着他们。这些东西几乎与我们齐平，但它们缓慢的运动是向下朝向地球的。在颜色上，它们是鲜艳的深红色，在靠近中心的地方逐渐加深为紫色。就在他们中的第一个来到我们对面时，它停了下来，慢慢地，一部分物质从主体中伸出来。然后，就像门打开一样，四只大眼睛，每只直径二十英尺，睁开，盯着我们看。 “它还活着，吉姆，”我颤抖着说。我说话时几乎不知道自己的声音。 吉姆脸色苍白地退到控制处，慢慢地我们靠近了群众。当我们走近时，我想我可以从那双大眼睛中察觉到短暂的表情。然后他们消失了，只有一个巨大的深红色和紫色的斑点躺在我们面前。吉姆再次移动控制装置，传单停了下来。 两条长长的飘带从群众中移出。突然，船猛地一震，把我们俩都摔倒在地。它以特快列车的速度开始向上。吉姆踉踉跄跄地站了起来，抓住控制装置，全力启动所有四个船首发动机，但即使是这种巨大的力量也没有丝毫降低我们的速度。 “好吧，不管它是什么，这东西抓住了我们，”吉姆说，他将控制装置拉到空档，关闭了所有电源。既然危险已经呈现出切实的形式，他看起来一如既往的冷静和镇定，令我惊讶的是，我发现我已经恢复了对我的肌肉和声音的控制。我意识到吉姆抓着的肩膀疼得很厉害，我心不在焉地揉了揉它。 “什么事，吉姆？”我第三次问了。 “我不知道，”他回答。 “它是某种可怕的太空居民，地球上我们不知道的东西。从它的外表和行为来看，我认为它一定是一种巨大的单细胞动物，类似于地球上的变形虫。如果变形虫在这里有那么大，那是什么？大象一定长得像吗？不过，我希望我们稍后会了解更多关于这件事的信息，因为它会带着我们，无论它去哪里。” 传单里面突然变黑了。我看着最近的窗户，但我什至看不到它的轮廓。我伸手去拿电灯开关，但突然变向把我撞到了墙上。传单上瞬间升腾起一股热气。 “我们已经通过了重质层，”吉姆说。 “这畜生改变了方向，当他带我们穿过红外线墙时，我们感受到了热度。” 我再次伸手去拿电灯开关，但还没等我找到它，我们的动作就停止了，片刻之后，传单上充满了刺眼的阳光。我们俩都转向窗户。 我们躺在一片闪闪发光的蓝色平原上，从我们所见的地方一直延伸到那里。没有一件事打破我们单调的视觉。我们转向对面的窗户。我该如何描述与我们惊恐的目光相遇的景象？在我们面前的平原上，躺着一个巨大的紫色怪物。那东西是一团无形的东西，只有四只巨大的眼睛恶毒地注视着我们。质量不断地改变它的轮廓，正如我们所看到的，一条长长的流光从身体向我们延伸。触角在传单周围一圈一圈地移动，绿色和红色在我们面前的第一只眼睛和另一只巨大的眼睛上播放。触角将自己包裹在传单上，我们被抬到空中，朝着那些可怕的眼睛。当那东西掉下我们时，我们几乎到达了他们。我们坠毁在平原上。我们又踉跄着站了起来，向外张望。我们的俘虏正在为它的生命而战。 ITS 攻击者是一个较小的东西，具有明亮的绿色色调，带有蓝色和黄色的条纹和斑驳。虽然我们的俘虏几乎是无形的，但新来的人却有一个非常明确的形状。它类似于鸟和蜥蜴的杂交体，其形状类似于鸟，微小的基本翅膀和长喙也是如此，而鳞片状的覆盖物以及它有四只腿而不是两条腿的事实证明了它可能是蜥蜴。它那巨大的鸟嘴长着三排长而锋利的牙齿，正用它撕扯着我们的俘虏。紫色变形虫正用十几个触角缠住攻击者，触角缠住了绿色恐怖的身体和腿。整个战斗在绝对的沉默中进行。 “现在是我们的机会，吉姆！”我哭了。 “趁那条龙有变形虫忙着离开这里！” 他跳到飞行器的控制杆前，将启动开关拉得很远。突如其来的惊吓将我摔倒在地，但从我摔倒的地方，我能够看到我们下方平原上的战斗。它以不间断的愤怒肆虐，当我和吉姆都被撞到天花板的震惊中，传单停了下来，我确信我们会逃脱。我们跌倒在地，我认为传单的内部填充得很好，这对我们来说很好。如果不是这样，我们的骨头会被我们遭受的冲击折断十几次。 “现在怎么办？”我痛苦地挣扎着站起来问道。 “另一个紫色变形虫，”吉姆从窗户的有利位置回答。 “他在打量我们，就好像他在试图决定我们是否可以食用一样。” 我在窗口加入了他。拥有我们的东西是我们留在我们下方的怪物的复制品，正在与攻击它的绿龙战斗。同样的模糊不清，不断变化的轮廓，还有那四只巨大的眼睛。那东西看了我们一会儿，然后慢慢地把我们靠在它的体积上，直到我们碰到它。我们越来越深入地进入身体的质量，直到我们进入一个很深的洞穴，光线只能从入口处射向我们。我看着入口，恐惧占据了我的灵魂。 “洞快要堵住了。吉姆！”我倒吸一口凉气。 “那东西正在吞噬我们！” “我预料到了，”他冷冷地回答。 “阿米巴没有嘴，你知道。营养通过皮肤传递到身体，皮肤在它后面闭合。我们是现代版的乔纳和鲸鱼，第一抵押贷款。” “好吧，乔纳出去了，”我冒险说。 “我们会努力的，”他回答。 “当那个小动物吞下我们的时候，他得到了一些证明非常难以消化的东西。让我们试着让他胃痛。我不认为机关枪会影响他，但我们会试试看。” “我不知道你船上有枪。” “哦，是的，我有两挺机关枪。 我们会放开其中一个，但我预计不会有太大影响。” 他走到其中一把枪旁，掀开遮住我视线的盖子。他喂了一条弹药带，扣动了扳机。他按住了半分钟，两百五十颗口径三十的子弹撕裂了空间。我们的主人没有移动的迹象。 “和我想的一样，”吉姆一边说，一边扔掉空皮带，重新盖上枪。 “这东西没有神经组织可言，可能从未有过这种感觉。我们必须为他安装一条分解射线。” “什么？”我倒吸一口凉气。 “一条正在瓦解的射线，”他回答道。 “哦，是的，我知道如何制作你们记者们一直津津乐道的神话般的‘死亡射线’。我从未宣布我的发现，因为没有它，战争就已经够可怕了，但我已经生成了它并在我的工作中使用了它。多少次了。你有没有想过火箭发动机是建立在衰变射线原理上的？” “当然是，吉姆。我以前从来没有这么想过，但它一定是。你怎么能用它呢？电机的排放是一种无害的能量粒子流。” “与其将射线变成铝粉并分解，还有什么能阻止我将其转向俘虏的身体并炸开我的出路？” “我不知道。” “嗯，没什么。我得稍微修改一下其中一个马达，但这并不难。从工具箱里拿出一些扳手，我们就开始了。” 一个小时的辛勤工作使我们能够断开其中一个备用船头发动机，并在吉姆提到的修改之后，将射线从解体产物打算通过的端口转出。当我们用一个临时的联轴器将它固定到位后，吉姆打开了悬在我们空气中的硫酸盐屏幕，转向他的控制板。 “来了，”他说。 他把操纵杆拉到最大，发出一声几乎把我们在小飞行器里的人都震聋了的吼声，射线跳了出来，完成了它致命的工作。我通过电机旁边的一个端口观察。有一瞬间强烈的光闪过，然后马达无声无息地消失了。一条通往自由的道路在我们面前敞开。吉姆启动了一个船尾马达，我们慢慢地强行穿过活体上被撕裂的洞。当我们快要浮出水面时，他全力以赴，我们从变形虫身上挣脱出来，冲向了开阔地。我们又一次停在半空中，被拉向巨大的身体。眼睛看着我们，我们转过身来。随着光线摆动到直接指向其中一只眼睛的位置，Jim 拉动了控制杆。随着随之而来的闪光，眼睛和周围的一部分组织消失了。变形虫快速的扭动着，变了形，剩下的眼中闪过一抹绚丽的绯红。射线再次发挥作用，另一只眼睛消失了。显然，这对我们的俘虏来说已经足够了，因为它突然释放了我们，我们立即开始跌倒。吉姆抓住了控制杆，及时打开了我们的电源，让我们在距离我们坠落的平原只有几英尺的地方停下来。我们已经接近出发点，我们可以看到我们下方的战斗仍在激烈进行。 绿龙被变形虫吞噬了一部分，但它仍然无情地撕下大块并吞噬它们。变形虫的体积大大减少，但它仍然顽强地战斗。就在我们走近的时候，巨龙显然已经吃饱了，因为它慢慢地从紫色的躯体中退了出来。长长的触角从变形虫的身体中射向 龙，但他们还没来得及抓住猎物就被咬掉了。 “让我们离开这里，吉姆，”我喊道，但我说得太晚了。话音刚落，绿龙就看到了我们，腾空而起，张开大嘴向我们扑来。吉姆只用了片刻就将飞行器射入太空，冲锋在我们下方无害地飞过。巨龙检查了它的前进方向，再次转向我们。 “用机关枪，皮特！”吉姆喊道。 “我必须掌管这艘船。” 我掀开枪的盖子，装进一条新的弹药带。当绿色怪物冲向我们时，我急忙对准枪并扣动扳机。我的目标很好，至少有 50 颗子弹穿过了正在逼近的船体，然后吉姆放下飞船，让它从我们上方通过。巨龙又一次转身冲锋，我又一次遇到了它的子弹冰雹。他们没有明显的效果，吉姆再次放下船，让巨大的物体从我们头顶飞过。龙又冲了两次，但最后一次的冲刺没有前三次那么猛烈。 “子弹正在影响他，Pete！”吉姆一边向上射传单一边叫道。 “再给他一剂！” 我急忙用另一条皮带喂食，但不需要它。龙第五次冲了过来，但在它到达我们之前它的速度下降了，它无害地从我们下面经过，然后沿着一条长长的曲线掉到下面的平原上。它落在了它与之交战的紫色变形虫附近，一根长长的触角探出，抓住了它。它直接被吸入紫色的物质中，消失在巨大的物质中。 吉姆启动了一台船尾马达。几秒钟后，我们就远离了现场。 “你知道该往哪个方向走吗？”他问。我摇摇头。 “你有无线电信标吗？”我问。 他瞥了我一眼，使我枯萎。 “我们已经超越了重质层，”他提醒我。 一时间我惊呆了。 “我们离洞口不远了，”他一边摸索着控制装置，一边安慰地说。 “但在我们试图找到它之前，我们最好断开其中一个船尾电机并将其安装为分解射线，以便我们在每个方向都有一个方位。我们可能会遇到更多喜欢我们外观的太空居民，我们弹药不多了。” 我们降落在平原上，一个小时后，第二条正在分解的射线准备好行动了。这样武装起来，我们从蓝色的平原上站起来，随意地开始我们的路上。我们向前走了十分钟。然后吉姆停下传单，转身回去。当我叫他停下来时，我们才走了很短的距离。 “它是什么？”他要求传单停下来。 “我们前面还有另一个生物，”我回答。 “完成。” “红色的？”当他加入我时，他兴奋地问道。在我们前方大约一英里处，一个巨大的物体悬在空中。它类似于袭击我们的变形虫，只是新来的人是红色的。在我们注视的时候，它朝我们走来。当它这样做时，它的颜色变成了紫色。 “欢呼！”吉姆喊道。 “你不记得吗，Pete，那个抓住我们把我们带出洞的那个在洞里是红色的，然后变成了紫色？那个东西刚从洞里出来！” “那为什么我们看不到红光呢？”我要求。 “因为没有空气或任何东西可以反射它，”他回答道。 “直到我们身处其中，我们才能看到它。” 我虔诚地希望他是对的，因为他将船驶向等待的怪物。当我们接近时，变形虫迅速来迎接我们，一个长长的触角射了出来。当吉姆松开射线时，我们面前出现了一道强烈的闪光，触角消失了。一个又一个遭遇了同样的命运。然后吉姆稍微转动飞船，将射线的全部力量射向 怪物。它被撕开了一个大洞，当我们带着炽热的光芒接近时，阿米巴虫慢慢退去，我们的道路就在我们面前打开了。当我们穿过红墙时，又是一阵强烈的热浪，我们又回到了吉姆的灯射穿层的洞里。在我们下面仍然是雾，当我们开始向上旅行时，它已经遮住了大地。 向我们坠落的遥远地球下降。我们走了大约三十英里，才在洞的一侧看到一个巨大的变形虫，上面很厚。 “我们可能会停下来把那个家伙干掉，”吉姆说，“但总的来说，我想我们会用他做实验。” 他把船开得更近了，把它绕轴转动，用一个辅助排放装置将它固定在适当的位置。一道闪光从我们的前方射出，变形虫的一部分消失了。一只长臂向我们伸出来，但它的动作缓慢而迟缓，而不是像其他人的动作那样闪电般的迅捷。吉米轻而易举地躲过了它，把船扔了几码远。那生物追着它，但它移动得很慢。一英里内，我们保持领先，但我们不得不不断降低速度，以免将其甩在后面。很快我们几乎停了下来，吉姆改变了我们的方向，靠得更近了。一个触角缓慢而微弱地向我们伸出几英尺，然后停了下来。我们把船扔了几英尺，但变形虫没有跟上。吉姆看了一眼高度计。 “和我想的一样，”他喊道。 “我们在地球上方大约四十五英里处，空气已经如此稠密，以至于这东西不能再往下移动了。它们被塑造成在太空区域中存在，即使在最稀薄的空气中它们也是无助的。没有机会一个没有经过多年逐渐适应就可以到达地球表面的人，即使它确实如此，它实际上也不会移动。几年后，该层将足以堵塞我挖出的洞，但即便如此，我我们一下来就造几架装有分解射线的太空飞行器，把它们放在洞口旁边，消灭任何试图通过的太空害虫。我们回家吧。我们已经完成了一天的工作。” 在过去的五年里，数百只紫色变形虫被守卫的船只摧毁。正如吉姆预测的那样，这个洞正在被填满，再过十年，地球将像以往一样牢固地围起来。但与此同时，没有人知道空间里隐藏着什么恐怖，在时间的缓慢进程再次治愈破碎的保护层之前，世界永远不会完全平静。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超科学的惊人故事，1930 年 7 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29198/29198-h/29198-h.htm#beyond 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 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