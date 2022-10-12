“这是一些可怕的太空居民，我们在地球上不知道的东西”

太長; 讀書

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“我以为你很了解他。我惊讶地发现有一个显赫的人不是你的特别朋友。无论如何你和他的任何员工一样了解他，所以我会给出你的任务。” 卡彭特和邦德在垂直方向行驶了八十英里——结果被重质层的非凡怪物困住了。 “他现在怎么样了？”我问。 “他将试图在重质层上打一个洞。” “但那是不可能的，”我喊道。 “怎么会有人……”