学生 Spaceshot 火箭俱乐部 - 第 1 部分（美国）

太長; 讀書

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液体推进和太空火箭俱乐部已经出现在世界各地的高中和大学中。这些俱乐部为学生提供使用液体推进剂设计、制造和测试火箭的实践经验。麻省理工学院的 MIT 火箭队已经成立了 50 多年，并发射了许多成功的火箭，包括最近的一枚达到 30 多公里的高度。其他著名的俱乐部包括斯坦福大学、南加州大学和普渡大学的俱乐部。这些俱乐部中最著名的可能是麻省理工学院的那个。