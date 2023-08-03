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    字节指南：稳定币基础知识和跨链使用

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    稳定币与比特币、以太币、GBYTE 一样，都是加密资产，但价格稳定。与波动性较大的货币不同，稳定币旨在通过将其价值与外部资产挂钩来维持稳定的价值。 Obyte 通过集成 Counterstake Bridge 提供了利用外部稳定币的解决方案。
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