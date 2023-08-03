字节指南：稳定币基础知识和跨链使用

并不是每个人都能应对与大多数加密货币相关的高波动性。这就是稳定币诞生的原因。它们与比特币、以太币、GBYTE 和其他具有这种性质的货币一样，都是加密资产，但价格稳定。与波动性较大的货币不同，稳定币的目标是通过提供适当的资产储备或通过算法控制其供应，将其价值与外部资产（如美元）挂钩，从而保持稳定的价值。 法币抵押稳定币（由传统货币支持）、加密货币抵押稳定币（由一篮子其他加密货币支持）或算法稳定币（由自己的代码支持）。 稳定币可以分为 三种主要类型 基于其底层机制： 后一类通过算法机制保持稳定性，利用智能合约和经济激励来动态控制其供给和需求。或者，换句话说，如果价格上涨，他们的系统会自动铸造新硬币，如果发生相反的情况，则会销毁部分可用供应。有限的供应会增加价值。 集中化与分散化 您必须知道，与其他加密货币不同，大多数稳定币都是高度中心化的。集中化是指控制权或决策权集中在一个实体或一个小团体内。最近最流行的稳定币就是这样。 例如， USD Coin也由美国公司Circle完全控股。这些实体对稳定币的运营保留了很大程度的控制权，包括其供应、抵押品管理和决策流程。他们甚至可以以任何理由冻结客户的稳定币。 Tether (USDT) 完全由 Tether Limited 公司（由加密货币交易所 Bitfinex 所有）控制。 与其他类型的稳定币相比，算法和一些加密抵押的稳定币通过智能合约发行和/或采用其他去中心化资产的价值，提供了一种不太集中的方法。因此，它们能够抵抗审查并且进入壁垒较少。通过依赖去中心化的协议和代码而不是中心化的机构（如公司），这些类型的稳定币还旨在实现更大的自主权和社区驱动的治理，与加密货币的去中心化精神更加紧密地结合。 如何在Obyte使用热门稳定币？ ，一个基于有向无环图（DAG）的去中心化平台，构建了自己的算法稳定币（ ）。它们旨在赚取一定比例的利息，但并不是很受欢迎。 奥字节 保税稳定币 另一方面， 这个用户友好的平台充当 Obyte 网络和其他加密货币平台之间的连接（跨链桥梁），实现稳定币在 Obyte 生态系统内的转移和使用——包括所有 DeFi 功能。 Obyte还通过整合外部稳定币提供了利用外部稳定币的解决方案。 反桩桥 。 简单来说，它的工作原理如下：假设您想要将某种资产（例如 Obyte 上的 GBYTE 或以太坊上的 ETH）从一个账本转移到另一个账本。首先，您将资产锁定在原始链上，然后在新链上索取等量的该资产。提出索赔时，您需要缴纳押金，就像保证金一样。 该权益是使用新账本的原生货币支付的，例如以太坊上的 ETH 或 Obyte 上的 GBYTE。如果您的索赔合法，您将收回您的股份。但是，如果您的索赔被证明是欺诈或无效的，您将失去本金。 使用 Counterstake 桥 使用桥非常简单。您需要两个加密钱包：一个 Obyte 钱包和一个稳定币来源的钱包（例如以太坊）。目前，Counterstake Bridge 支持以太坊、Polygon 和 BNB Chain 上的代币。在主网站上，您可以选择要交换的资产以及交换方向（导入或导出）。 例如， 您只需输入您的目标钱包地址（以太坊或 Obyte，取决于转账方向）并点击“转账”。您的钱包将弹出一个确认窗口，您需要接受它。然后，您只需等待 10 到 30 分钟内您的代币出现在目标钱包中即可。就是这样！ 您可以从以太坊发送任意数量的美元硬币 (USDC)，以接收等值的 Obyte 美元硬币，反之亦然。 稳定币可用于 除其他外，为了保护您的储蓄，请参加 , 有条件付款, 支付 ， 以及更多。现在就试试吧！ 奥字节 流动性挖矿 带有仲裁的合同 精选矢量图像 手绘