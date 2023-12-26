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    威斯康星州的学生因种族和收入而被贴上“高风险”标签经过@TheMarkup
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    威斯康星州的学生因种族和收入而被贴上“高风险”标签

    2023/12/26
    19m
    经过 @TheMarkup 386 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    但在大多数情况下，布拉德福德夏季访问名单上的学生之所以来到那里，是因为威斯康星州制定的种族不平等算法给他们贴上了“高风险”标签，而这种算法经常会发出虚假警报。
    featured image - 威斯康星州的学生因种族和收入而被贴上“高风险”标签
    society #society #racism #education #dews
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