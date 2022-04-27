如果只有 Netflix 有护城河……

Netflix 真正错过了什么？ Netflix 最近错过了收益，但在我看来，他们错过了一些大事。他们错过了建造护城河。
Netflix 的城堡是它早期进入流媒体的入口。他们认识到了这一点，与媒体公司进行了有趣的交易以获取更多内容（为 Friends、The Office、Seinfeld 等付费），并加快了用户对新方式的采用。
但随着流媒体采用的增长，很明显流媒体背后的技术很容易复制。感谢 Azure、AWS 和 GCP。
甚至 Netflix 流媒体产品也是基于 AWS 构建的。云技术的采用、互联网速度的提高以及 Roku 和 Hulu 等公司的成功都是明确的信号。
在这一点上，有几年 Netflix 采用了花费最高成本来创作原创内容的策略。这是一个很好的策略，也反映了 Netflix 现在主要是一家媒体公司而不是科技公司这一事实。
在过去的 5 年里，当他们在内容上花费巨资时，我一直不明白他们为什么不做其他聪明的事情。这些不是相互排斥的选择。
其中一些其他内容包括：
他们似乎在做一些新的事情，比如游戏，我认为这对他们来说可能是巨大的。尤其是当您在创建新代码时考虑他们的 DNA 时。当您的资产被压垮并且您的员工开始离开时，在高速行驶时执行此操作通常会更容易并且会变得困难。
但是 Netflix 之前也遇到过类似的情况，并且比以往任何时候都更强大。他们现在的情况并没有他们之前看到的那么糟糕。他们仍然拥有收入最高的最重要的流媒体产品，并且他们的原始内容目录比以往任何时候都大。
但有些事情应该改变。
有很多有趣的想法，但底线是**“当你偶然发现一座城堡时，在它周围建造一条护城河”。**
最后，我会给你留下这张迪斯尼如何在城堡周围建造护城河的照片。