如果只有 Netflix 有护城河……

Netflix 最近错过了收益，但在我看来，他们错过了一些大事。 Netflix 错过了在其城堡周围建造护城河。 Netflix 的城堡是它早期进入流媒体的入口。 Netflix 不应该在新内容上花太多钱，他们应该购买大而便宜的目录。 Netflix 之前也遇到过类似的情况，并且比以往任何时候都更强大。他们现在的情况并没有他们之前看到的那么糟糕。但有些事情应该改变。





Netflix 真正错过了什么？ Netflix 最近错过了收益，但在我看来，他们错过了一些大事。他们错过了建造护城河。

每当你偶然发现一座城堡时，你必须开始在它周围建造护城河。

Netflix 的城堡是它早期进入流媒体的入口。他们认识到了这一点，与媒体公司进行了有趣的交易以获取更多内容（为 Friends、The Office、Seinfeld 等付费），并加快了用户对新方式的采用。





但随着流媒体采用的增长，很明显流媒体背后的技术很容易复制。感谢 Azure、AWS 和 GCP。





甚至 Netflix 流媒体产品也是基于 AWS 构建的。云技术的采用、互联网速度的提高以及 Roku 和 Hulu 等公司的成功都是明确的信号。





在这一点上，有几年 Netflix 采用了花费最高成本来创作原创内容的策略。这是一个很好的策略，也反映了 Netflix 现在主要是一家媒体公司而不是科技公司这一事实。





在过去的 5 年里，当他们在内容上花费巨资时，我一直不明白他们为什么不做其他聪明的事情。这些不是相互排斥的选择。





其中一些其他内容包括：

购买一家老电影工作室（如亚马逊的米高梅）：我的理解是，是的，您可以花费 20B 美元来创建原创内容，但您可以通过利用 Netflix 的股权节省时间以廉价获得优质目录。他们的资产也在飙升。 这只是良好的资本配置。

进入音频流

进入商品（他们最近做了）

Moonshots：尝试音频流产品和 YouTube 等用户生成的内容产品。这可能听起来很荒谬，但请听我说完。当谷歌偶然发现搜索成功时，他们使用地图、YouTube、Chrome 等来保护它。他们的大多数实验都失败了，但有些成功了，这才是最重要的。



他们似乎在做一些新的事情，比如游戏，我认为这对他们来说可能是巨大的。尤其是当您在创建新代码时考虑他们的 DNA 时。当您的资产被压垮并且您的员工开始离开时，在高速行驶时执行此操作通常会更容易并且会变得困难。





但是 Netflix 之前也遇到过类似的情况，并且比以往任何时候都更强大。他们现在的情况并没有他们之前看到的那么糟糕。他们仍然拥有收入最高的最重要的流媒体产品，并且他们的原始内容目录比以往任何时候都大。





但有些事情应该改变。

Netflix 不应该在新内容上花太多钱，他们应该购买大而便宜的目录。现在每个人都有流媒体服务很难。但值得一试。更多的钱并不意味着更多的创造力。看看 HBO Max。寻找优秀的内容策展人，并进行有趣的赌注。

他们应该探索更多的实验产品/应用程序。

考虑收购以与 YouTube、Spotify 和 AMC 竞争。这将允许 Netflix 创建可以以溢价出售的捆绑包。迪士尼正在通过他们的 ESPN 和 Hulu 捆绑来做到这一点。它对客户来说是一个巨大的价值。

考虑通过自己的影院进行影院发行（如果可能的话，可以购买），或者只是利用现状。 Netflix 上的热门剧集也可以在影院首映，老实说可以避免未来的流失。



有很多有趣的想法，但底线是**“当你偶然发现一座城堡时，在它周围建造一条护城河”。**





最后，我会给你留下这张迪斯尼如何在城堡周围建造护城河的照片。







