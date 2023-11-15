如果您正在学习如何编码，请查看这 39 门编程课程👨‍💻👩‍💻

在当今技术驱动的世界中，各行业对编码技能的需求量很大。无论您想成为 、数据科学家还是人工智能工程师，编码都是许多领域成功的基础。 网络开发人员 该集合旨在帮助您探索技术学习资源的世界。我编制了一份全面的列表，以确保学生能够访问从基础入门课程到更高级专业的相关资源。 我提供了简短的描述，以便您快速了解每个内容，并提供了直接链接以方便访问。希望这些将为您在成功之路上带来许多令人兴奋的职业机会。 📚 哈佛大学 1. 计算机科学概论 介绍计算机科学和编程艺术的知识事业。 👉 https://pll.harvard.edu/course/cs50-introduction-computer-science 2. 使用Python编程 了解如何读取和编写代码以及如何测试和调试代码。 专为有或没有编程经验且想要学习 Python 的学生而设计。 👉 https://cs50.harvard.edu/python/2022/ 3. 使用 Python 和 JavaScript 进行 Web 编程 本课程更深入地探讨使用 Django、React 和 Bootstrap 等框架使用 Python、JavaScript 和 SQL 设计和实现 Web 应用程序。 👉 https://pll.harvard.edu/course/cs50s-web-programming-python-and-javascript 4. 使用 React Native 开发移动应用程序 了解如何使用 React Native 进行移动应用程序开发，React Native 是 Facebook 维护的一个流行框架，可以使用 JavaScript 实现跨平台本机应用程序，而无需使用 Java 或 Swift。 👉 https://pll.harvard.edu/course/cs50s-mobile-app-development-react-native 5. 游戏开发简介 在本实践课程中，您可以探索《超级马里奥兄弟》、《神奇宝贝》、《愤怒的小鸟》等游戏的设计，了解 2D 和 3D 互动游戏的开发。 👉 https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-game-development 6. Python 人工智能简介 在这门人工智能入门课程中学习如何使用 Python 中的机器学习。 👉 https://pll.harvard.edu/course/cs50s-introduction-artificial-intelligence-python 📚IBM 7.数据科学的 R 编程基础知识 本课程向您介绍 R 语言基础知识，并涵盖常见数据结构、编程技术以及如何操作数据，所有这些都借助 R 编程语言。 👉 https://www.edx.org/course/r-programming-basics-for-data-science 8. 适合所有人的数据分析基础知识 学习数据分析的基础知识，了解数据生态系统、数据分析的流程和生命周期、职业机会以及成为数据分析师可以采取的不同学习路径。 👉 https://www.edx.org/course/data-analytics-for-everyone 9. 适合所有人的人工智能：掌握基础知识 通过了解人工智能 (AI) 的应用和关键概念（包括机器学习、深度学习和神经网络）来了解人工智能 (AI) 是什么。 👉 https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-for-everyone 10. 网络安全基础知识 本课程为您提供了解网络安全基础知识所需的背景知识。您将从信息安全的历史到各种网络犯罪分子和网络安全威胁的描述来探索信息安全，最后介绍防止攻击所需的工具。 👉 https://www.edx.org/course/cybersecurity-basics 📚 微软 11. 初学者数据科学 为期 10 周、20 课时的课程，全都是关于数据科学的。每节课都包括课前和课后测验、完成课程的书面说明、解决方案和作业。 👉 https://microsoft.github.io/Data-Science-For-Beginners/#/ 12. 初学者机器学习 为期 12 周、26 课时的课程，全都是关于机器学习的。在本课程中，您将主要使用 Scikit-learn 作为库来了解有时被称为经典机器学习的内容。 👉 https://github.com/microsoft/ML-For-Beginners 13. 人工智能初学者 为期 12 周、24 课时的课程，全都是关于人工智能的。 👉 https://microsoft.github.io/AI-For-Beginners/ 14. 创建无服务器应用程序 了解如何利用函数来执行服务器端逻辑并构建无服务器架构 👉 https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/create-serverless-applications/ 15. Microsoft Power 平台基础知识 了解 Microsoft Power Platform 的业务价值和产品功能。创建简单的 Power Apps、使用 Microsoft Dataverse 连接数据、构建 Power BI 仪表板、使用 Power Automate 自动化流程以及使用 Power Virtual Agents 构建聊天机器人。 👉 https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/power-plat-fundamentals/ 16. 开发使用 Azure Cosmos DB 的解决方案 了解如何使用适当的一致性级别创建 Azure Cosmos DB 资源、选择和创建分区键以及使用适用于 Azure Cosmos DB 的 .NET SDK V3 执行数据操作。 👉 https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/az-204-develop-solutions-that-use-azure-cosmos-db/ 📚 乌德米 17.Python编程简介 Python 编程快速简单的介绍。 👉 https://www.udemy.com/course/pythonforbeginnersintro 18.Python 中的面向对象编程 本课程重点介绍面向对象的 Python 功能实现。您将编写类并创建对象。 此外，您还将了解数据隐藏、类变量、类方法、静态方法等等。 👉 https://www.udemy.com/course/object-oriented-python-programming/ 19.Git 和 GitHub 速成课程 了解如何在 30 分钟内创建 Git 存储库、克隆它、进行更改并将更改提交到 GitHub。 👉 https://www.udemy.com/course/git-and-github-crash-course-creating-a-repository-from-scratch 20.学习Android应用程序开发 Android 应用程序开发入门课程。 👉 https://www.udemy.com/course/learn-android-application-development-y 21.欢迎来到人工智能 非技术课程 - 专为 AI/ML/DL 有志者创建。提供有关人工智能路线图的见解 👉 https://www.udemy.com/course/road-map-to-artificial-intelligence-and-machine-learning/ 22. Unity 游戏开发简介 快速简单的视频指南可帮助您启动并运行 Unity 游戏开发。 👉 https://www.udemy.com/course/introduction-to-game-development-with-unity/ 23.数据库和SQL查询简介 逐步介绍数据库的概念和 SQL 查询简介。 👉 https://www.udemy.com/course/introduction-to-databases-and-sql-querying/ 24.数据库设计与管理 了解如何使用 Visual Paradigm 设计和管理 ERD、数据库生成和反转数据库。 👉 https://www.udemy.com/course/database-design-and-management/ 📚 数据营 25. 统计学概论 了解统计学的基础知识，包括中心和散布的度量、概率分布以及不涉及编码的假设检验。 👉 https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-statistics 26.ChatGPT简介 了解如何使用 ChatGPT。发现编写提示的最佳实践，并探索强大的 AI 工具的常见业务用例。 👉 https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-chatgpt 27. 理解数据可视化 数据可视化简介，不涉及编码。 👉 https://www.datacamp.com/courses/understanding-data-visualization 28.了解数据工程 了解数据工程师如何奠定使数据科学成为可能的基础。不涉及编码。 👉 https://www.datacamp.com/courses/understanding-data-engineering 29. Python 中的网页抓取 学习使用 Python 库 Scrapy 从互联网检索和解析信息。 👉 https://www.datacamp.com/courses/web-scraping-with-python 30.人工智能基础知识 了解人工智能的基础知识。无需编程经验。 👉 https://www.datacamp.com/courses/ai-fundamentals 31.GitHub 概念 了解如何使用 GitHub 的各种功能、导航界面以及执行日常协作任务。 👉 https://www.datacamp.com/courses/github-concepts 📚Linux基金会 32.Linux简介 通过此免费培训课程，使用主要 Linux 发行版系列的图形界面和命令行，培养良好的 Linux 实用知识。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-linux/ 33. 开源软件开发：面向开发人员的 Linux 立即开始您的开源软件 (OSS) 冒险，学习开发开源软件的关键概念以及如何在 Linux 环境中高效工作。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/open-source-software-development-linux-for-developers-lfd107x/ 34.Node.js简介 本课程帮助您开始使用最流行的开源 JavaScript 运行时 Node.js。 通过本课程，您可以发现 Node.js 在日常计算场景中提供帮助的方式，从服务模拟、快速原型设计和实时应用程序到命令行界面 (CLI)。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-nodejs-lfw111/ 35.WebAssembly简介 为 WebAssembly 运行时及其功能打下坚实的基础，并了解 WebAssembly 如何以及为何在其他语言失败的情况下成功地将新的编程语言引入网络。 👉 lfd133/ https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-web assembly- 36.Kubernetes简介 在本课程中，您将深入了解用于管理容器化应用程序的 Kubernetes。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-kubernetes/ 37. Kubernetes 上的无服务器简介 了解如何构建可以在任何云上运行的无服务器函数，而不受执行持续时间、可用语言或代码大小的限制。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-serverless-on-kubernetes-lfs157/ 38. 区块链：了解其用途和含义 通过分析技术、业务、企业产品和机构的用例和未来趋势，了解区块链是什么，并了解这种变革性技术及其在全球的影响。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/blockchain-understanding-its-uses-and-implications/ 39.DevOps 和站点可靠性工程简介 在本课程中了解如何使用 DevOps 的原则和实践开始转变您的组织。 👉 https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-devops-and-site-reliability-engineering-lfs162/ 您喜欢这些资源吗？这里还有更多👇 在过去的几个月里，我编译了终极捆绑包，其中包含您所需的所有资源，从开始学习编码到获得梦想的技术角色！ 总共包含 900 多个资源，进一步分为 99 个类别，以便于导航和访问！节省数千个小时并专注于重要的事情！ 我目前为我的读者提供 50% 折扣！不要错过这个！ ⭐ ！ ⭐ 在这里获取： 找到科技工作的终极资源包 该套餐包括： ：全面的资源集合，包括教程、文章和手册，可帮助您掌握编码和编程语言。 150 多个学习编码的学习资源 ：由知名公司和大学提供的大量课程，涵盖广泛的开发主题，可提高您的技能和知识。 来自顶尖公司和大学的 220 多个开发人员课程 ：获得有价值的编码和编程证书，这可以显着增强您的简历并向潜在雇主展示您的专业知识。 140 多个编码证书可丰富您的简历 ：探索提供实际经验的广泛技术实习机会，让您开启您的职业生涯并在技术行业打下坚实的基础。 110 多个获得经验的技术实习 ：综合指南，包含基本技巧、策略和资源，可帮助您准备科技工作面试并取得成功。 160 多种科技求职者面试要点 ：发现为技术专业人士量身定制的各种工作委员会和平台，让您更轻松地在科技行业找到完美的工作机会。 120 多个技术工作委员会可帮助您找到梦想的职位 写作一直是我的热情，帮助和激励人们让我感到很高兴。如果您有任何疑问，请随时与我们联系！ 在 、 和 上联系我！ Twitter LinkedIn GitHub 也发布 。 在这里