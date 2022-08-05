如果您不了解 NFT，那么您就是 ngmi

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NFT 是不可替代的代币，一种唯一定义资产的加密代币。反过来，该资产可以代表独一无二的艺术品（或其多个版本）、歌曲、视频，或者您决定附加到该个人参考的任何时候。在美国最高法院最近决定推翻 Row v. Wade 之后，每天都会有新的 NFT 项目出现。至少有五个项目已加紧为美国的生殖权利提供资金。