如果您不了解 NFT，那么您就是 ngmi

一个简单而直接的问题，就像任何其他问题一样，除了你给出的任何答案，除了最通用的答案，必然会在每个池塘中产生涟漪，无论是数字的还是其他的。为了时间和效率，我们将简短地定义 NFT 并将您链接到异议来源。一般来说，NFT 是 ，这是一个术语， ，描述“一种唯一定义资产的加密代币”；换句话说，它是对一种独特的、通常是数字的资产的 。反过来，该资产可以代表独一无二的艺术品（或其多个版本）、歌曲或视频，或者您决定附加到该个人参考的任何时候。 不可替代的代币 根据 NFT 今日新闻 引用 由于这种独特的参考，可以证明附加到它的资产的真实性。 Dan Olson，频道的创建者 ，深入分析了 NFT 的构成以及在他看来，该技术的缺点是什么。他讨论了 NFT 创造者和自称大师的矛盾和反对批评的一面，将 NFT 热与 2008 年围绕抵押贷款支持证券的金融危机进行了比较，“金融工具可以基于成千上万的个人抵押贷款”。 折叠创意 感觉准备好了吗？所以现在系好安全带，让我们谈谈截至 2022 年 7 月的最新动态！ NFT 家族现在最热门的是什么？ 每隔几个月，尤其是在加密货币（即比特币和以太坊）的市场价格下跌之后，Twitter 上的人们，这个与 NFT 相关的所有东西的非官方交流平台，都会预言 Web3 的终结和 NFT 社区的消亡。这个周期在 2022 年至少已经发生了三个不同的时刻，并且市场在每个时刻都幸存下来并蓬勃发展。 截至目前，也许尤其是今天，我们正在经历最新的繁荣阶段。每天都有新的 NFT 项目不断出现。在美国最高法院最近决定推翻 Row v. Wade 案之后，至少 为了资助美国的生殖权利，它们都有不同的前提，从音乐和 FoxNews 截图到拼贴艺术作品。 5个项目加快推进 在 NFT 的社会和教育方面，Division Street 是一家体育风险投资公司，与俄勒冈鸭队篮球运动员 Lili 的 Sedona Prince 合作，协助创建旨在最大化俄勒冈大学学生运动员收入机会的营销计划Tae，平面设计师和其他学生运动员，宣布 命名为 旨在支持俄勒冈大学女学生运动员的公平未来。 即将推出 NFT 系列 飞行的愿景 Croix Soto 的 1 of 1 NFT 学分：Division Street 该项目由 12 个基于合作运动员个性的独特 NFT 组成，声称销售收入的 75% 将平均分配给参与的运动员，而其余 25% 将由 Division Street 按顺序保留为了抵消费用，所以不要忘记检查一下！ 另一个令人兴奋但反乌托邦的新奇事物是 Vitalik Buterin 的新 Web3 宠物项目： （SBT）。从本质上讲，这些 SBT 是存储身份和声誉数据的不可转让代币，因此允许个人使用区块链技术验证他们的信息（如教育、工作历史、信用评分、病史等）。尽管 SBT 具有大多数 NFT 特征，但不同之处在于它们 转让。此外，与 NFT 不同，机构（通过他们的私人钱包）将能够授予个人（更准确地说 私人钱包）成就，例如完成学位。然而，目前有无数障碍阻碍了 SBT 的有效实施。要解决的两个主要问题是需要将其与中国社会信用系统区分开来，以及允许用户隐藏或销毁/丢弃其 SBT 的功能。 魂缚令牌 不可 是他们的 在娱乐方面，继法拉利和梅赛德斯等其他豪华汽车品牌的倡议下，汽车制造商 希望更好地与客户建立联系，并在竞争对手已经开拓的市场中占有一席之地。如果您是粉丝，您可以注册从 Bentley 获取更新 ！ Bentley 将发布创世 NFT 这里 这张图片是从项目的 主页 “但汽车真的不是我的菜！”我听到你说 - 不用担心，这是另一个期待已久的项目：比利时电子舞曲音乐节 Tomorrowland 已于 7 月 15 日发布了有关其新 NFT 收藏 TBR 的更多信息！它由在 Solana 铸造的 6,500 个收藏品组成，在比利时 Tomorrowland 现场以 3 SOL 的价格出售约 1,500 个 NFT， . 根据 NFT 今日新闻 这张图片取自 原始视频预告片 尽管如此，说唱歌手法国蒙大拿州也宣布了有关他的项目的有趣细节，称为 ，根据该协议，其每个所有者都将拥有蒙大拿州专辑“Montega”的相关权利，这是一张据称具有独特数字和物理体验的音乐专辑，可通过其独家 NFT 的集合解锁。 法国家庭成员 NFT 集合 市场上发生了什么 影响欧洲 NFT 市场的主要因素之一是 （欧盟）讨论了一批新的法规，这些法规将有助于打击与加密资产相关的洗钱活动，并为加密服务提供商建立授权制度。这项新法规旨在设置“对 NFT 创建和交易的法律管辖权”，从而允许法律机构起诉试图通过“拉高出货”来欺骗投资者和客户的个人和实体，“ ”，或任何其他类型的方案。 欧洲联盟 地毯拉力 然而，欧洲的这一运动并没有阻止市场继续做自己的事情。最迟快速检查 显示，虽然 NFT 总销量较 1 月中旬有所下降，但 NFT 销量仍然能够达到 NFT 今日新闻 作为一个“健康”的 37 亿美元，这与整个加密资产的下降相一致，不过是意料之中的。 链分析报告 表征 当然，您的无聊猿游艇俱乐部最近的价值可能有所下降，但随着其他收藏品的临近，市场肯定会复苏，甚至可能重新对不热心的灵长类动物产生兴趣。今年重量很大的两个系列是 和 ，尽管不包括在内是愚蠢的 无聊猿游艇俱乐部的一个项目叫做 ，一款旨在包含 Apes、CryptoPunks、Meebits、Cool Cats 和其他 NFT 的元宇宙游戏。 月鸟 好的熊 地精镇 另一边 的原创艺术 地精镇 事实上， 由 , “元界/游戏 NFT 是最常见的 NFT 类型”，这相当于 35.8% 的 NFT 所有者接受了他们的调查（与 27.% 的所有者使用 NFT 作为头像相反，25.3% 的所有者将其作为艺术品，以及列出其他原因的 11.5%）。 根据 科因克科 结论 从这个概述来看，可以肯定 NFT，不管你喜不喜欢，都会留下来，而且就其价值而言，它们确实试图迎合各种口味：从社会、政治和人道主义事业，到艺术、音乐、游戏和娱乐为一体。最后提醒一下，无论您使用它来收集或翻转艺术品、可变收藏品还是游戏资产，您还（可能）需要使用可靠的钱包来保证您的资产安全。虽然实际上有数百种选择可供您使用，但我喜欢让我的生活更轻松的东西，所以我的选择是 .其简洁的 UI 提供了比大多数其他选项更好的体验，它不仅让我可以快速访问我的 NFT 集合，还可以通过扫描二维码连接到主区块链上的任何 dApp，这真的很方便例如，NFT 游戏资产的世界。也就是说，Coinbase 钱包、Metamask、Trust Wallet 或 Binance 也不会出错。 现在钱包