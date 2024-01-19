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    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您经过@TheMarkup

    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您

    2024/01/19 新歷史
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    太長; 讀書

    《消费者报告》通过由 709 名志愿者组成的小组共享 Facebook 数据档案，发现共有 186,892 家公司向该社交网络发送了有关他们的数据。平均而言，该研究的每位参与者的数据均由 2,230 家公司发送至 Facebook。这个数字差异很大，一些小组成员的数据列出了超过 7,000 家提供数据的公司。
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    cybersecurity #data-security #facebook-privacy
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