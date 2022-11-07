如果明天互联网爆炸，我的加密货币会变成什么？

这可能是比特币的终结。 作者： 代币经济学工程师 Eloisa Marchesoni， 最近有很多关于俄罗斯迫在眉睫的核威胁的议论。事实是，根据各种消息来源，莫斯科正在悄悄地走向欧洲。无论是核列车、核潜艇，还是四艘“白杨”洲际机动导弹发射器——更不用说几个月来一直处于爆炸边缘的核电站——显然都值得关注。 在这样的时代，我们比特币的健康状况可能是我们最不想担心的事情；然而，我知道很多人不禁要问，“如果明天互联网爆炸，我的加密货币会变成什么样？” - 这是一个公平合理的问题。 将点连接 互联网骨干网由无数公司拥有的许多网络组成。光纤干线由许多捆绑在一起的光缆组成，以增加容量或带宽。出于多种原因，光纤通信仍然是首选媒介。骨干网内置的实时路由协议和冗余也能够在发生故障时重新路由流量。 这些骨干网在世界各地的各种互联网交换点 (IXP) 相互连接。网络的弹性来自这些节点的冗余：它们形成了一个光网状网络。使用网状网络，两个节点之间的距离并不重要，只要它们之间有足够的节点来传递消息。当一个节点想要与另一个节点通信时，网络会自动计算出最佳路径。如果一个节点不能再运行，例如因为它已从网络中移除或因为障碍阻止了它的通信能力，那么其余节点仍然可以直接或通过中间节点相互通信。 51% 坏人 区块链根据定义是有弹性的，它利用对等网络和分布式系统，其中包括用于存储交易的寄存器。其结构设计为数字日志文件，并存储为一系列链接组，称为块。每个单独的块都与前一个块加密锁定。一旦添加了一个块，它就不能被更改，除非 51% 的区块链参与者的简单多数同意这样做。这是主要共识机制发挥作用的地方，也是我们定义多数的地方——基于计算能力的工作证明和基于资产的权益证明。在交易领域， 给区块链系统的连续性带来巨大风险和潜在的安全隐患。 51% 攻击 幸运的是，如果超级恶棍出于任何原因承诺摧毁比特币，他们将被要求拥有当前计算能力的一半。因此，让我们考虑这种可能性，并假设以下合法实例： 理论上，攻击者可以： 阻止任何人挖掘有效区块 反向区块链交易 以前在链中看到的潜在双花交易 阻止其他事务成功 但是，攻击者不能： 处理非占有资产 阻止或撤销交易（它们至少会显示为 0/未确认） 凭空创建资产 最后但并非最不重要的一点是，即使通过控制区块链，更改历史区块（即攻击前的最终交易）也将非常困难。较旧的事务是指数级不可更改的，并且不可能在检查点之前修改，在那里它们成为永久性的。 轶事：一位格鲁吉亚女士 多年来，在前苏联开采未使用的铜电缆作为废料一直是一种日常赚钱的做法，类似于美国无数人从街头垃圾箱中收集塑料袋和可回收物品。有一次，一群企业家亲自驾驶拖拉机穿过哈萨克斯坦一个废弃的核试验场，撕毁了数百米的电缆。 2011 年，一名在第比利斯附近拾荒的老妇人损坏了一根光缆，以寻找铜作为废料出售。那个时候，格鲁吉亚提供了与亚美尼亚 90% 的连接，而且中断如此严重，以至于它也影响了阿塞拜疆，总共有 400 万人离线 12 小时，总而言之，考虑到损坏和缺乏冗余，这不是太糟糕了。经过这么多年，由于节点冗余的增加，Internet 网络更具弹性，因为如果是故意做的事情，偶然做的事情可能会更糟。 净拆分 前面我们提到的是一个具体的、引人注目的 的例子，即互联网骨干网中的一个或多个节点因不可抗力而断开连接。如果断开连接的部分很广泛，则可以在该区域内保持连接，该区域将与世界其他地方保持断开连接。 网络分裂 如果现在发生这样的网络分裂，亚美尼亚公民可以继续发送和接收比特币，而不知道自己处于一个专门的高加索网络中。如果亚美尼亚区块链再次上线并能够与世界其他地方连接，则回滚区块中的交易可能会添加到内存池（在未确认交易的内存列表中）。如果在区块链的两个分叉上花费了相同的金额（双重支出），则“失败分叉”上的交易将丢失，因为网络将拒绝它尝试花费已经花费的输出。而且，如果有人要从一个分裂国家旅行到另一个分裂国家，他将不可避免地加入另一个分支。 在永久的、不可恢复的分裂的情况下，我们将有效地处理两种不同的货币。为了避免混乱，最好让其中一个分支采用不同的软件客户端。 51% POW 和 POS 攻击 整个比特币隔间的当前组合哈希率以 235 EptaHash/s 的速度运行。总的来说，这意味着至少需要 10 万亿美元的硬件才能达到 120 EH/s 并发起 51% 的攻击，而无需考虑电力、维护、人员配备和冷却的巨额成本。 应该对最近从 POW 转移到 POS 的以太坊发表类似的评论。之前的 500 TeraHash/s 和大约 5 万亿美元的硬件足以发起这样的攻击，而使用 POS 则需要 9 万亿美元的堆叠，攻击者面临着看到规则被重写的持续风险，就像以太坊的情况一样硬分叉导致其在 2015 年创建了“经典”对应物，在那里被利用的 6000 万美元被堆积起来。 在目前的情况下，似乎不可能发动 51% 攻击，但事实真的如此吗？在网络哈希率极度崩溃之后会发生什么？ “我将用五辆坦克攻击大洋洲” 任何优秀的风险玩家都知道，一旦占领了大洋洲，赢得比赛就变得轻而易举，因为它由 4 个国家组成，这些国家防御性很强，因为它们只能从暹罗进入。但在所有领域，连接稀缺并不是一件好事。如果出于某种原因，一个坏人决定断开整个大洋洲的连接会怎样。 检查海底电缆地图后发现，至少在澳大利亚、新西兰、所有周边群岛和新几内亚的大部分地区，它只需要 5 个 IXP 就可以炸毁互联网。由于中 本聪的一篇旧文章，我们可以推测区块链层面的影响： “如果网络被分割然后重新组合，那么短分叉中的任何不在长分叉中的交易都会再次释放到交易池中，并有资格进入未来的区块。他们的确认次数将重新开始。如果有人利用分段进行双花，使得每一方有相同的钱的不同花费，那么较短的分叉中的双花就会失败并变为 0/unconfirmed 并保持这种状态。 利用细分进行双花并非易事。如果无法从一侧到另一侧进行交流，您将如何在每一侧花费？如果有办法，那么可能其他人也在使用它来让区块链流过。” 利用网络拆分 考虑到该大陆的低哈希率，适用于比特币网络的大洋洲案例并没有那么令人担忧；如果这两个网络确实断开了一定时间，则链条完成工作最多的那个将占上风。但是，如果北美出现停电（全球 45% 的哈希率），事情就不会那么顺利了。俄罗斯、哈萨克斯坦和中国（38%）可以轻松对世界其他地区发起51%的攻击，即使美国和加拿大摆脱孤立，北美的叉子仍然是输家，对世界造成不可估量的损失这些国家的经济。 混搭 然而，暂时的停电可能是祸害较小的，因为如果“大洋洲”的情况发生，没有什么可以阻止亚洲三人组在区块链的两个分支上进行双重支出，而北美的代理商则自满。 : 他们需要做的就是先把他们的行为放在一起。可以通过实施拒绝服务 (DoS) 攻击来阻止流氓矿工试图克服分裂，从而阻止他们重新获得对链的控制权。 如果两个分裂网络的哈希率几乎相等，那么有人可以通过反向贿赂攻击来改变平衡而无需太多努力。可以租用对方的一些计算能力，将其关闭并通过减法获得 51% 的控制权。 此时发生攻击的可能性很大：扩展的网络拆分将涉及在两个不同的网络上同时存在相同的数字身份。此事件可能允许恶意攻击者占有孤儿，使合法所有者在另一条链上束手无策。 俄罗斯核弹乌克兰情景 当然，普京在生日那天看到他最喜欢的桥被泽连斯基推倒并不高兴：他可以很容易地做出回应，也许在蛇岛上放一枚小型战术核弹。当然，美国会做出回应，而中国会试图接管台湾。在最好的情况下（即，在几次核弹之后，每个人都会停下来），我们会发现自己处于与上述情况类似的情况，西方和东方的互联网相互断开，大洋洲效忠于美国但可能被 5 次恰当的打击与世界其他地方隔离开来。 正如我们所见，有能力的人可以将各种区块链上的所有资产双花在两个分叉上，但这仍然是一个亏损的举动，因为两者的价值都下跌了 50% 以上分支是可以预期的。 区块链裁军 区块链不是核浩劫的首批受害者之一，而是主要的威慑力量之一。核弹头退役的验证意味着大量数据。检查员必须记录弹头的状态和位置、检查的细节和设施。为了最大限度地提高对流程的信任，这些数据必须以可靠和持久的方式存储。 除其他外，核区块链可以： 为受条约控制的对象创建一个不可变的加密分类帐。 作为国家声明的加密存储库，允许各方逐步披露敏感数据 作为一项建立国际信任的措施，允许任何第三方在不看到它的情况下验证裁军数据。 为由位置传感器和环境监视器组成的私有物联网提供一个安全层，实现远程站点的实时跟踪，并在发生违规事件时自动向参与者发出警报。 空间节点 中本聪早些时候提醒我们，一个全球可见的节点将保证区块链的“不可分叉性”，那么为什么不实际实施呢？ 轨道上已经有 2300 个 Starlink，确保了互联网的弹性，并且不费吹灰之力就可以让它们成为比特币节点，甚至可能在 POS 中为每个节点加载 32 个以太坊。它们仍然可能成为军事目标，但是否值得将它们全部击落，冒着像《地心引力》电影开头那样的场景？ 关于 Eloisa Marchesoni 是一名代币经济学工程师，专注于代币模型架构、代币宏观/微观经济结构、加密市场模拟和 Web3 业务的游戏化策略。她目前是 VC 和加速器的合伙人，同时也是自筹资金的加密初创公司的顾问，自 2016 年以来她一直在从事这项工作。 Eloisa