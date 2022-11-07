太長; 讀書

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最近有很多关于俄罗斯迫在眉睫的核威胁的议论。事实是，根据各种消息来源，莫斯科正在悄悄地走向欧洲。无论是核列车、核潜艇，还是四艘“白杨”洲际机动导弹发射器——更不用说几个月来一直处于爆炸边缘的核电站——显然有理由担心。 在这样的时代，我们比特币的健康状况可能是我们最不想担心的事情；但是，我知道很多人不禁要问，“如果明天互联网爆炸，我的加密货币会变成什么？” - 这是一个公平合理的问题。