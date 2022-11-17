如何通过 8 个简单步骤失去员工信任

太長; 讀書 影响员工工作积极性的最重要因素是他们对经理的信任程度。高度的信任使他们感到被重视，激励他们更加努力地工作，并使他们在困难和挫折中坚持不懈。知道有人照顾他们可以让他们专注于任务，而不会因环境中的不确定性而分心。一个错误——错误的决定、糟糕的战略、糟糕的执行——不会被轻视。信任使员工能够优先考虑意图而不是行动。

影响员工工作积极性的最重要因素是他们对经理的信任程度。高度的信任使他们感到被重视，激励他们更加努力地工作，并使他们在困难和挫折中坚持不懈。知道有人照顾他们可以让他们专注于任务，而不会因环境中的不确定性而分心。一个错误——错误的决定、错误的策略、糟糕的执行——不会受到轻视。信任使员工能够优先考虑意图而不是行动。





低水平的信任会扭转对他们的生产力和绩效产生负面影响的等式。他们时刻保持警惕，注意他们的行为会被如何看待。本应花在工作上的时间和精力浪费在无用的争论和讨论上。缺乏信任会把小失望变成大挫折。消极的看法会滋生怀疑、沮丧和怨恨，从而导致工作质量低下。





虽然积极参与促进信任的行为很重要，但摆脱那些扼杀信任的行为也同样重要。如果您不花时间注意自己如何看待他人，就很难改变和适应——您的行为会让他们高兴还是生气？他们是否愿意提出问题或关闭？他们感到被支持和照顾，还是被忽视和遗弃？





一旦领导者发展出自我意识，他们就会创造转变的可能性，这是有意识的领导者的一项主要技能。转变是从封闭到开放，从防御到好奇，从想要正确到想要学习，从为个人自我的生存而斗争到从安全和信任的地方领导——Jim Dethmer





当你甚至不知道它是一个问题时，你无法修复它。当心这 8 种微妙的行为，它们通常会被忽视并导致失去信任。

导致失去信任的 8 种行为

走路不说话

“详细谈论健康工作生活的重要性，然后在深夜发送电子邮件。”





“告诉团队成员专注于工作，然后每小时通知他们一次以了解状态。”





“期望您的团队在沟通上处于领先地位，同时经常忽略需要您注意的消息。”





如果是您，为自己和他人遵循一套不同的标准会破坏信任。我们通过我们的意图来判断自己，而通过他们的行为来判断他人。不一致和不可预测的行为会导致不信任。





不要光说说，把你的话付诸行动！

过度承诺，交付不足

“每个人很快就会得到一台新的 MacBook Pro”，但这从未发生过。





“我会处理它”，而您什么都不做，问题仍然存在。





“你很快就会加息，”但这种情况永远不会到来。





做出承诺，但不要不遵守。如果无论出于何种原因，你之前所说的内容无法实现，请不要悬而未决；重新设定期望。





没有什么比不遵守您的承诺更能破坏信任的了；没有按照您说的去做。当你说一套做一套或做出承诺但没有兑现这些承诺时，人们就会开始怀疑你的意图。





不要只是承诺，要兑现这些承诺！

扮演受害者

“交货延迟是因为我们没有按时收到要求。”





“我们已经完成了我们的工作。与另一个团队的整合需要更长的时间。”





“我们的推销非常完美。他们就是不明白。”





将问题归咎于某人或某物是一种解脱，但也会让人瘫痪。感觉情况超出了您的控制范围，使您对问题着迷，而不是寻找解决方案。一旦受害者心态成为你的事，你就会在你的团队中传播一种无助和绝望的感觉。当您的团队甚至不能依靠您来解决问题时，他们就不会信任您。





与其扮演受害者的角色，不如扮演创造者的角色。通过有意识地将您的思维方式从问题转移到您想要的结果来改变您的方向。帮助您的团队渡过难关；向他们展示拥有成果和承担责任的力量。





专注于我们的力量可以放大和增强我们的力量。但是，针对我们实际上无法影响的事情的每一盎司精力都被浪费了——自我放纵和自我毁灭——Ryan Holiday





不搞戏，转向赋能！

来回摇摆

“要求你的团队一周优先考虑 X，另一周优先考虑 Y，同时让 X 处于开放状态并悬而未决。”





“因为你无法决定什么更重要，所以在你的计划中加入了太多项目。”





“推动您的团队加快交付速度，然后将目标搁置一旁，为质量腾出空间。”





对团队的目标优柔寡断，不断调整优先级可能会导致团队中产生很大的压力、沮丧和焦虑。所有白费的努力都变成了痛苦。你不断移动的目标是不可信的。





不要随波逐流，要明确定义优先事项和期望！

成为反对者

“即使取得了完美的结果，也不能放弃微小的反馈。”





“发表攻击性评论，期望它能纠正他人的错误。”





“尽管它有很高的成功机会，但要不断提出这个项目会失败。”





当你不断寻找消极方面而不强调积极方面时，它会耗尽其他人的精力。在别人面前说别人的坏话也会让他们认为你也会这样说他们。当你只寻求消极情绪时，信任就无处可施。





不要在消极中浪费时间，寻找事物的光明面！

扮演一个无所不知的角色

“当你不知道某事时，试着假装。”





“拒绝说‘我不知道’。”





“准备好在没有正确倾听问题的情况下分享解决方案。”





你可能看不到，但每个人都讨厌总是有所有正确答案（或假装无所不知）的人。除非你也愿意分享你的弱点，否则你无法建立有意义的联系。其他人可以看到你什么时候假装，什么时候你真的知道某事。伪造它会扼杀信任。





在世界上始终以正直和诚实的方式经营，即使这意味着要面对难以面对的事情。是真实的。说实话。不要伪造任何东西。真实和真实孕育尊重和信任——罗伯特·艾格





当您不知道某事时不要假装，通过展示您的缺陷和弱点来保持真实！

避免对抗

“放开团队中的不良行为。”





“避免分享真实的反馈以挽救他人的感受，即使这会阻止他们成长。”





“找借口避免面对冲突，希望它会自行消失。”





避免冲突不会建立关系，只会破坏关系。拒绝处理团队中的不良行为，不说别人需要听的话，长时间不谈困难的谈话不会取悦别人。这让他们很烦。不要使用反馈三明治或试图美化您的信息。毫不犹豫地说出你需要说的话。





不要逃避不适，拥抱它！

无限自由

“赋予人们权力，却没有给他们成功所必需的工具。”





“没有明确说明他们可以自己做出的决定以及需要你参与的决定。”





“分享太多信息或隐藏他们成功所需的信息。”





无论是做决定、共享信息还是任何其他形式的交流，无边界的自由只会导致分心和混乱。当人们不了解做好事所需的背景和清晰度时，信任就会破裂。





不要走极端，定义界限并在其中工作！

概括

如果您不注意自己在他人周围的行为方式以及他们的看法，您将失去作为经理的信任。 只告诉你的团队做一些你也可以在行动中展示的事情。不要光说说，也要行。 履行您的承诺。信守诺言并不意味着不惜一切代价履行诺言。意图比结果更重要。 当事情没有按预期进行时，与其推卸责任，不如为它们承担责任。积极与您的团队合作，集思广益解决方案。 在做决定和定义优先级时不要反复无常。您的团队需要专注和清晰才能做出有意义的贡献。 消极情绪会消耗人们的时间和精力。积极性会给工作带来快乐和动力。没有必要一直扮演坏警察。留点乐趣。 向您的团队展示您的缺点和不完美之处。这是建立持久联系的唯一途径。 不要避免冲突，即使他们不舒服。说出你需要说的话，即使这会让对方很痛苦。他们需要学会面对自己处境的现实。 良好的沟通和授权不会伴随盲目的自由而来。它需要设定界限并坚持下去。



