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    如何管理您的技术并减少您的数字干扰经过@technologynews
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    如何管理您的技术并减少您的数字干扰

    2022/09/16
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    经过 @technologynews 1,058 讀數
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    太長; 讀書

    随着世界变得更加紧密，技术很容易接管我们的生活。数字分心是任何非必要的技术使用，它可以让你的注意力从你在任何特定时刻需要做的事情上转移开。最近的一项调查发现，平均每个人每天触摸手机 2,617 次，脸贴在手机或电脑上，还是用手机结束一天的生活。当您从技术中休息时，您会发现自己更加在场，并专注于您面前的任务或人。

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