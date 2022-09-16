如何管理您的技术并减少您的数字干扰

随着世界变得越来越紧密，越来越多的人、企业和事物始终保持联系，找到管理技术以减少数字干扰的方法变得越来越重要。 有了如此多不同的方式，我们可以在任何给定的时间及时联系起来，技术很容易接管我们的生活。当您考虑到大多数人每天花在手机上的时间时，尤其如此。 事实上，研究发现，普通人每天将近一半的时间都在醒着看手机或思考手机。这可能看起来很多，但是当你把它分解成我们在手机上花费的更小的时间时，它变得更加令人担忧。 什么是数字干扰？ 数字分心是任何非必要的技术使用，它使您的注意力从您在任何特定时刻需要做的事情上转移开。数字干扰可以有多种形式，包括： 在 Facebook、Instagram 和 Twitter 等社交媒体平台上花费过多时间 花太多时间在手机上发短信、打电话和使用其他应用程序 花太多时间在网上购物 浏览互联网以获取非必要信息 因为忙于其他事情而未能完成必要的任务。基本上，任何时候您出于设计或预期目的以外的原因使用技术都可以被视为数字干扰。 为什么管理您的技术很重要？ 当您制定了可靠的计划来管理您的技术并减少干扰时，您可以完成更多工作，提高工作效率并避免不必要的压力。 您将能够专注于您需要做的事情，而不必担心以后如何找到时间来完成它。 你将能够更好地管理你的时间，这将帮助你创造你想要的生活，无论你的情况如何。 您将能够避免不必要的压力，这会带来幸福和轻松的感觉。 您将能够避免因没有完成必要的任务而感到内疚。 如何管理您的技术并减少干扰 您可以通过多种方式管理您的技术，以减少干扰。这里有一些提示和策略。 创建技术计划 - 首先，您需要创建技术计划。这可能涉及以下内容：- 决定您将在白天或晚上使用技术的时间 - 决定您将使用每种技术的时间量。 关闭电子邮件上的自动回复功能 您可能会对人们忘记关闭电子邮件自动回复功能的频率感到惊讶。这很容易成为一个巨大的数字干扰，特别是如果你与客户一起工作。 因此，请记住将其关闭并仅在需要时将其重新打开。与您的自动响应功能保持一致，并仅在需要时使用它。 转移注意力很重要，因此您不会感到不知所措。也许在你回应之前有一些呼吸时间。 我们都在某些时候感到不知所措。这是生活中很自然的一部分。但是，如果您经常感到不知所措并且因此无法控制自己的情绪，那么这可能对您的身心健康极为不利。 管理技术很重要，但如果你没有找到方法来管理你不知所措的感觉，你将永远无法有效地管理你的技术。因此，当您感到不知所措时，请记住将注意力转移到其他地方。 这些转移可以包括： 在外面散步 做瑜珈 读一本书 冥想 与您信任的人交谈 写日记 寻找另一项您喜欢的活动 避免你不喜欢的活动 进行技术休息 您可以避免感到不知所措，并设法管理您使用技术的方式，并通过定期进行技术休息来减少数字干扰。 您可以在需要时从您的设备上休息一下。您可以设置一个计时器来提醒自己何时需要休息。 您还可以在一天中的设定时间从您的设备中休息一下。 - 如果您有年幼的孩子，您可以在他们需要休息时休息一下您的设备。 当你从你的技术中休息时，你会发现自己更加专注于你面前的任务或人。您也不太可能感到不知所措，并且能够更有效地管理您的技术。 你的一天是从手机或电脑上开始的吗？你是否会用你的脸贴在手机或电脑上来结束你的日子？ 您多久查看一次通知？ 您是否因为不断回复团队聊天和电子邮件中的消息而感觉无法完成任何工作？ ，平均每个人每天触摸他们的手机 2,617 次，而另一项研究确定，每个人平均每六分钟检查一次他们的电子邮件。当我们被通知轰炸时，我们无法完成重要的工作。 最近的一项调查发现 。 社交媒体焦虑症 如果有人无法放下手机，这可能表明存在一种称为社交媒体焦虑症的真实状况。 根据研究，社交媒体的使用存在多种心理问题，包括焦虑、抑郁、孤独等。 奇怪的是，我们整天在电脑上工作，只是回到家，继续在电脑或手机上聊天，几乎没有留下真正的人际关系空间。 如果您从屏幕上休息一下，您的现实世界和数字生活将会受益。 由于我们的手机，我们 24/7 全天候保持联系，因此，我们在社交聚会中的参与度和分心度比以往任何时候都少。当我们滚动浏览我们的提要时，我们担心会错过（FOMO），即使我们已经错过了发展有意义的联系。 它也影响我们的计算机。如果您远程工作，当您不监控团队的聊天工具时，您可能会觉得自己没有“在饮水机旁闲逛”。 根据研究，数字应用程序会增加大脑愉悦中心的活动。因此，使用手机避免与排队的人互动而不是与他们联系是合乎逻辑的。 当您查看通知或回复收件箱中的另一封电子邮件时，您的大脑会用内啡肽奖励您，这要归功于神经递质多巴胺。 除了破坏您与现实世界的关系外，技术还会对您的身体健康产生负面影响。弯腰坐在办公桌前会导致眼睛刺激和疲劳，以及肌肉和关节疼痛。 缺乏运动是仅次于吸烟的第二大可预防死亡原因，过度依赖技术可能是罪魁祸首。 技术如何影响心理健康：我的经验 心理健康问题在我们的社会中越来越普遍。精神疾病可能由多种因素引发，包括遗传、生物学和外部压力源，如负面环境或个人经历。 虽然每个人都以不同的方式处理这些问题，但不可否认的是，很多人都在苦苦挣扎。随着技术继续以惊人的速度发展，它对我们 的影响已成为研究人员和学者关注的重点领域。 心理健康 令人担忧的是，所有这些在网上花费的时间可能会由于其负面影响而导致心理健康问题的增加。 无论您是否花费大量时间上网，都值得了解技术如何影响心理健康——这样您就可以平静下来，并努力保护自己免受任何潜在的不利影响。 恒定连接应力 如果您想了解持续连接带来的压力，请尝试将手机放在另一个房间，并且一整天都不要拿起它。你会注意到你是多么渴望这种联系，没有它你会如何感觉不完整，以及你如何像磁铁一样被它吸引。 当涉及到心理健康时，这尤其成问题，因为我们一直都在经历这种压力。当我们在上班的公共汽车上时，我们可能不会注意到它，但它就在那里——而且只会变得更糟。 更重要的是，不断联系所引起的焦虑实际上会增加心理健康问题的可能性。让我们以社交媒体为例——当人们登录他们的账户时，他们通常是带着一个特定的目标这样做的。 无论是结交新朋友，还是提升自己的形象和发现新机会，他们都可能给自己施加很大压力以求成功。如果他们没有实现自己的目标，他们会觉得自己很失败——这会对自尊产生直接影响。 网络文化萧条 如果您将互联网用作逃避问题的一种方式，那么您就有可能将其用作治疗抑郁症的一种手段。技术是一种奇妙的分心形式，可以让您从心理健康问题中分心。 另一方面，它也会让你远离朋友和家人，从而加剧抑郁情绪，这是抑郁症患者的共同特征。如果您一直在线，很可能您错过了生活中可以帮助您的许多方面。 例如，拥有强大的支持网络是治疗抑郁症的关键部分——但如果你一直在线，很可能你并没有付出太多努力来建立这些关系。 如果您注意到自己反复求助于技术作为处理心理健康的一种方式，那么值得考虑它是否对您产生负面影响。 社会压力和自尊 如果您发现自己对其他人在网上所做的事情感到沮丧，则可能是您对自己施加了太大压力。 很容易陷入将自己与他人比较的陷阱，并感觉自己落后了。但请记住，这些人很少在社交媒体上展示真实的自我——他们更有可能展现出积极的形象。 社交媒体是结交新朋友和获得灵感的绝佳平台，但重要的是要记住这不是竞争。如果您对在网上看到的内容感到沮丧，请尝试与它保持距离，并记住这并不能反映您的价值。 底线 重要的是要记住，技术并不全是坏事——它可以成为管理你的心理健康和提高自尊的有用工具。它对于设置自己的挑战很有用，例如限制您的社交媒体使用或腾出时间进行冥想。 技术还可以用作与他人保持联系并分散您的心理健康问题的健康的工具。 考虑到这一点，有一些方法可以保护自己免受技术的负面影响： - 走出去：让自己接触大自然是保持健康和快乐的最佳方式之一。 - 限制你的屏幕时间：放下你的手机，享受生活吧！